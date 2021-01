Urheilun oikeusturvalautakunnan mukaan nuorten urheilijoiden kohdalla tulisi viimeiseen saakka pidättäytyä toimista, jotka rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan harrastaa ja osallistua kilpaurheiluun heidän haluamallaan tavalla.

Urheilun oikeusturvalautakunta on antanut tammikuussa ratkaisun, jossa se sallii kolmen 15-vuotiaan junioripelaajan seurasiirron vastoin pelaajien entisen seuran tahtoa ja Salibandyliiton päätöstä asiassa. Oikeusturvalautakunta perustelee päätöstään pelaajien iällä ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksella.

Pelaajien valitus oikeusturvalautakunnalle koski Salibandyliiton liittohallituksen päätöstä, jolla pelaajasiirtoa ilman vanhan seuran suostumusta ei ollut hyväksytty. Pelaajat olivat halunneet siirtyä Tikkurilan Tiikereistä Esport Oilersiin, mutta Tikkurilan Tiikerit ei ollut suostunut seurasiirtoon.

Muutoksenhakijat olivat tehneet Tiikereiden kanssa kaudelle 2020–2021 kirjalliset pelaajasopimukset, jotka myös heidän huoltajansa ovat allekirjoittaneet.

Oikeusturvalautakunnan mukaan liiton kilpailusääntöjen perusteella Tiikereillä ei ole ollut velvollisuutta suostua muutoksenhakijoiden seurasiirtopyyntöihin.

Oikeusturvalautakunta totesi, että siirtymisoikeutta koskevat sääntömääräykset ovat tarpeellisia, eikä Salibandyliiton päätöstä voinut pitää sellaisenaan sääntöjen vastaisena.

Oikeusturvalautakunta kuitenkin arvioi myös, johtiko päätös kohtuuttomaan lopputulokseen.

Oikeusturvalautakunnan mukaan kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että kysymys on 15-vuotiaista urheilijoista. Heidän kohdallaan tulisi viimeiseen saakka pidättäytyä toimista, jotka rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan harrastaa ja osallistua kilpaurheiluun heidän haluamallaan tavalla. Lautakunnan mukaan siirto-oikeutta koskevia sääntöjä määräyksiä on tulkittava urheilijamyönteisesti ja siten, että kohtuuttomalta tilanteelta voidaan välttyä. Tarvittaessa kohtuuttomaan tilanteeseen johtava sääntömääräys on yksittäistapauksessa jätettävä soveltamatta.

Oikeusturvalautakunta huomioi päätöksessään myös YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen. Sen lähtökohtana on lasten oikeus vapaasti osallistua vapaa-ajan urheilutoimintaan.

Oikeusturvalautakuntaa katsoo, että Salibandyliiton kilpailusääntöjen soveltaminen on johtanut tässä yksittäistapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen. Muutoksenhakijoille on myönnetty lupa siirtyä Esport Oilersin joukkueeseen.