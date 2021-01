Palloliitto seuraa Venäjän tilannetta huolestuneena: ”Viime päivinä tapahtunut toiminta on sellaista, mitä on aika vaikea hyväksyä”

Huuhkajien pitäisi pelata kaksi EM-jalkapallon alkulohkon ottelua Pietarissa, ja joukkueen tukikohtakin on Pietarin lähellä.

Venäjän levottomuudet sekä kansalaisten väkivaltaiset kiinniotot ja pahoinpitelyt oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukimielenosoitusten yhteydessä ovat olleet tarkassa seurannassa myös Suomen Palloliitossa.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti ja pääsihteeri Marco Casagrande ovat tilanteen kehittymisestä huolissaan.

”Valtiovaltakin on todennut, että siellä viime päivinä tapahtunut toiminta on sellaista, mitä on aika vaikea hyväksyä”, Lahti kertoi maanantaina.

”Tilanne koskettaa erityisesti Huuhkajia, koska meillä on alkulohko ja base camp Venäjällä tämän hetkisten suunnitelmien mukaan”, hän jatkoi.

Suomen tukikohdan sijaintipaikaksi valikoitui Venäjä, koska se on otteluohjelman ja matkustelun kannalta järkevin vaihtoehto.

”Kaikki valmistelut on tehty sen pohjalta, mutta toki jos tilanne vaatii tai erityisesti pelipaikka muuttuu niin meidän pitää sopeutua ja tehdä uudet suunnitelmat.”

Alkuperäisen ohjelman mukaan Huuhkajat leireilee Pietarin kupeessa, lentää sieltä Kööpenhaminaan Tanska-peliin ja palaa Pietariin Venäjä- ja Belgia-otteluihin.

Koronavirus voi kuitenkin pakottaa Euroopan jalkapalloliittoa Uefaa muuttamaan kisaformaattia ja keskittämään lopputurnauksen parin kaupungin koronakuplaan.

”Tuskin Pietari on niistä yksi”, Lahti arveli.

Tilanne Venäjällä mietityttää varmasti myös Uefassa, mutta järjestö ei ole ainakaan toistaiseksi ollut yhteydessä Palloliittoon sen tiimoilta.

”Tilanne on kehittynyt hyvin nopeasti ja toisaalta kisoihin on vielä aikaa. Olen kuitenkin keskustellut epävirallisesti tilanteesta tänään Uefan edustajan kanssa”, Casagrande kertoi maanantaina puolita päivin.

”Nämä mielenosoitukset ja niiden taltuttamiset ovat vielä tuore tapahtuma. Luulen, että tämän hetken pääfokus Uefassa”, Lahti lisäsi.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti (vas.) ja pääsihteeri Marco Casagrande seuraavat Venäjän tilannetta tarkasti. Kuvassa kaksikko maajoukkueen infossa Ateenassa marraskuussa 2019.­

Palloliitto osallistui viime viikolla Uefan järjestämään Euro 2020 -workshopiin, jossa käytiin läpi valmistelujen tilannetta alkuperäisten suunnitelmien pohjalta.

”Kaikkien kisakaupunkien kanssa valmistaudutaan useisiin eri skenaarioihin koronatilanteesta riippuen”, Casagrande sanoi.

Lahti kertoi Palloliiton tarkastelevan Venäjä-tilannetta sen jälkeen kun on koronaviruksen vaikutus kisojen kohtaloon on tiedossa.

”Johtopäätösten aika siltä osin, miten Palloliitto ja Huuhkajat tämän turnauksen tilanteen näkevät, tehdään kun tiedetään, missä pelataan ja miten pelataan. Se keskustelu tulee viimeistään eteen ilmeisesti maaliskuussa.”

Palloliitto on Lahden mukaan tietoinen palautteesta, joissa kyseenalaistetaan EM-kisojen pelaaminen Venäjällä tai Huuhkajien matkustaminen kisoihin.

”Sosiaalisessa mediassa, jota seuraamme tarkasti, on tullut tämän tyyppisiä kommentteja. Ymmärrän hyvin nämä ihmisten reaktiot, ja niitä kyllä kuunnellaan ihan tarkalla korvalla Palloliitossakin.”

Venäjän hallinto on vastannut viime päivien mielenosoituksiin väkivallalla. Kuva Moskovasta lauantailta.­

Jääkiekon MM-kisojen pitkäaikainen pääyhteistyökumppani Škoda ilmoitti vetäytyvänsä roolistaan, mikäli kisat pelattaisiin Valko-Venäjällä.

Ilmoitus tuli päivää ennen Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kokousta, ja lopulta IIHF vei kisojen järjestelyoikeuden Aljaksandr Lukašenkan hallitsemalta maalta.

Škoda kuuluu Volkswagen-konserniin ja Volkswagen on sekä Uefan että EM-kisojen sponsori. Sitä, voiko konserni uhata uskottavasti vetäytymisellä vain Valko-Venäjästä on kysymys, jota pohditaan varmasti tarkkaan tällä hetkellä.

”Jokainen yritys joutuu tekemään ratkaisunsa oman arvopohjansa pohjalta”, Sponsorointi ja tapahtumat -yhdistyksen puheenjohtaja Risto Oksanen kommentoi.

”Ulkopuolinen ei voi toimia yrityksen arvopohjalla poliisina vaan yritys joutuu punnitsemaan asiat sisäisesti omien arvojensa pohjalta.”

Urheilun välitystuomioistuin CAS antoi viime vuoden lopussa Venäjälle kahden vuoden mittaisen dopingpannan, joka päättyy 16. joulukuuta 2022.

Kielto tarkoittaa sitä, että Venäjä ei voi osallistua maana olympialaisiin tai MM-kisoihin, isännöidä niitä tai hakea niiden järjestelyoikeuksia.

Maan urheilijat voivat osallistua arvokisoihin neutraalien tunnusten alla, mutta esimerkiksi presidentti Vladimir Putin lähipiireineen ei pääse edes katsomoon.

Päätös ei vaikuta jalkapallon EM-kisojen järjestelyoikeuksiin. Seuraavat jääkiekon MM-kisatkin Venäjä järjestää vasta 2023 eli dopingpannan päättymisen jälkeen.