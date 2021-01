Lahden Salpausselän miesten viestissä sunnuntaina nähty poikkeuksellinen laturaivo on saanut hiihtoasiantuntijat ääneen eri puolilla Pohjoismaita. Sääntöjä on tulkittu lähes vastakkaisilla tavoilla.

Viestin kakkossijasta käyty kamppailu kuumensi Venäjän ankkurin Aleksandr Bolšunovin, joka huitoi Joni Mäkeä sauvalla ja taklasi tämän maalilinjan jälkeen.

Syynä oli se, että Mäki vaihtoi loppusuoralla kaistaa ja tuli venäläisen eteen, joka menetti mahdollisuutensa ja hermonsa. Mäki teki liikkeen ennen kaistanvaihdon rajana ollutta havutusta, eikä Venäjäkään nähnyt tilannetta protestin arvoiseksi.

Bolšunovin ja Venäjän hiihto hylättiin, mutta Mäki pääsi Bolšunovin isän ja ruotsalaisen asiantuntijan Matthias Fredrikssonin mukaan kuin koira veräjästä. Kaksikon mielestä Mäen olisi pitänyt saada varoitus toiminnastaan.

Kisan tuomarineuvosto pyöritteli pitkään hidastuskuvia eri kulmista mutta totesi lopulta, että Mäki vaihtoi ajolinjaa sääntöjen mukaan eli ennen havutusta.

”Ajattelin, että hän kuitenkin yrittää tulla kovilla vauhdeilla oikealta puolelta ohi, enkä anna yhtään vapaata tilaa, ja hän joutuu vaihtamaan vielä kerran linjaa ja menemään keskeltä. Ajattelin, että kun tullaan havutukselle, niin otan ensimmäisenä sen oikean puoleisen kaistan, mutta hän oli ilmeisesti niin lähellä minua, että hän ei ehtinyt reagoida siihen”, Mäki kommentoi kisan jälkeen.

Mitä sääntökirja sitten sanoo tilanteesta?

”Niillä radan osuuksilla, missä on merkityt kaistat, kilpailijan tulisi valita kaista ja hiihdettävä sitä pitkin. Kilpailija voi vaihtaa kaistaa huomioiden kuitenkin säännön ICR 343.9.”

Mäki siirtyy loppusuoralla oikeaan reunaan ennen havutuksen, eli kaistojen alkamista. Eli siinä ei sääntörikettä tapahdu.

Entä estäminen, johon Mäki Fredrikssonin mukaan syyllistyi?

”Estäminen on kielletty kaikissa kilpailuissa. Tällaiseksi käytökseksi on määritelty tahallinen estäminen, estäminen (ei etene parasta linjaa), häirintä sekä toisen urheilijan työntäminen jollakin kehon osalla tai hiihtovälineellä”, sääntökohdassa 343.9 puolestaan todetaan.

Miten estäminen pitäisi tulkita?

Juha Kolu on Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n maastohiihdon sääntövaliokunnan suomalaisjäsen ja kertoo, että sääntökohta on aiheuttanut harmaita hiuksia aiemminkin ja sitä on muokattu vuosien varrella monta kertaa.

”Edellä olevalla on oikeus käyttää ideaalilinjaa, eli linjaa, joka on hänelle edullisin”, Kolu sanoo.

Mutta onko Mäen liike häirintää tai estämistä Bolšunoviin nähden? Ratkaisevaa on Kolun mukaan sanapari ”selvästi edellä”.

”Tuomaristo on katsonut ylhäältä otettua videota ja todennut, että Mäki on ollut selvästi edellä ja voi siten valita ajolinjan. Silloin Bolšunovin olisi pitänyt valita jokin toinen kaista.”

SVT:n videosta näkyy, että Mäki alkaa siirtyä oikealle hyvissä ajoin ennen havutusta ollessaan noin suksenmitan Bolšunovin edellä, ja tämä jää pussiin, vaikka yrittää ahtaasta raosta vielä rinnalle.