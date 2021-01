Norjan Therese Johaug palasi Lahdessa kilpaladuille ja hiihti yhdistelmäkisan ylivoimaiseen voittoon.

Ampumahiihto

Anterselva, Italia: Maailmancup:

Naiset, yhteislähtö 12,5 km: 1) Julia Simon Ranska 37.05,5 (1+1+1+0 sakkoa), 2) Hanna Öberg Ruotsi jäljessä 0,2 sekuntia (0+0+1+0), 3) Lisa Theresa Hauser Itävalta –3,5 (0+0+1+0). , 4) Franziska Preuss Saksa –9,0 (0+0+0+1), 5) Marketa Davidova Tshekki –17,6 (1+0+0+0), 6) Svetlana Mironova Venäjä 29,3 (0+0+0+2), 7) Marte Olsbu Röiseland Norja –35,8, 8) Tiril Eckhoff Norja –43,4, 9) Anais Bescond Ranska –55,7, 10) Yuliia Dzhima Ukraina –56,6- Suomalaisia ei ollut mukana.

Maailmancupin kokonaiskilpailu 15/26 kisan jälkeen: 1) Röiseland 625 pistettä, 2) Eckhoff 617, 3) H. Öberg 616, 4) Dorothea Wierer Italia 509, 5) Hauser 490, 6) Preuss 490,

... 47) Mari Eder Suomi 66,... 70) Suvi Minkkinen Suomi 16.

Yhteislähtöcup (3/5): 1) Simon 156, 2) Röiseland 132, 3) H. Öberg 129.

Miehet, 4x7,5 km viesti: 1) Ranska (Antonin Guigonnat, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin) 1.14.25,8 (0+9), 2) Norja (Sturla Holm Lägreid, Johannes Dale, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö) jäljessä 0,8 sekuntia (1+9), 3) Venäjä (Anton Babikov, Matvei Jelisejev, Aleksandr Loginov, Eduard Latipov) –50,8 (1+7), ... 4) Saksa –54,4 (0+6), 5) Italia –1.55,1 (0+7), 6) Itävalta –2.19,0 (0+10), 7) Suomi (Tuomas Harjula, Tero Seppälä, Jaakko Ranta, Olli Hiidensalo) –2.30,9 (0+9).

Autourheilu

Monte Carlo: Rallin MM-sarjan 1/12 kilpailu:

Tilanne 11/14 erikoiskokeen jälkeen: 1) Sebastien Ogier Ranska, Toyota 2.16.31,9, 2) Elfyn Evans Britannia, Toyota jäljessä 13,0 sekuntia, 3) Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen Suomi, Toyota –56,8, 4) Thierry Neuville Belgia, Hyundai –1.03,8, 5) Dani Sordo Espanja, Hyundai –2.11,3, 6) Takamoto Katsuta Japani, Toyota –4.43,1. , 7) Andreas Mikkelsen Norja, Skoda –5.22,7, 8) Gus Greensmith Britannia, Ford –6.14,6, 9) Adrien Fourmaux Ranska, Ford –7.36,5, 10) Eric Camilli Ranska, Citroen –7.54,1.

Ott Tänak Viro, Hyundai kärsi rengasrikot ek9:llä ja ek10:llä ja keskeytti.

Lauantain erikoiskokeet:

Ek9, 18,31 km: 1) Ogier 13.16,2, 2) Evans –17,8, 3) Sordo –19,2, 4) Rovanperä –22.6.

Ek10, 20,48 km: 1) Neuville 16.28,3, 2) Pierre-Louis Loubet Ranska, Hyundai –12,0, 3) Sordo –14,0, 4) Rovanperä –24,2, ...6) Ogier –42,2, ...8) Evans –46,1.

Ek 11, 18,31 km: 1) Evans 11.59,0, 2) Ogier –1,3, 3) Rovanperä –7,8.

Kilpailun päätöspäivänä sunnuntaina ajetaan neljä erikoiskoetta.

Golf

Abu Dhabi, Arabiemiraatit: Miesten Euroopan-kiertueen kauden avauskilpailu, palkintoarvo 8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria:

Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 72:

203 lyöntiä (–13): Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 64+72+67,

204 (–12): Tyrrell Hatton Englanti 65+68+71,

205 (–11): Tommy Fleetwood Englanti 71+67+67,

206 (–10): Marc Warren Skotlanti 72+66+68, David Lipsky USA 72+66+68,

suomalaiset:

209 (–7): Mikko Korhonen 69+69+71 (jakaa 8. sijaa),

215 (–1): Tapio Pulkkanen 73+70+72 (jakaa 52. sijaa).

Kalle Samooja (73+71, par) ja Sami Välimäki (77+75, +8) karsiutuivat kahden kierroksen jälkeen.

Futsal

Miesten Futsal-liiga:

SoVo–Riemu 9–8 (2–7), Sievi FS–GFT 4–5 (2–1), PJK–KaDy 2–3 (2–2), HIFK FS–ToPV 1–3 (1–1), Akaa Futsal–FC Kemi 1–5 (0–3).

Naisten Futsal-liiga:

FC OPA–KP-V 4–8 (4–4).

Hiihto

Lahti: Maailmancup, yhdistelmäkilpailut:

Naiset, 7,5 km (p)+7,5 km (v): 1) Therese Johaug Norja 37.45,1, 2) Helene Marie Fossesholm Norja jäljessä 28,1 sekuntia, 3) Heidi Weng Norja –29,6, 4) Ebba Andersson Ruotsi –29,7, 5) Jessie Diggins USA –30,1, 6) Natalia Neprjajeva Venäjä –1.02,5, 7) Charlotte Kalla Ruotsi –1.02,8, 8) Teresa Stadlober Itävalta –1.02,8, ...9) Krista Pärmäkoski Suomi –1.02,8, 10) Anne Kjersti Kalvå Norja –1-07,4, ...muita suomalaisia: 12) Kerttu Niskanen –1.07,7, 19) Johanna Matintalo –2.51,5, 21) Laura Mononen –3.15,8, 23) Riitta-Liisa Roponen –3.21,5, 31) Vilma Nissinen –3.52,8, 34) Anne Kyllönen –4.23,6. , 38) Anni Kainulainen –5.08,4, 39) Emmi Lämsä –5.49,8, 41) Siiri Kaijansinkko –6.34,4, 46) Jasmin Kähärä –7.17,6. Anni Alakoski keskeytti.

Normaalimatkojen cup, 12/18 kilpailua: 1) Diggins 401, 2) Rosie Brennan USA 401, 3) Andersson 372, 4) Julia Stupak Venäjä 342, 5) Neprjajeva 305, 6) Tatjana Sorina Venäjä 293, ...suomalaiset: 11) Pärmäkoski 213, 22) Matintalo 101, 27) Niskanen 86, 36) Mononen 31, 8) Jasmi Joensuu 8, 53) Roponen 8.

Cupin kokonaiskilpailu, 21/33 kilpailua: 1) Diggins 991, 2) Brennan 824, 3) Stupak 802, 4) Sorina 780, 5) Andersson 743, 6) Neprjajeva 715, ...suomalaiset: 10) Pärmäkoski 437, 24) Matintalo 184, 26) Niskanen 155, 48) Mononen 43, 61) Joensuu 25, 74) Katri Lylynperä 12, 82) Roponen 8.

Miehet, 15 km (p)+15 km (v): 1) Emil Iversen Norja 1.10,18,4, 2) Sjur Röthe Norja –0,4, 3) Paal Golberg Norja –6,6, 4) Simen Hegstad Krüger –9,5, 5) Aleksandr Bolshunov –20,9, 6) Hans Christer Holund Norja –28,7, 7) Dario Cologna Sveitsi –32,8, 8) Iivo Niskanen Suomi –33,0, 9) Jens Burman Ruotsi –35,8, 10) Friedrich Moch Saksa –41,8...muita suomalaisia: 26) Ristomatti Hakola –293, 2.32,6, 31) Perttu Hyvärinen –2.56,2, 36) Joni Mäki –3.46,5, 40) Juho Mikkonen –4.45,6, 44) Markus Vuorela –5,27,3, 48) Remi Lindholm –5.34,5, 50) Petteri Koivisto –6.35,8. , 51) Lauri Lepistö –7.01,2, 52) Alexander Ståhlberg –7.33,4, 53) Ville Ahonen ohitettu kierroksella, 54) Lauri Vuorinen ohitettu kierroksella.

Normaalimatkojen cup 12/16 kilpailun jälkeen: 1) Bolshunov 547, 2) Ivan Jakimushin Venäjä 369, 3) Andrei Melnitshenko Venäjä 304, 4) Jevgeni Belov Venäjä 293, 5) Denis Spitsov Venäjä 269, 6) Maurice Manificat Ranska 252...suomalaiset: 21) Niskanen 101, 35) Hakola 51, 38) Mäki 46, 49) Vuorela 35, 57) Hyvärinen 15, 59) Mikkonen 13.

Maailmancupin kokonaiskilpailu 18/28 kilpailun jälkeen: 1) Bolshunov 1391, 2) Jakimushin 660, 3) Manificat 588, 4) Melnitshenko 571, 5) Belov 562, 6) Artem Maltsev Venäjä 525...suomalaiset: 24) Niskanen 196, 30) Hakola 133, 38) Mäki 114, 46) Vuorela 87, 60) Mikkonen 50, 72) Hyvärinen 33, 76) Lepistö 26, 82) Verneri Suhonen 16, 93) Vuorinen 10.

Jalkapallo

Englannin FA-cupin 4. kierrosta lauantaina:

Southampton–Arsenal 1–0, Barnsley–Norwich 1–0, Brighton–Blackpool 2–1, Millwall–Bristol C 0–3, Sheffield U–Plymouth 2–1, Swansea–Nottingham 5–1, West Ham–Doncaster 4–0, Cheltenham–Manchester C 1–3.

Espanjan liiga:

Huesca–Villarreal 0–0, Sevilla–Cadiz 3–0, Real Sociedad–Betis 2–2, Alaves–Real Madrid myöh.

Italian Serie A: AS Roma–Spezia 4–3, AC Milan–Atalanta 0–3, Udinese–Inter 0–0, Fiorentina–Crotone myöh.

Saksan Bundesliiga: Bielefeld–Eintracht Frankfurt 1–5, Augsburg–Union Berlin 2–1 (Fredrik Jensen A kentälle 72. minuutilla), Leverkusen–Wolfsburg 0–1 (Lukas Hradecky L 90 min), Freiburg–Stuttgart 2–1, Mainz–Leipzig 3–2, Hertha Berlin–Werder Bremen 1–4 (Niklas Moisander WB kentälle 51. minuutilla).

Jääkiekko

Liiga: Jukurit–HPK ja. 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0), Sport–Ilves 2–0 (1–0, 1–0, 0–0), SaiPa–JYP 2–4 (2–0, 0–2, 0–2), KalPa–TPS 1–3 (1–0, 0–2, 0–1).

NHL: Washington–Buffalo vl. 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0), Pittsburgh–NY Rangers vl. 4–3 (1–0, 1–3, 1–0, 0–0, 1–0), P: Kasperi Kapanen 0+1, NYR: Kaapo Kakko 1+0. Toronto–Edmonton 4–2 (0–0, 2–1, 2–1), E: Mikko Koskinen 25/28 torjuntaa. Chicago–Detroit 4–1 (1–0, 1–0, 2–1), C: Kevin Lankinen 30/31 torjuntaa. Minnesota–San Jose 4–1 (1–1, 1–0, 2–0), M: Kaapo Kähkönen 17/17 torjuntaa. Dallas–Nashville 7–0 (0–0, 5–0, 2–0), D: Miro Heiskanen 0+1. Roope Hintz 0+2, Joel Kiviranta 1+1, Esa Lindell 1+0, N: Juuse Saros 15/20 torjuntaa (pelasi 39.57), Pekka Rinne 6/8 torjuntaa (pelasi 20.00). Arizona–Las Vegas 5–2 (1–0, 2–1, 2–1), Anaheim–Colorado ja. 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–1), C: Joonas Donskoi 1+0, Mikko Rantanen 1+0.

KHL: TsSKA–Jokerit 1–3 (0–0, 1–1, 0–2), J: Janis Kalnins 22/23 torjuntaa, Markus Hännikäinen 1+1, Brian O'Neill 0+2, Jordan Schroeder 1+0, Marko Anttila 1+0, Viktor Lööv 0+1, Alex Grant 0+1. HK Sotshi–Lokomotiv 1–5 (1–2, 0–0, 0–3), LJ: Teemu Pulkkinen 0+1. Vitjaz–Barys Nur-Sultan ja. 4–5 (2–1, 1–2, 1–1, 0–1), Dinamo Msk–Riian Dinamo 5–2 (0–1, 1–0, 4–1).

Jääpallo

Bandyliiga: Akilles–HIFK 5–5 (3–3), Narukerä–WP 35 14–2 (5–1), JPS–OLS 13–3 (6–2).

Venäjän Superliiga: SKA Neftjanik–Sibselmash 11–6.

Kolmantena liigassa jatkavan habarovskilaisen SKA:n Tuomas Määttä keräsi tehot 2+2. Määtän 17 ottelun saldo on 18+21=39.

Koripallo

Miesten Korisliiga: BC Nokia–Lahti 97–89 (31–26, 28–24, 17–23, 21–16), Kouvot–Seagulls 62–98 (18–30, 15–25, 21–24, 8–19), Ura–Kobrat 97–104 (24–24, 13–24, 25–28, 35–28).

Naisten Korisliiga: EBT–Catz 74–54 (10–10, 19–11, 23–21, 22–12), HBA–PeKa 55–95 (15–26, 7–23, 15–21, 18–25), Pyrintö–Honka 78–92 (25–23, 19–21, 17–31, 17–17), ToPo–FoA 67–91 (13–13, 21–26, 17–29, 16–23), ViVe–Kouvottaret 66–78 (13–14, 20–23, 10–21, 23–20).

NBA: Charlotte–Chicago 110–123 (Ch: Lauri Markkanen 23/2), Detroit–Houston 102–103, Indiana–Orlando 120–118, Cleveland–Brooklyn 125–113, Philadelphia–Boston 122–110, Toronto–Miami 101–81, Minnesota–Atlanta 98–116, San Antonio–Dallas 117–122, Phoenix–Denver 126–130, LA Clippers–Oklahoma 120–106, Sacramento–New York 103–94.

Lentopallo

Miesten Mestaruusliiga: Etta Volley–VaLePa 0–3 (15–25, 25–27, 23–25), PerPo–Akaa-Volley 2–3 (13–25, 17–25, 25–20, 25–15, 13–15), Loimu–Savo Volley 0–3 (20–25, 16–25, 19–25).

Naisten Mestaruusliiga: Puijo Wolley–LP-Vampula 2–3 (25–17, 17–25, 25–21, 14–25, 9–15), Liigaploki–LP Viesti ja LP Kangasala–Hämeenlinna myöh.

Mäkihyppy

Lahti: Miesten maailmancup, joukkuekilpailu (HS130): 1) Norja 1024,2 pistettä (Marius Lindvik 122–124,5 metriä, Daniel Andre Tande 125–122,5, Robert Johansson 125,5–126,5, Halvor Egner Granerud 130–122,5), 2) Puola 1018,3 (Piotr Zyla 123–126, Andrzej Stekala 129–124, Kamil Stoch 126,5–126, Dawid Kubacki 118–123,5), 3) Saksa 1014,4 (Pius Paschke 125–122,5, Martin Hamann 123,5–116,5, Markus Eisenbichler 126,5–125,5, Karl Geiger 125–129), 4) Itävalta 1003,0, 5) Japani 957,3, 6) Slovenia 938,0, 7) Sveitsi 792,8, ..8) Suomi 772,0 (Antti Aalto 117,5–112,5, Eetu Nousiainen 107,5–102, Jarkko Määttä 101–103, Niko Kytösaho 116–115,5), 9) USA 310,1.

Ljubno, Slovenia:

Naisten maailmancup, joukkuekilpailu (HS94): 1) Slovenia 1064,8 pistettä, (Ema Klinec 96–93 metriä, Spela Rogelj 84,5–85,5, Ursa Bogataj 90–91,5, Nika Kriznar 92,5–88,5), 2) Norja 1046,9, (Eirin Maria Kvandal 89–95, Thea Minyan Björseth 83–87,5, Silje Opseth 89,5–87,5, Maren Lundby 91,5–92), 3) Itävalta 1028,9 (Daniela Iraschko-Stolz 88–86, Lisa Eder 85–85,5, Chiara Hölzl 89–84,5, Marita Kramer 91,5–92), 4) Japani 989,6, 5) Saksa 968,0, 6) Venäjä 925,6,... 9) Suomi 424,0 (Julia Kykkänen 80, Jenny Rautionaho 79, Julia Tervahartiala 74, Susanna Forsström 82).

1. lähtö, lv 2100 m: 1) Demirci/Harri Koivunen 19,6a (1,45), 2) Alws Laudatur 19,7a (10,43).3) Cashman Go 19,7a (3,54).4) Stars Trot Allan 20,1a (24,53).poissa: 5. Toto (2-6-3): 1,45 1,18-1,84-0,00 4,76.

2. lähtö, lv 2100 m: 1) Nitro Diablo/Janita Antti-Roiko m1,15,9a (1,75), 2) Sunbeam m1,15,9a (2,58).3) Dreamy Chip m1,16,5a (24,86).4) Twist Of Fate m1,16,9a (23,92). Toto (4-1-2): 1,75 1,06-1,12-1,50 1,93.

3. lähtö, lv 2600 m: 1) Ray Boy/Ari Moilanen 19,1a (1,44), 2) Nefernefernefer 19,4a (6,21).3) BWT Dictator 19,5a x (29,0).4) Northernlight Genius* 19,5a (23,72).poissa: 3. Toto (2-8-9): 1,44 1,13-1,50-2,35 4,37.

4. lähtö, sh 2100 m Kylmäveristen Monté-Talvimeeting 2021: 1) Sjö Kongen*/Heli Perkiö m1,26,8 (1,27), 2) Villihiisi m1,31,0 x (29,25).3) Konrad m1,31,3 (9,07).4) Vanjali m1,31,1 x (7,58). Toto (8-3-4): 1,27 1,06-1,74-1,24 11,11.

5. lähtö, TROIKKA-1, sh 2100 m: 1) Vonkari/Santtu Raitala 29,4 (2,58), 2) Kromaus 28,9 (6,33).3) Maatian Tähti 29,5 x (3,7).4) Hollaus 29,7 (17,47).poissa: 14. Toto (6-7-9): 2,58 1,21-1,74-1,54 6,93. Troikka: 30,74.

6. lähtö, Toto 75-1, sh 2100 m: 1) Välähdys/Ville Korjus 25,9 (2,39), 2) Morison 26,0 x (4,8).3) Pyörylän Paroni 26,1 (5,3).4) Draken 27,4 x (7,69).poissa: 2, 3, 4. Toto (9-8-6): 2,39 1,37-1,31-1,53 5,24.

7. lähtö, Toto 75-2, lv 2100 m: 1) Want To Wheels/Antti Teivainen 15,7a (10,58), 2) Again Kronos 15,7a (5,38).3) Mr Big Money 15,7a (3,4).4) Le Mirage 16,1a (31,93). Toto (10-1-9): 10,58 2,51-1,94-1,70 28,75.

8. lähtö, Toto 75-3 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Listas Tequila/Santtu Raitala 16,7 (2,98), 2) Simon Angel 16,8 (48,14).3) Be the One* 16,5 (13,86).4) Pica-Pica Oak 16,6 (3,13).poissa: 2. Toto (4-1-16): 2,98 1,77-6,22-3,73 29,61. Troikka: 320,20.

Bollnäs

Hopeadivisioona, 1640m, 1. palk. 125 000kr, 1) Remarkable Feet/Jörgen Westholm 12,9a., … 3) Religious/Mika Forss (valmentaja Nina Pettersson-Perklén).

Kultadivisioona, 2140m, 1. palk. 150 000kr, 1) Disco Volante/Ulf Ohlsson (Stefan Melander) 13,3a, … 3) Target Kronos/Mika Forss (Nina Pettersson-Perklén), … 7) Grainfield Aiden/Hannu Korpi.

Klass II, 2140m, 1. palk. 110 000kr, 1) Power Blaster/Mika Forss (Roni Paldan) 13,7a.

Pronssidivisioona, 3140m, 1. palk. 110 000kr, 1) MAS Capacity/Jorma Kontio (Katja Melkko) 15,2a, 2) Kaptah/Erik Adielsson (Petri Salmela), Marschall Match/Ulf Ohlsson (Jonna Irri) hylätty.

Salibandy

Miesten F-liiga

Jymy–TPS 2–7 (1–1, 1–4, 0–2)

Happee–Nokian KrP 7–5 (2–0, 3–3, 2–2)

Welhot–Steelers 3–4 (0–2, 2–0, 1–2)

Indians–OLS 4–5 (0–2, 4–2, 0–19)

Seuraavat ottelut: 24.1. Indians–Jymy, SPV–Tiikerit, 25.1. EräViikingit–LASB, 26.1. Steelers–Oilers, 27.1. Classic–LASB, 29.1. Jymy–Nokian KrP, Indians–TPS.

Naisten F-liiga A

SB-Pro–EräViikingit 5–1 (2–1, 2–0, 1–0)

Koovee–Classic 9–5 (3–1, 3–3, 3–1)

SSRA–PSS 2–1 (2–0, 0–1, 0–0)

Seuraavat ottelut: 24.1. SSRA–FBC Loisto, Koovee–SB-Pro, 26.1. Classic–TPS, 27.1. PSS–EräViikingit, 30.1. Classic–EräViikingit, TPS–Koovee, FBC Loisto–PSS, SSRA–SB-Pro.

Yhdistetty

Lahti: Miesten maailmancup:

Sprinttiviesti, HS130-mäki ja 2x7,5 km hiihto: 1) Norja-1 (Jörgen Graabak, Jarl Magnus Riiber) 28.25,2, 2) Saksa-1 (Fabian Riessle, Vinzenz Geiger) jäljessä 0,8 sekuntia, 3) Japani-1 (Ryota Yamamoto, Akito Watabe) –2,5,... 4) Saksa-2 –12,0, 5) Norja-2 –13,3, 6) Itävalta-1 –25,9, 7) Suomi-1 (Ilkka Herola, Eero Hirvonen) –55,5,... 8) Itävalta-2 –1.30,7, 9) Italia-1 –1.37,0, 10) Suomi-2 (Otto Niittykoski, Arttu Mäkiaho) –1.59,6.

