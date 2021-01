Glen Kamara pelaa nyt Glasgow Rangersissa, joka johtaa ylivoimaisesti Skotlannin liigaa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Skotlannin liigan kärkijoukkueen Glasgow Rangersin keskikenttäpelaaja Glen Kamara, 25, kerää ylisanoja. Nyt asialla on Glasgow Rangersin entinen keskikenttäpelaaja ja Dundee FC:n entinen valmentaja Neil McCann, joka toi Kamaran Dundeehin ilmaisella siirrolla Arsenalista.

”Se on ironista, että hän lähti Arsenalista, koska häntä ei pidetty riittävän hyvänä. Uskon, että hän voisi nyt pelata Arsenalissa vaikka päällään seisten. Hän on niin hyvä. Pojalla on edellytykset pelata erittäin korkealla tasolla”, McCann suitsuttaa Rangers TV:n haastattelussa Glasgow Timesin mukaan.

McCann samalla kehuu hieman itseäänkin.

”Minulta vei viisi minuuttia, että havaitsin Glenin tason.”

McCann kuitenkin myöntää, että näytöt Arsenalissa olivat vähäisiä tai ainakin näyttöpaikat olivat vähissä. Kamara pelasi Arsenalin edustusjoukkueessa vain yhdessä liigacupin ottelussa.

”Etsin jalkapalloilijaa, joka voisi olla rohkea.”

Dundeesta Kamara siirtyi kaksi vuotta sitten 50 000 punnan (56 000 euron) siirrolla Rangersiin.

”Hän on näyttänyt tasonsa Suomen maajoukkueessa ja Rangersissa, mutta toivon, että hän ei siirry minnekään, koska haluan nähdä hänen menestyvän ja koska hän on lähellä mestaruuden voittamista”, McCann sanoo.

Manageri Steven Gerrardin luotsaama Glasgow Rangers johtaa ylivoimaisesti Skotlannin liigaa. Joukkueella on 25 ottelusta peräti 22 voittoa ja kolme tasapeliä eikä yhtään tappiota eli pisteitä 69. Maaliero on 65–7. Kakkosena olevalla paikallisvastustajalla Celticillä on 46 pistettä 22 ottelun jälkeen.