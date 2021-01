Vapaaottelu

UFC:n johtaja Dana White uskoo voittamattoman venäläisen palaavan vielä kehään.

Vapaaottelun UCF-sarjan suurimpiin tähtiin kuuluneiden Conor McGregorin ja Khabib Nurmagomedovin uusintaottelu näyttää juuri nyt mahdottomalta. McGregor on sanonut Nurmagomedoville, että ”sota ei ole ohi”. Irlantilaisen sotahuuto tuskin saa kuitenkaan venäläistä palaamaan kehään.

McGregorin ja Murmagomedovin välinen vääntö kiristyi äärimmilleen lokakuussa 2018, kun Nurmagomedov puolusti kevyen sarjan mestaruuttaan ja pakotti McGregorin luovuttamaan neljännessä erässä. Sen jälkeen kehässä ja sen ulkopuolella alkoi joukkotappelu, johon osallistui henkilöitä kummankin taistelijan leiristä.

McGregor on tehnyt hyvin tiettäväksi, että hän haluaisi mahdollisuuden revanssiin. Mutta irlantilaisen pettymykseksi Nurmagomedov ilmoitti uransa lopettamisesta viime lokakuussa. Nurmagomedov venytti tappiottomien vapaaotteluiden sarjansa 29:een otteluun ja poistui UFC-kehästä voittamattomana.

Siitä huolimatta, että Nurmagomedov on toistuvasti sanonut pysyvänsä eläkkeellä, UFC:n johtaja Dana White sanoi perjantaina uskovansa Nurmagomedovin haluavan vielä taistella.

Whitea haastateltiin CBS Sports -kanavalla sen jälkeen, kun Nurmagomedovin oli aiemmin viikolla kieltänyt palaavansa kehään.

”Hän tulee Vegasiin ja menemme illalliselle”, White sanoi MMAJunkien mukaan.

”Minusta tuntuu, että hän päätti lopettamisestaan valtavan paineen alla. Hänen isänsä oli juuri kuollut, hän ei ollut päässyt viettämään aikaa perheensä kanssa ollessaan leirillä. Hän loukkaantui ja hänellä oli vaikeuksia pudottaa painoaan loukkaantumisen takia. Hän meni otteluun, voitti sen ja teki sen jälkeen tunteellisen päätöksen.”

Nurmagomedov, 32, sanoi Sports24:lle, että hänellä ei ole aikeita palata otteluihin.

”Olen saavuttanut melkein kaiken tässä urheilussa, eikä ole sellaista vastustajaa, jota vastaan haluaisin otella. Monet ihmiset eivät halua ymmärtää kantaani. Harjoittelen itseäni varten. Ottelut eivät kuulu suunnitelmiini.”

Viime lokakuussa Nurmagomedov puolusti menestyksekkäästi mestaruuttaan UFC:ssä Justin Gathjea vastaan. Neljä kuukautta ennen ottelua Nurmagomedovin isä ja pitkäaikainen valmentaja Abdulmanap Nurmagomedov oli kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

”Äitini on nyt arvokkain asia, joka minulla on jäljellä. Minua ei saa sysättyä tekemään asioita, jotka aiheuttaisivat pettymyksen äidilleni. Minulla ei ole mitään ajatuksia otteluista”, Nurmagomedov sanoi Sports24:lle.

White ei usko vakuutteluita.

”Ajattelen, että hän silti haluaa taistella.”

McGregor palaa viikonloppuna kehään vuoden tauon jälkeen. Ja hänen toiveenaan on edelleen otella venäläistä vastaan.

”Tämä on kovaa touhua. Hänellä on ollut vaikeuksia elämässään, enkä toivo hänelle mitään pahaa. Siitä mitä tapahtui vuonna 2018 on kulunut paljon aikaa”, McGregor sanoi.

”Maailma tietää, että meidän sotamme ei ole ohi. Urheilu tarvitsee ottelumme. En kuitenkaan jahtaa sitä, jos hän ei halua sitä. Näytän maailmalle ajan kanssa, mistä on kyse ja siinä se. Aloitan Dustin Poirierista.”