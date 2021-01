Loppusuoralla on ennenkin riehuttu, mutta tappioita vihaava Aleksandr Bolšunov vei sekoilun uudelle tasolle

Pohjustus Bolšunovin hermostumiselle tapahtui jo lauantain yhdistelmäkilpailussa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Hiihdon loppusuorakamppailut ovat aiemminkin olleet kiihkeitä vääntöjä, mutta Venäjän Aleksandr Bolšunov vei asian uudelle tasolle. Ensin hän huitaisi vaarallisesti sauvallaan ja viimeisteli laturaivonsa taklauksella maalilinjan jälkeen.

Kohteena oli Salpausselän maailmancupin viestikisassa Joni Mäki, joka ehti venäläisen edelle juuri ennen loppusuoraa, jossa ladun vaihtaminen ei ole enää sallittua. Mäki tuli maaliin kakkosena, Bolšunov kolmantena. Norja oli selkeä ykkönen. Lopulta Venäjän suoritus hylättiin Bolšunovin temppujen takia.

Pohjustus Bolšunovin hermostumiselle tapahtui jo lauantain yhdistelmäkilpailussa, jossa maailmancupia johtava venäläinen menetti mahdollisuudet voittoon törmäiltyään Norjan Hans Holundin kanssa. Pinna oli siten kireällä jo ennen viestin ankkuriosuutta ja Mäen hiillostus kisan aikana vain lisäsi kierroksia.

Bolšunovista sanotaan, että hän on kilpailujen ulkopuolella mukava ja rauhallinen mies. Hän ei juurikaan veljeile muiden maiden kilpailijoiden kanssa. Se johtunee paljolti myös siitä, että kielitaito rajoittuu lähinnä venäjään.

Kun numerolappu on rinnassa, Bolšunov on kova kilpailija, joka todellakin vihaa häviämistä. Kun näin tapahtuu, hänellä selkeästi menee kuppi nurin.

Väkivaltaiseksi yltynyt riehuminen on tietysti täysin tuomittavaa, mutta kunnon väännöt piristävät hiihtokilpailuja, jotka etenkin naisten kilpailuissa ovat menneet yksipuoliseksi Norjan hallinnaksi. Ei tule vääntöjä, kun eroa seuraavaan on niin paljon, että voittaja ehtii suihkuun ennen kuin seuraava on maalialueella.

Ainakin Bolšunov sai aikaiseksi sen, että hänen touhujaan katsotaan jatkossa suurennuslasilla. Eli lopputulos on tuskin sellainen, mitä hän olisi toivonut ennen Salpausselälle tuloa.