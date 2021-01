Amerikkalainen jalkapallo

Tampa Bay on liigan historian ensimmäinen joukkue, joka tulee pelaamaan Super Bowlin kotistadionillaan.

Tampa Bay Buccaneers ja Kansa City Chiefs kohtaavat amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelussa eli Super Bowlissa.

Tampa Bay voitti konferenssiloppuottelussa eli liigan välierässä Green Bay Packersin 31–26. Viime vuoden mestari Kansas City voitti omassa konferenssiloppuottelussaan Buffalo Billsin 38–24.

Loppuottelussa siten kohtaavat pelinrakentajat Tom Brady ja Patrick Mahomes.

Brady, 43, on lajin legenda ja arvostettu kaikkien aikojen parhaaksi pelinrakentajaksi. Hän on voittanut kuudesti Super Bowlin New England Patriotsissa. Brady siirtyi viime keväänä Tampa Bayhin.

Mahomes, 25, johdatti Kansasin Super Bowlin voittoon viime vuonna. Hän teki kauden jälkeen Kansasin kanssa peräti kymmenen vuoden jatkosopimuksen, jonka arvo on 450 miljoonaa dollaria (370 miljoonaa euroa).

Tampa Bay on liigan historian ensimmäinen joukkue, joka tulee pelaamaan Super Bowlin kotistadionillaan.

Super Bowl on määrä pelata paikallista aikaa sunnuntaina kahden viikon päästä.