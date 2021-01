Valioliigan hallitsevan mestarin Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp otti päävastuun Liverpoolin mestaruustaistelun äkillisestä romahduksesta. Torstaina päättyi Liverpoolin neljättä vuotta jatkunut tappiottomien kotiotteluiden sarja. Se alkoi huhtikuusta 2017 ja kesti kaikkiaan 68 ottelun ajan, kunnes putoamista vastaan taisteleva Burnley tuli Anfieldin stadionille.

Vierasjoukkue Burnley tuli vieraskentälle vain yhden sijoituksen ylempänä kuin suorassa putoamisuhassa olevat joukkueet. Sean Dychen valmentama Burnley sai kuitenkin valtavan nosteen taistelussaan putoamista vastaan, kun Ashley Barnes hankki seitsemän minuuttia ennen peliajan päättymistä rangaistuspotkun, josta hän viimeisteli itse voittomaalin.

Kloppin Liverpool on nyt pelannut viisi perättäistä voitotonta ottelua ja pudonnut jo neljänneksi sarjataulukossa kuuden pisteen päähän Valioliigaa johtavasta Manchester Citystä.

68 ottelun tappiottomien kotiotteluiden sarjan aikana Liverpool ehti päättää 30 vuoden odotuksensa Valioliigan mestaruudesta, mutta sen mahdollisuudet voittaa liiga uudestaan hupenevat ottelu ottelulta.

”Hävisimme ottelun, joka oli mielestäni lähes mahdotonta hävitä, mutta niin teimme”, Klopp sanoi.

”Se on minun syyni, sillä työni pitää joukkue oikeassa tunnetilassa, jotta heillä on riittävästi itseluottamusta.”

Mestarijoukkueen kautta on varjostanut koko joukkue puolustuksen loukkaantumisia, mutta viime aikoina maalihanan ehtyminen on maksanut Liverpoolille paljon.

Vaikka Liverpoolilla on neljässä viime liigaottelussaan ollut 72 maalipaikkaa, se ei ole kyennyt viimeistelemään niistä maaliakaan.

”Päätöksenteko hyökkäyksessämme ei toimi, siinä meillä on ongelma”, Klopp sanoi.

”Jätimme pelin avoimeksi ja hävisimme. Pitää sanoa, että en uskonut meidän häviävän, mutta tappio on totta, ja meidän pitää hyväksyä se.”

Klopp reagoi jo ennen ottelua Liverpoolin pisimpään maalittomaan jaksoon Valioliigassa kuuteentoista vuoteen jättämällä parhaan maalintekijänsä Mohamed Salahin ja keskushyökkääjä Roberto Firminon vaihtopenkille.

Firminon paikan ottanut Divock Origi vahvisti pelissä, miksi mestarijoukkue on ollut niin riippuvainen tutusta hyökkäyskolmikostaan, kun hän laukoi pallon ylärimaan päästyään nokikkain Burnleyn maalivahdin Nick Popen kanssa.

Belgialaishyökkääjä Divock Origi on viime vuosina tehnyt monia tärkeitä maaleja Liverpoolille. Niistä parhaiten muistetaan kaksi maalia Barcelonaa vastaan 4–0-voittoon päättyneessä Mestarien liigan välieräottelussa Barcelonaa vastaan kaksi kautta sitten. Mutta Valioliigassa Origi on tehnyt vain yhden maalin sitten joulukuun 2019.

Salah ja Firmino muodostivat toisen jakson alussa hyökkäyskolmikon Sadio Manen kanssa, mutta Burnley piti pintansa Liverpoolin painetta vastaan.

Pope torjui erinomaisesti Salahin yrityksen etutolpalta. Firminon maalintekovaikeudet jatkuivat, kun hänen yrityksensä Andy Robertsonin hyvästä syötöstä meni kammottavasti ohi maalin.

Burnley oli osunut vain kerran neljässä viime ottelussaan. Sean Dychen pelaajat hyödynsivät Liverpoolin horjuvan puolustuksen, kun maalivahti Alisson joutui rikkomaan Barnesia. Burnley voitti Anfieldilla ensi kertaa sitten vuoden 1974.

Mestarijoukkue Liverpool voi pudota vielä seitsemännelle sijalle ennen kuin se pelaa seuraavan Valioliiga-ottelunsa. Liverpoolin otteluohjelma on haastava. Sunnuntaina se kohtaa Manchester Unitedin Englannin cupissa, ja sen jälkeen Valioliigassa on vastassa viisi seitsemästä kärkijoukkueesta kuudessa seuraavassa ottelussa.

Voisi hyvällä syyllä sanoa, että Liverpool kärsii mestaruuskrapulasta. Mutta syyt alavireeseen eivät ole vain henkisiä, ennemminkin ne ovat seurausta lukuisista loukkaantumisista. Nyt näyttää siltä, että Manchesterin jättiläiset United ja City valmistautuvat taistelemaan kaksin mestaruudesta loppukaudella.

Kloppin on nyt varmistettava, että Liverpool sijoittuu neljän parhaan joukkoon ja pääsee Mestarien liigaan.

Miten näin on päässyt käymään mestarille?

Ensinnäkin Liverpoolin puolustuksen johtohahmo Virgil van Dijkin joutuminen koko kauden ajaksi sivuun olisi jo sinällään ollut riittävä takaisku vaikuttamaan mestaruusmahdollisuuksiin. Sen lisäksi keskuspuolustaja Joe Gomez kärsii pitkäaikaisesta vammasta ja toinen toppari on Joel Matip on kärsinyt vammoista.

Kun Kloppilla ei ole ollut kokeneita toppareita käytössään, on hän joutunut käyttämään keskikenttäpelaajia Fabinhoa ja Jordan Hendersonia keskuspuolustajina. Kaikista vaikeuksista huolimatta Liverpoolin puolustus on pitänyt hyvin, sillä se on päästänyt vain yhdeksän maalia 14 ottelussa.

Pelipaikkavaihdosten hintana on ollut joukkueen epätasapaino. Van Dijkin ja Gomezin nopeus riitti pitämään Liverpoolin puolustuslinjan korkealla ja Fabinho ja Henderson olivat aiemmin voittamassa palloja keskikentällä. Muutosten takia Liverpoolin tyypillinen aggressiivinen prässipeli ei ole onnistunut.

Hyökkäyspäässä Firminon ja Salahin ongelmat ovat tulleet esiin, kun maalintekovastuuta alkukaudesta jakanut Diogo Jota on ollut loukkaantuneena. Portugalilainen aloitti Liverpool-uransa huimalla vauhdilla tekemällä seitsemän maalia yhdeksässä ensimmäisessä ottelussaan.

Kun Jota loukkaantui joulukuun alussa, on Kloppin ollut pakko peluuttaa Salahia, Manea ja Firminoa, jotka olisivat tarvinneet lepoa.

Salah, Mane ja Firmino jäävät Liverpoolin seurahistoriaan hyökkäyskolmikkona, joka siivitti joukkueen päättämään kymmenien vuosien mestaruusodotuksen. Kolmikko oli myös avainasemassa, kun Liverpool voitti kuudennen kerran Euroopan cupin Mestarien liigassa. Neljällä viime kaudella he ovat ruokkineet toisiaan ja tehneet yhteensä 248 maalia. Kun Jota on ollut poissa, muun joukkueen puutteet hyökkäyksessä ovat nousseet esiin.

Koko Liverpoolin muu joukkue on tehnyt vain kuusi maalia kauden 19 liigaottelussa, eikä yksikään näistä muista pelaajista ole tehnyt enempää kuin yhden maalin.

Kloppin miehistö keräsi huimat 97 pistettä kaudella 2018–2019 mutta hävisi silti mestaruuden Citylle. Viime kaudella Liverpool teki seuraennätyksen keräämällä 99 pistettä mestaruuskaudella. Kun Liverpool pääsi myös kolmella viime kaudella kahdesti Mestarien liigan finaaliin, on selvää, että joukkueen menestysnälkä ei ole enää yhtä huutava kuin aiemmilla kausilla.

Kolhiintuneella joukkueella ja ilman yleisön tukea pelannut Liverpool näyttää lyödyltä joukkueelta. Kloppin pitää pysäyttää syöksykurssi, jolle ei juuri nyt näy loppua.

Lähteet: Reuters, AFP.