Petteri Koivisto sai 19-vuotiaana poikkeuksellisen tarjouksen jälkeen uuden pääyhteistyökumppanin ja mentorikseen maailmanmestari Matti Heikkisen.

Nuorten maajoukkueen hiihtäjä Petteri Koivisto oli 19-vuotias, kun Matti Heikkisellä oli hänelle hyvin poikkeuksellista asiaa.

Heikkinen oli tuolloin, kevättalvella 2019, lopettelemassa parhaimmillaan maailmanmestaruuteen johtanutta uraansa ja esitti Koivistolle tarjouksen, josta ei kannattanut kieltäytyä.

Neljä päivää aikaisemmin Heikkinen oli saanut puhelun pääyhteistyökumppaninsa GRK Infran hallituksen puheenjohtajalta Keijo Haavikolta.

”Hän sanoi, että jatketaan sitä sopimusta jonkun nuoren ja lupaavan mieshiihtäjän kautta. Minun tehtäväni oli etsiä siihen sopiva henkilö”, Heikkinen kertoo.

Tämän jälkeen Heikkinen aloitti rivakan scouttauksen. Se sisälsi soittokierroksen hiihtoihmisille ja keskustelua muun muassa Iivo Niskasen kanssa.

”Kaikkien näiden ihmisten suusta tuli Petterin nimi. Kun Petteri oli Äänekoskella paikalla, otin hänet puhutteluun ja käytiin tämä asia läpi. Petteri osasi puhua fiksusti ja oli oma itsensä. Kaikin puolin tuli hyvä kuva: että mies on tervepäinen ja hapenottoakin on riittävästi, joten ei siihen muuta tarvittu.”

Heikkinen toki tiesi Petteri Koiviston jo entuudestaan, mutta kasvokkain he eivät olleet aiemmin jutelleet.

Keväämmällä Koivisto ja Heikkinen menivät yhdessä käymään GRK Infralla Vantaalla ja sopimus tehtiin kuntoon.

” ””Minulle voi aina soittaa ja kertoa hyviä tai huonoja juttuja.”

Matti Heikkisen hiihtoura päättyi keväällä 2019. Sen jälkeen hän viimeisteli kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa ja aloitti viime syksynä työt olympiavoittaja (2002) Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiössä Samla Capitalissa.­

Kuten varmasti jokainen vastaavassa tilanteessa, Koivisto kertoo olleensa yllättynyt Heikkisen tarjouksesta.

”Kyllä se oli sellainen, ettei siitä voinut kieltäytyä. Se oli minulle iso juttu. Nyt GRK Infra on minulle pääyhteistyökumppani”, 20-vuotias Koivisto kertoo.

Sopimukseen kuului se, että Heikkinen toimii Koivistolle eräänlaisena mentorina.

”Minulle voi aina soittaa ja kertoa hyviä tai huonoja juttuja, ja kaikin puolin niissä sitten avittelen. Olen minä joskus soittanut Petterille omin nokkinenikin, kysellyt kuulumisia ja kertonut omiakin näkökohtia”, Heikkinen sanoo.

Sekin oli osaltaan perinnön siirtämistä, että Heikkinen tiedusteli Koivistolta tämän maksimaalista hapenottokykyä.

Kun Heikkinen keskusteli vuonna 2008 siirtymisestä edustamaan Vantaan Hiihtoseuraa, seuran puuhamiehiin kuulunut ja sittemmin Heikkisen tärkeäksi tukihenkilöksi tullut Arto Suikka kysyi heti kättelyssä, ”paljonko sun millit on”.

Näin saatiin molemmissa tapauksissa kuvaa nuoren hiihtäjän potentiaalista.

”Ei kestävyysurheilu ole muuttunut mihinkään, eli eihän hapenoton merkitys sieltä koskaan katoa”, Heikkinen sanoo.

Koivisto sanoo keskustelleensa Heikkisen kanssa sekä urheilusta että sen ulkopuolisista asioista.

”Matti on ollut sellainen henkinen tuki. On siitä ollut apua.”

” ”Sen huonon tunteen läpi täytyi vain puskea menemään.”

Heikkistä ja Koivistoa yhdistää muitakin seikkoja kuin se, että molemmat ovat lähtöisin Kainuusta.

Pian yhteistyön alettua Koivistolle tuli ongelmia, kun hän ajautui kesällä 2019 pahaan ylikuormitustilaan innostuttuaan harjoittelemaan liian kovaa.

Tälläkin saralla Heikkinen oli kokemusasiantuntija, sillä myös hän kärsi ylirasitustilasta 23-vuotiaana päästyään miesten maajoukkueeseen.

”Keväällä edellisen kauden kuorma oli silloin vielä päällä, mutta kausi lähti hyvin käyntiin ja olin aika nopeasti hyvässä kunnossa. Oli jalkavammaa ja muuta, joten en pystynyt täysipäiväisesti harjoittelemaan, mutta määrät olivat kuitenkin samoja”, Koivisto kertoo vaikeuksien juurista.

Koivisto myöntää harjoitelleensa tuolloin kovempaa kuin harjoitusohjelman mukaan olisi pitänyt.

”Nälkä kasvoi syödessä, ja tuli vedettyä melko kovilla vauhdeilla. Se oli kropalle yksinkertaisesti liikaa siinä vaiheessa.”

Samoihin aikoihin Kuhmosta lähtöisin oleva Koivisto sai tarjouksen siirtyä kuopiolaiseen Puijon Hiihtoseuraan, jonka ”isoja pyssyjä” ovat Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen.

”Heidän kanssaan kävin vähän lenkillä ja näin, mitä vaatii huipulla oleminen ja millaisia harjoitteluvauhteja heillä oli. Olen kunnianhimoinen urheilija, enkä tyydy vähään missään asiassa vaan tavoittelen isompia asioita. Välillä pitää ottaa riskejä, mutta sitten se kolahti kesän lopulla.”

Loppukesällä ja syksyllä Koiviston tuntemukset olivat ”äärettömän huonoja”, eikä hän pystynyt harjoittelemaan käytännössä ollenkaan.

”Sen huonon tunteen läpi täytyi vain puskea menemään. Sitten asiat rupesivat kehittymään parempaan suuntaan, vaikka se ottikin aikaa.”

Koko viime kausi, viimeinen alle 20-vuotiaitten sarjassa, meni Koivistolta täysin mönkään. Kun hän kevättalvella alkoi osoittaa toipumisen merkkejä, tuli koronaviruspandemia ja kaikki loput kilpailut peruttiin.

Viime kauden päätteeksi Koiviston henkilökohtaiseksi valmentajaksi tuli Mikko Virtanen, joka toimii samassa roolissa myös Hyvärisen kanssa ja on lisäksi maajoukkuevalmentaja.

”Nyt on paljon valoisampi tilanne, vaikka armeijan takia kesäharjoittelu oli rikkonaista. Vaikka on armeijavuosi, olen ottanut steppejä eteenpäin.”

” ”Kasarmille ei ole tullut monta mutkaa heitettyä talven aikana.”

Puijon Hiihtoseuran Petteri Koivisto toi joukkueensa voittajana maaliin miesten 3 x 7,5 kilometrin viestissä maastohiihdon Suomen cupin osakilpailussa Vantaan Hakunilassa viime viikolla.­

Koivistoa ja Heikkistä yhdistää myös varusmiespalveluksen suorittaminen pisimmän kaavan mukaan eli reserviupseerikoulutusta myöten.

Koivisto on vielä tämän viikonlopun ajan upseerioppilas, mutta maanantaina hänestä tulee upseerikokelas maaliskuun lopulla päättyvän palveluksen loppuajaksi.

Reserviupseerikoulutusta varten Koivisto siirtyi syksyllä Kainuun prikaatista Puolustusvoimien urheilukoulun toiseen toimipaikkaan, Helsingin Santahaminaan.

”Hyvin pitkälti on mennyt urheilun merkeissä. Kasarmille ei ole tullut monta mutkaa heitettyä talven aikana.”

Maajoukkuetason hiihtäjien joukossa reserviupseerikoulutuksen hankkiminen on ollut viime vuosikymmeninä erittäin harvinainen valinta.

”Minulla tähän liittyy enemmän itsensä haastaminen. Urheilun näkökulmasta olisi ollut paljon parempi ratkaisu mennä lyhyemmän kaavan kautta. Vuoden varusmiespalvelus on urheilullisesti haastava yhtälö. Siinä joutuu tekemään harjoittelun kanssa melko paljon kompromisseja”, sanoo Koivisto, jolla on upseeriperinteitä suvussa.

Heikkinen kertoo keskustelleensa Koiviston kanssa myös upseerikoulutuksen hankkimisesta, mutta päätöksensä nuori mies teki itsenäisesti.

”Se on osa ihan tervepäistä ajattelutapaa. Osaa käyttäytyä ladulla ja sen ulkopuolella”, Heikkinen sanoo.

” ”Aihio on hyvä, mutta se vaatii aikaa.”

Armeijan tarjoamista haasteista huolimatta Koiviston kausi on sujunut mallikkaasti. Marraskuun lopulla hänestä tuli Vuokatin kämppäkaverin Miska Poikkimäen jälkeen toinen 2000-luvulla syntynyt suomalainen mieshiihtäjä maailmancupissa, kun hän pääsi mukaan Rukan kolmen osakilpailun minitourille.

Viime viikolla Koivisto esitti yhden kauden parhaista hiihdoistaan Vantaan Suomen cupissa, kun hän kesti maajoukkueen ykkösketjuun kuuluvan Joni Mäen takaa-ajon ja ankkuroi toiseksi nopeimmalla osuusajalla Puijon Hiihtoseuran viestivoittoon.

Se suoritus avitti valintaa isäntämaan alle 23-vuotiaiden kiintiöön Lahden maailmancupiin, jossa Koivisto pääsee maistelemaan toisen kerran urallaan yhdistelmäkilpailua eli skiathlonia. Se on samalla uran neljäs mc-startti.

”Lähden hiihtämään parasta suoritusta, mitä olen tähän mennessä hiihtänyt”, sanoo Koivisto, joka vuoden 2019 nuorten MM-kisoissa Lahdessa saavutti parhaimmillaan sijat seitsemän ja 12 sekä oli viestissä kolmannen osuuden nopein.

Heikkinen pitää Koivistoa määrätietoisena ja kovan kilpailuvietin omaavana urheilijana.

”Nuorella miehellä näyttämisen halua on paljon, ja välillä se voi johtaa kuoppaan ja välillä ajaa eteenpäin. Jokaisella on sellaista tasapainoilua. Hän on omistautunut urheilulle ja osaa katsella avarakatseisesti asioita. Hänen kanssaan on ollut helppo asioida. Aihio on hyvä, mutta se vaatii aikaa. Nyt suunta on oikea”, Heikkinen sanoo.

Iivo Niskasella ”kisakauden avaus 2.0” ja selkeä kuva omasta kunnosta

Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen voitti Lahden kotikisoissa vuonna 2017 maailmanmestaruuden 15 kilometrillä, eikä sama matka ole sujunut juurikaan huonommin seuraavien vuosien maailmancupissa samoilla laduilla.

Vuonna 2018 hän tuoreena 50 kilometrin olympiavoittajana sijoittui Lahdessa toiseksi, ja viime talvena tuli voitto.

Tänään asetelma on erilainen, kun Niskanen palaa kahdeksan viikon eli lähes kahden kuukauden mittaiselta omaehtoiselta kilpailutauolta.

Tällä kaudella hän on osallistunut vain kolmeen viralliseen kilpailuun Rukan mc-avauksessa marraskuun lopulla.

”Kisakauden avaus 2.0, sitähän Lahti minulle on”, Niskanen kirjoitti keskiviikkona julkaistussa blogissaan.

Kilpailutaukonsa aikana Niskanen on treenannut ja osallistunut harjoituskilpailuihin Vuokatissa.

Lisäksi hän on tehnyt testimatolla tuttuja ja vertailukelpoisia rullahiihtoharjoituksia.

”On mitattu erilaisia tekijöitä, ja minulla on selkeä kuva kunnosta. En puhu harjoituskilpailusta. Kunto nähdään (virallisissa) kilpailuissa”, Niskanen sanoi perjantaina Lahdessa STT:n mukaan.

Lahdessa miehet hiihtävät lauantaina 30 kilometrin yhdistelmäkilpailun eli skiathlonin, joka kuulunee Niskasen ohjelmaan myös Oberstdorfin MM-kisoissa. Naisten vastaava kilpailu on 15 kilometriä.

Kilpailuista voi odottaa kovatasoisia, koska MM-kisat ovat jo kuukauden päästä ja huippumaat ovat mukana Norjaa myöten.

Viime MM-kisoissa vuonna 2019 Seefeldissä Niskanen kaatui yhdistelmäkilpailun perinteisen osuudella mutta taisteli silti neljänneksi.

MM-esikisoissa viime talvena hän kokeili aggressiivista taktiikkaa, yritti pari kertaa irtiottoa ja jäi kahdeksanneksi.

”Tulipahan ainakin kokeiltua, millaisella taktiikalla tässä kannattaa hiihtää. Oli loistava päivä, mutta taktiikka ei ollut voittava. Välillä pitää vain kokeilla rohkeaa hiihtoa”, Niskanen sanoi tuolloin.

Lahdessa Niskanen ilmaisi tyytymättömyytensä siihen, että kilpailussa kierretään vain 2,5 km:n lenkkejä, erikseen perinteisellä ja vapaalla, sen sijaan, että käytössä olisivat MM-kisojen 3,75 km:n radat.

Perinteisen latua Niskanen pitää helpohkona, joten porukan hajottaminen on vaikeaa.

”Perinteisen osuudella tulee aika lailla yhteislähdön meininki, kun reitillä on niin paljon tasaista. Vapaan osuus on perinteistä rankempi. Se kysyy hiihtäjältä enemmän jaksavuutta”, Niskanen sanoi STT:n mukaan.