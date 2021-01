Tuomittu valmentaja on aiemmin saanut 18 kuukauden vankilatuomion väkivaltaisesta käytöksestä.

Skandaalin ravitselema kaukalopikaluistelu on Etelä-Koreassa suosittu laji.­

Eteläkorealainen kaukalopikaluistelun valmentaja Cho Jae-beom on tuomittu kymmeneksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo uutistoimisto AFP.

Torstaina annettu tuomio on osa pitkään jatkunutta lajiskandaalia Etelä-Koreassa. Maassa suositun ja 24 olympiakullan edestä menestystä niittäneen lajin kohu alkoi jo ennen vuonna 2018 pidettyjä Pyeongchangin olympialaisia, kun neljä luistelijaa syytti nyt 39-vuotiasta Cho Jae-beomia väkivaltaisista rangaistuksista harjoitusten yhteydessä.

Cho Jae-beom joutui jättämään maajoukkueen valmentajan paikan juuri ennen kotikisoja. Myöhemmin hänet tuomittiin ensin alemmalla oikeusasteella kymmeneksi kuukaudeksi vankilaan. Tuomiosta valitettiin ja se piteni myöhemmin 18 kuukauden mittaiseksi.

New York Timesin mukaan väkivaltainen käytös sisälsi esimerkiksi sen, että Cho Jae-beom mursi pitkään hänen valmennuksessaan olleen Shim Suk-heen sormen jääkiekkomailalla luistelijan ollessa neljännellä luokalla. Käytös sisälsi myös henkistä väkivaltaa, kuten sen tarkkailua, kenen kanssa Shim Suk-hee puhui puhelimessa.

Shim Suk-hee on sittemmin voittanut neljä olympiamitalia. Tuomion torstaina tuonut seksuaalinen väkivalta kohdistui juuri häneen.

Kun väkivaltatuomion tuonut tapaus oli vielä oikeuden käsittelyssä, Shim Suk-hee kertoi valmentajansa raiskanneen hänet useita kertoja. Raiskaukset ajoittuivat vuosiin 2014–2017.

Tuomiosta torstaina kirjoittaneen New York Timesin mukaan valmentaja kiisti raiskaussyytökset. Tuomarin mukaan Shim Suk-heen todistus oli kuitenkin uskottava ja kaksikon toisilleen lähettämät tekstiviestit viittasivat sopimattomaan urheilijan ja valmentajan väliseen suhteeseen.

Oikeuden torstaina antamassa päätöksessä todetaan valmentajan käyttäneen seksuaalista väkivaltaa sekä käyttäneen hyväkseen sitä, ettei luistelijalla ollut mahdollisuuksia puolustautua valmentajaansa vastaan.

Etelä-Koreassa tapaus on herättänyt keskustelua maan valmennusmetodeista. Urheilupsykologian professori Chung Yong-chul Soulin yliopistosta on New York Timesin mukaan arvioinut, että tapaus olisi voitu haudata hiljaisuudessa, mikäli kohde ei olisi ollut olympiamenestyjä.

Shim Suk-hee on sanonut toivovansa, että tuomio rohkaisee muitakin tulemaan esiin kertomaan kokemuksistaan.

”Toivon, että päätös auttaa yhteisömme uhreja löytämään äänensä. Vilpittömästi toivon, että vastaavia tapauksia ei nähdä enää milloinkaan tulevaisuudessa”, Shim Suk-hee sanoi tiedotteessaan.