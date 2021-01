Filosofian professori ja ultrajuoksija Jari Kaukua juoksee parhaimmillaan 100 kilometriä yhdessä yössä: ”Juoksun jälkeen kipu on lähes nautinto”, hän sanoo. Lenkeillään hän on pohtinut muun muassa vapaan tahdon illuusiota, sitä miten usein omina valintoina pidetyt päätökset ovat vain ohikiitäviä vaikutteita.

Jyväskylä. Kahdentoista tunnin öisen ultrajuoksukilpailun ensimmäiset kilometrit filosofian professori Jari Kaukua vilkuilee jatkuvasti sykemittaria. Syke on korkealla, kun jännittää niin paljon.

”Sitä vahtii itseään, että menee tarpeeksi hitaasti ja löytyy juoksemiseen tahti. Viimeksi olin nakuttanut jokaisen kierroksen tarkasti muutaman sekunnin sisään.”

Alkujännityksen laannuttua Kaukuan ensimmäiset tunnit kuluvat katsellessa kaikkea uutta ja mielenkiintoista. Muissa juoksijoissa riittää aluksi seurattavaa.

”Vaikea paikka tulee siinä, kun mieleen nousee ajatuksia, että tämä on jo nähty ja edessä on vielä kymmenen tuntia kamppailua.”

Kaukua on professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän juoksi ensimmäisen 12 tunnin kilpailunsa Joensuu Night Run -yökilpailussa loppuvuodesta 2019. Nyt kisoja on takana kaksi, ja kummallakin kerralla tavoite 100 kilometriä meni rikki.

Kauku aikoi juosta helmikuussa Espoon Endurance 24h -kisassa 24 tuntia yhteen menoon, mutta kilpailu peruttiin koronaepidemian vuoksi.

Filosofian professori Jari Kaukua.­

Lenkkeily ja ultramatkat yhdistävät Kaukuan mutkan kautta pitkään filosofian perinteeseen. Kuuluisat filosofit ovat ylistäneet etenkin kävelyretkiä.

Esimerkiksi valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseau teki pitkiä kymmenien kilometrien kävelylenkkejä. Friedrich Nietzschekin käveli parin tunnin reissuja Sveitsin Alpeilla. ”Kaikki todella merkittävät ajatukset on saatu kävelemällä”, hän sanoi.

Amerikkalainen filosofi Henry Thoreau retkeili mielellään maaseudulla.

Ja ”Immanuel Kantin päivittäinen tunnin kävelyretki oli niin säännöllinen, että sanotaan Königsbergin asukkaiden pystyneen tarkistamaan kellonsa Kantin retkien mukaan”, Kaukua kertoo ja huomauttaa, että harrastelijalla ultramatkojen juoksussa vauhti ei ole hirveän paljon reipasta kävelyä nopeampaa.

Liikkuminen auttaa keskittymään, mutta Kaukualle

juoksemisen motiivit ovat muualla kuin filosofian pohtimisessa.

”Minulla on puolineuroottinen tarve juoksemiseen. Pohjalla on jonkinlainen itseen kohdistunut tyytymättömyys, joka saattaa olla myös ajallemme tyypillistä. Vaikka juoksemisen lähtökohta on negatiivinen, niin seuraukset ovat positiivisia. Juokseminen on vaihtoehto lamaantumiselle.”

Juoksemisessa on ei-henkinen puolikin eli painonhallinta, 45-vuotias Kaukua toteaa ja taputtelee vatsaansa.

Parhaimmillaan juokseminen antaa esteettisen hyvän olon tunteen. Asiat tuntuvat Kaukuasta mielekkäiltä ja maailma on kauniimpi.

”Juostessa voin olla omien ajatusteni ulkopuolella intressittömänä tarkkailijana. Ajatukset tulevat ja menevät. Siinä on tilassa, jossa voi tulla uusia ajatuksia. Joskus myös työhön liittyvät ongelmat ovat löytäneet ratkaisunsa.”

Kaukua on lenkeillään pohtinut muun muassa vapaan tahdon illuusiota, sitä miten usein omina valintoina pidetyt päätökset ovat vain ohikiitäviä vaikutteita. Juostessa, omien ajatusten sivustakatsojana, näille päätöksille voi löytää syyt kulloisestakin vaihtelevasta tilanteesta.

”Tietenkin tarkkailijan näkökulma on ajatusjatkumo muiden joukossa, eikä sitä voi pitää sen enempää aitona itsenä kuin muitakaan. Pitkä juoksulenkki kuitenkin mahdollistaa sen, ja se on varsin voimakas kokemus.”

” ”Kovavauhtisessa maratonharjoittelussa mennään juoksun ympärillä, ei siinä filosofoida.”

Sykemittaria Jari Kaukua kertoo vilkuilevansa etenkin ultrajuoksujen alkuvaiheessa.­

Kaukua tekee harjoituskauden vaiheesta riippuen 4–6 lenkkiä viikossa, lenkit ovat pituudeltaan 5–50 kilometriä. Kovimpina viikkoina kilometrejä kertyy 110–120.

Harjoittelu on verraten suunnitelmallista. Kaukua soveltaa kokeneempien juoksijoiden harjoitusohjelmia. Hän kertoo, että filosofeissa on muitakin kovia juoksijoita.

Kaukuan oppi-isä, professori Jussi Kotkavirta, oli nuorempana alle kolmen tunnin maratoonari, ja yhden sadan kilometrin kilpailunkin Kotkavirta on juossut.

Nykyään professorin virasta eläkkeelle jäänyt Kotkavirta työskentelee Helsingissä psykoanalyytikkona.

”Maraton ja ultramatkat vaativat paljon toistoja, että ne pystyy juoksemaan. Toiston rakenne, se, että juoksee joka päivä ja kehittyy, helpottanee ahdistuksen kokemusta”, Kotkavirta sanoo.

Kotkavirta ei kuitenkaan näe nykyajan juoksemista samanlaisena kuin filosofian klassikoiden pitkiä kävelyretkiä, joille lähdettiin, että ajatukset pääsisivät virtaamaan.

”Kovavauhtisessa maratonharjoittelussa mennään juoksun ympärillä, ei siinä filosofoida.”

” ”Kun treenasin ensimmäiselle maratonille ja lenkit pitenivät viikko viikolta, uusien rajojen rikkominen tuntui hienolta.”

Jari Kaukua aamulenkillä.­

Jari Kaukua aloitti säännöllisen juoksemisen vanhemmalla iällä vasta seitsemisen vuotta sitten. Nuoruuden urheilulajit olivat pallopelejä, mutta vanhemmiten heikentynyt näkö haittasi pelaamista.

Juoksumatkojen piteneminen ultramatkoihin saakka on Kaukualle uteliaisuutta. Hän haluaa tietää, mitä tapahtuu, kun juoksee aina vain pitempään.

Kaukuan ensimmäinen pitempi juoksukilpailu oli Tukholman maraton, jota varten hän otti käyttöön maratoonari Janne Holménin laatiman harjoitusohjelman.

Maratonin jälkeen hän juoksi Nivalan Pyssymäessä 60 kilometrin polkukisan ennen ensimmäistä 12 tunnin juoksukisaansa.

”Kun treenasin ensimmäiselle maratonille ja lenkit pitenivät viikko viikolta, uusien rajojen rikkominen tuntui hienolta”, hän kertoo.

12 tunnin juoksussa suurin hankaluus on Kaukuan mukaan tylsyys. Apaattisuus ei haittaa, kunhan pystyy pitämään ahdistavat ajatukset sivussa, hän sanoo.

”Erilaisten välietappien asettaminen on iso asia. Joensuun kisassa vaihdetaan suuntaa kolme kertaa, ja sillä on valtavan iso merkitys.”

Kaukua tekee ultramatkalla itseään viihdyttääkseen erilaisia laskelmia: mihin tulokseen on mahdollisuus ja minkälainen pitää vauhdin olla, että 100 kilometriä menee rikki? Väliaikojen perusteella Kaukua laskeskelee, kuka juoksijoista voisi voittaa.

Jossain vaiheessa ultramatkalla juoksu sitten muuttuu helpommaksi, Kaukua kertoo. Joensuussa aamuyön seesteisinä tunteina juoksu on ollut parhaimmillaan.

”Kuulostelen kehoani, mutta näistä tunneista ei muistiin paljon jää.”

Ultrajuoksuissa vauhti on Kaukuan mukaan niin hidasta, että jos ei tule isompia vammoja, niin kisan aikana ei välttämättä tunne kummempaa kipua. Kisan jälkeen sitten voi olla kipeä olo.

”Juoksun jälkeen kipu on lähes nautinto, siitä tuntee ylpeyttä.”

Jari Kaukaulle juokseminen on myös painonhallintaa.­