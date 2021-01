Lippujen saaminen jalkapallon EM-lopputurnaukseen oli vaikeaa – tiistaina on edessä uusi hankala päätös: viimeinen mahdollisuus palauttaa liput

EM-lopputurnauksen avauspotku pitäisi olla 11. kesäkuuta, mutta missä ja miten kisat pelataan.

Jalkapallon EM-lopputurnaus pelataan 11. kesäkuuta alkaen kahdessatoista eri maassa. Suomi pelaa alkulohkon ottelunsa Pietarissa ja Kööpenhaminassa.

Vai meneekö se juuri noin?

EM-lopputurnaus siirrettiin jo viime kesältä vuoden eteenpäin koronaviruspandemian takia. Nyt, alle viisi kuukautta ennen kisoja ei ole tietoa, miten kisat pelataan, missä maissa ja millaisella ohjelmalla. Ja kun pelataan, pääseekö otteluihin yleisöä. Jos pääsee, otetaanko stadionin täydeltä vai esimerkiksi puolilleen, kolmasosa tai jokin muu määrä.

Kun EM-turnauksen liput tulivat aikanaan myyntiin, moni joutui pettymään. Euroopan jalkapalloliiton Uefan myyntisysteemi sai monet raivoihinsa eikä lippuja riittänyt kuin murto-osalle halukkaista. Muutamaa miljoonaa lippua haki vähintään kymmenkertainen määrä.

Nyt, tiistaina 26. tammikuuta on jälleen yksi lippupäivämäärä. Ei, silloin ei tule lisää lippuja myyntiin, vaan se on ainakin toistaiseksi viimeinen mahdollisuus palauttaa hankkimansa liput ja saada rahat kokonaisuudessaan takaisin.

Entä jos lippuja ei palauta? Uefa uudisti vastikään sääntöjään, koska epävarma tilanne olisi johtanut kannattajat hankalaan tilanteeseen. Jos ottelupaikka siirtyy alkuperäisestä yli 50 kilometrillä, myöhemminkin on mahdollisuus palautukseen.

Myös katsomokapasiteetin pienentämisen takia palautus on myöhemminkin mahdollista.

”Nyt sääntöjä on selkeytetty, se on hyvää toimintaa ja sellaista, mitä useimmat lipunostajat ovat odottaneet. Nyt ihmiset voivat tehdä päätöksen selkeämmin”, Euroopan jalkapallokannattajien yhdistyksen puheenjohtaja Ronan Evain sanoo The Athleticille.

Mikä riski on lippujen pitämisessä? Suurin riski on se, että ottelu pelataan ohjelman mukaan, mutta koronatilanteen takia paikalle pääsy on hankalaa tai sinne ei juuri siksi edes halua. Rokotusten edistyminen ei välttämättä ole kesäkuussa riittävän pitkällä.

”Tämä on vaikeaa, koska pitää valita intohimon ja terveyden väliltä. Se voi olla kerran elämässä -mahdollisuus, mutta pitää myös suojella itseään ja läheisiä ihmisiä”, Evain toteaa.

Lisäksi vähitellen pitäisi alkaa tehdä matkavarauksia, mutta esimerkiksi lennoista ei ole vielä mitään varmuutta.

Koska Uefa kertoo suunnitelmistaan EM-kisojen osalta? Uefa on luvannut 5. maaliskuuta julkistaa, millaiset näkemykset sillä on eri ottelupaikkakuntien osalta. Eli missään voidaan pelata, kuinka paljon millekin stadionille pääsee yleisöä ja niin edelleen.