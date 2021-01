Veikkausliiga-seura HIFK on saanut kasattua laadukkaan valmennusryhmän.

Veikkausliiga-seura Helsingin IFK on rakentamassa laadukasta valmentajaryhmää liigajoukkueen taustalle. Entinen huippumaalivahti ja A-maajoukkueen maalivahtivalmentaja Antti Niemi, 48, on sopinut HIFK:n kanssa toimivansa tällä kaudella edustusjoukkueen maalivahtivalmentajana.

HIFK:n uusi päävalmentaja Joaquín Gómez, 34, on Niemelle tuttu kaveri Brighton Hove & Albionista, jossa he olivat samaan aikaan valmentajina vuonna 2014. Gómez pyysi Niemeä alkuun auttamaan valmennuksessa, ja HIFK halusi pian solmia Niemen kanssa sopimuksen tästä kaudesta.

”Suostuin saman tien auttamaan alussa. Mietin kauden kattavaa sopimusta pari päivää. Olen huomannut, miten mukavaa joukkueurheilu on päivittäisellä tasolla”, Niemi sanoo.

Vuonna 2012 Niemi oli HJK:ssa maalivahtivalmentajana ja 2014 FC Hongassa. Vuodesta 2016 hän on ollut maajoukkueen maalivahtivalmentajana. Niemen mukaan hänellä menee vuodessa 50–60 päivää maajoukkueen mukana.

”En tykkää tehdä asioita vasemmalla kädellä. En olisi suostunut tähän HIFK:n tehtävään, jos en pystyisi tekemään sitä hyvin.”

HIFK on ollut myllerryksessä tänä talvena, kun pääomistaja ja seuran muu johto ovat halunneet viedä seuraa eri suuntiin. HIFK ry ja liigajoukkue on irtautumassa pääomistajan otteesta, mikä on aiheuttamassa taloushaasteita seuralle.

”Pitää tarkkaan miettiä, mistä kilpailuetua saadaan. Gómez on todella hyvä valmentaja, mikä on hyvä lähtökohta. Hän on äärettömän kunnianhimoinen ja ammattitaitoinen valmentaja. HIFK teki hyvän rekrytoinnin”, Niemi sanoo.

Gomezin apuvalmentajana toimii espanjalainen Miguel Cervera López, joka on valmentanut Suomessa aiemmin muun muassa PK-35:ssä ja FC Legirus Interissä.

Niemen mielestä joukkueen rungossa on hyvä perusta tulevalle kaudelle.

”Joukkueen kokeneemmassa kaartissa on hyviä tyyppejä ja hyviä ihmisiä. Niiden varaan on hyvä rakentaa. Joukkue ei varmasti ole liian leveä. Täytyy toivoa, ettei tule paljon loukkaantumisia.”

Niemi kertoo monia seikkoja, miksi Gomez on hyvä valmentaja.

”Hän on kouluttautunut hyvin ja saanut ja nuorena Uefan Pro-lisenssin. Hän on intohimoinen. Vaikka ulkomuoto on kiva, hänessä on sopivalla tavalla myös pimeä puoli. Vaatimustaso on kova. Hän ei käytä resursseja tekosyynä.”

”Valmentajalla tärkein ominaisuus on tietotaito. Harjoitukset ovat hyvin suunniteltuja. Pelaajien on helppo lähestyä häntä, mutta samaan aikaan hänellä on auktoriteettia. Hänellä on hyvä tasapaino näissä asioissa.”

Niemen mukaan päivittäisestä valmennustyöstä on hyötyä hänelle itselleen ja maajoukkueelle.

”Uskon, että maalivahtivalmentajana olen hyvä tyyppi. Minulla on edelleen pelissä osa-alueita, joissa voisin olla parempi. Suurin syy lähteä päivittäiseen valmennukseen on se, että uskon pystyväni kehittymään valmentajana ja saan itselleni tästä pestistä jotain, mistä on hyötyä eri ympäristöissä – myös maajoukkueessa.”

HIFK sai lainattua FC Hongasta maalivahti Markus Uusitalon, 23, täksi kaudeksi. HIFK tarvitsee Niemen mukaan vielä toisen maalivahdin, joka kilpailee ykkösmaalivahdin paikasta.

”Uusitalo on tuttu kaveri minulle. Hän on äärettömän lahjakas nuori maalivahti. Hän ei ole pystynyt vielä lyömään läpi Suomen huipulla. Viimeinen askel siihen, että hän ottaa miehekkäästi Veikkausliiga-joukkueen ykkösmaalivahdin paikan, on jäänyt tekemättä.”