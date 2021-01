Look Complete karauttaa keulaan

Räväkän Iikka Nurmosen käsissä Look Completella on ulkoradan paikasta huolimatta mainio sauma paukauttaa keulaan.

HS vihjaa 75 000 euron bonuksen maustaman Toto75-rivin kahden kurkihirren päälle. Thai Profit (kohde 6) on kierroksen pankki.

Ravigaalassa vuoden komeetaksi valitun Kimmo Aholan valmennettavalla on loistava mahdollisuus kasvattaa tolppasarjansa neljään. Ykkösrata enteilee ruunalle kärkipaikkaa heti kättelystä alkaen.

Päätöskohteen Look Complete ei ole yhtä todennäköinen voittaja, mutta vastaavasti siinä on pelillistä ideaa. Jenni Tuokon hoidokki ei välttämättä ole edes suosikki. Ruunan kunto on kuitenkin edelleen hyvä. Toissakerralla Vermossa se jäi pussiin.

Viimeksi Lahdessa lähtölaukka pilasi toiveet mitalisijoista. Räväkän Iikka Nurmosen käsissä Look Completella on ulkoradan paikasta huolimatta mainio sauma paukauttaa keulaan. Varsinkin piikistä valjakko olisi vahvoilla.

Toto75-kierros 3 Turku, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 8,9,6,7,1,2,10 (4,5)

2. lähtö: 9,11,1,2,10 (5,6)

3. lähtö: 13,4 (1,9)

4. lähtö: 3,1,5,2 (8,4)

5. lähtö: 6,5,2 (7,3)

6. lähtö: 1 (5,2)

7. lähtö: 7 (10,4)

42 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (23.1.) klo 15.