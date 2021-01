Maan toiseksi korkeimman miesten sarjan pelit ovat olleet keskeytyksissä marraskuun lopusta lähtien.

Jääkiekkosarja Mestiksen hallitus jätti ratkaisut tekemättä, kun asialistalla oli kauden jatkaminen tai jopa päättäminen.

Maan jääkiekon kakkossarja Mestis on ollut keskeytettynä marraskuun lopusta lähtien koronavirusrajoitusten takia. Seuraavat ottelut on merkitty helmikuun alkuun, mutta on hyvin epävarmaa, jatkuuko kausi silloin.

”Ei päätetty esittää liittohallitukselle vielä mitään, vaan päätettiin odottaa huomenna [tiistaina] kiinni menevän opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksen tuloksia ja niiden vaikutuksia kauden jatkamiseksi”, Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen viestitti HS:lle.

Jos Mestiksen hallitus olisi päättänyt lopettaa kauden, näin merkittävä ratkaisu olisi mennyt Jääkiekkoliiton liittohallituksen keskiviikkoiseen kokoukseen.

”Seurat haluavat pelata niin kuin pelaajatkin haluavat pelata, ja siihen etsitään keinoja ja vaihtoehtoja”, Mestiksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää sanoi HS:lle. ”Katsotaan, miten se olisi mahdollista.”

Haanpää sanoi saman kuin Nurminen, että päätöksiä ei voitu tehdä, kun mahdollisesta OKM:n tuesta ei ole tietoa.

Hakemusaika opetus- ja kulttuuriministeriön tuelle päättyy tiistaina, ja lupauksissa olisi, että päätökset voisivat tulla tällä tai ensi viikolla.

Haanpää ei lähtenyt veikkailemaan, kuinka suuri tuen pitäisi olla, että pelit jatkuisivat.

”Ensin katsomme, kuinka suuri se on ja mitä pystymme sillä tekemään.”

Maan hallituksen tiukkojen koronalinjausten perusteella Mestiksen jatkuminen ei ole kovin todennäköistä. Ainakaan yleisöä ei pystytä ottamaan Mestikseen tai Liigaan vielä määräämättömän pitkään aikaan.

Mestiksen seurojen tilanne on jopa vielä tukalampi kuin Liigan. Mestiksen kulut ovat suuret siihen nähden, millaisia seurojen sponsori- ja tv-tulot ovat. Varsinkin matkakulut ovat suuret suhteessa sarjan tuottoihin.

”Seurat ovat hirveän erilaisissa tilanteissa. Osa on lomauttanut henkilökuntaa, osa ei. Siitä huolimatta seurat ovat isoissa vaikeuksissa. Meidän päätehtävä suomalaisessa pelaajapolussa on tarjota pelejä, eikä sitä ole pystytty tekemään. Perustavanlaatuisten ongelmien äärellä ollaan koko ajan”, Haanpää sanoi.

Mestis on Jääkiekkoliiton ylin miesten sarja, koska Liiga toimii itsenäisesti. Mestis on hyvin pitkälti nuorten pelaajien kouluttamispaikka, mutta sarjassa on siitä huolimatta laaja ikähaitari.

”Kaikki seurat ymmärtävät toisiaan. Kaikilla on yhteinen tavoite, ja solidaarisuutta löytyy.”

Liiga pyörii edelleen ilman yleisöä, samoin naisten liiga, jota tosin koronatartunnat ovat sotkeneet viime aikoina.