Niskanen tuli perinteisen osuudelta johdossa, mutta yksi heikko hetki vapaan osuudella oli ratkaiseva.

Lahti

Iivo Niskanen ei jaksanut loppuun asti mukana kärkikamppailussa lauantaina Lahdessa hiihdetyssä 30 km:n yhdistelmäkilpailussa.

Niskanen menetti otteen mc-kisan voittokamppailuun Lahden hyppyrimäkien takamaastossa kovimman nousun jälkeen, kun matkaa oli jäljellä nelisen kilometriä.

Kisan voitti Norjan kiritykki Emil Iversen ennen matkan hallitsevaa maailmanmestaria Sjur Røtheä ja Pål Golbergiä. Niskanen jäi kahdeksanneksi.

Kisan jälkeen Niskanen oli yllättävän leppoisalla tuulella, vaikka sijoitus ei ollut tuon kummempi.

Nyt Niskanen sai itselleen tosipaikan vahvistusta siitä, että valmistautuminen kohti kuukauden päästä alkavia MM-kisoja etenee aikataulussa.

Kahdeksan viikon omaehtoisen kilpailutauon aikana tuota tietoa kunnon edistymisestä hän on hakenut korvikkeilla: erilaisilla omilla testeillä ja harjoituskilpailuilla.

”Ihan ok. Olen tyytyväinen, vaikka se hullulta kuulostaa olla tyytyväinen kahdeksanteen sijaan. Totta kai olisin toivonut parempaa, tuntemus oli silti ihan hyvä. Jos tänään olisi hiihdetty viisikymppiä pertsaa, niin olisi ollut ihan mukavaa”, Niskanen sanoi.

Niskasen mukaan pitkällä kilpailutauolla ei ollut merkitystä suoritustasoon.

”Nämä ovat totta kai kovia kisoja ja vastustajat kovenevat, mutta enemmän on vaikutusta sillä, miten on treenannut pohjille. Viikon päästä on varmasti napsu parempaa ja toivottavasti MM-kisoissa vielä parempaa.”

Perinteisen osuuden Niskanen hiihti melko maltillisesti, koska suhteellisen helpolla 2,5 kilometrin radalla oli vaikea repiä letkaa hajalle.

Viimeisellä perinteisen kierroksella Niskanen kiihdytti vauhtia ja tuli ensimmäisenä puolimatkan välineitten vaihtoon.

Vapaan osuudella muodostui nopeasti yhdeksän miehen kärkiryhmä, jossa Niskanen oli mukana.

Kun vajaat kymmenen kilometriä oli jäljellä, kärkiryhmä kasvoi viidellä miehellä, mutta pian sen jälkeen porukka alkoi hajota.

Niskanen myönsi, että putoamisen voittokamppailusta ratkaisi yksi heikko hetki.

”Skeitti oli tänään vaikeaa. Kun vedimme henkeä, ja porukka pääsi takaa mukaan, siinä oli tuore olo, mutta lihas ei antanut myöten. Siinä mentiin hetkellisesti niin lujaa, että vain katkesin sellaisen muutaman metrin. Siitä ei enää päässyt letkan mukaan.”

Niskanen yritti vielä uudelleen päästä mukaan kärkiporukkaan, mutta ei onnistunut.

”Siinä olin ollut jo vähän aikaa köysissä. Sitten taas vikalla kiekalla se sama maastonkohta tuli paremmin. Lihaksistoltaan vapaa ei ollut vielä parasta.”

Perinteisen osuudella Niskanen kertoi huikanneensa pari kertaa muun muassa maailmancupia johtavalle Venäjän Aleksander Bolšunoville, että lähdetään.

”Mutta ne oli turhia riehumisia. Ei siinä vain voinut tehdä mitään”, hän viittasi mahdollisuuksiin hakata porukka hajalle.

Bolšunov oli mukana kuuden miehen kärkiryhmässä noin kilometri ennen maalia, kunnes kaatui laskussa. Samassa rytäkässä matkan aikana karkuun yrittänyt 50 km:n maailmanmestari Hans Christer Holund menetti mahdollisuutensa sauvarikkoon.

Yhdistelmäkilpailun olympiavoittaja Simen Hegtad Krüger puolestaan kompuroi Lahden stadionille laskevassa niin sanotussa J-mutkassa.

Lahti:

Maailmancup, yhdistelmäkilpailut:

Miehet, 15 km (p)+15 km (v): 1) Emil Iversen Norja 1.10,18,4, 2) Sjur Röthe Norja –0,4, 3) Paal Golberg Norja –6,6, 4) Simen Hegstad Krüger –9,5, 5) Aleksandr Bolshunov –20,9, 6) Hans Christer Holund Norja –28,7, 7) Dario Cologna Sveitsi –32,8, 8) Iivo Niskanen Suomi –33,0, 9) Jens Burman Ruotsi –35,8, 10) Friedrich Moch Saksa –41,8...muut suomalaiset: 26) Ristomatti Hakola –293, 2.32,6, 31) Perttu Hyvärinen –2.56,2, 36) Joni Mäki –3.46,5, 40) Juho Mikkonen –4.45,6, 44) Markus Vuorela –5,27,3, 48) Remi Lindholm –5.34,5, 50) Petteri Koivisto –6.35,8, 51) Lauri Lepistö –7.01,2, 52) Alexander Ståhlberg –7.33,4, 53) Ville Ahonen ohitettu kierroksella, 54) Lauri Vuorinen ohitettu kierroksella.