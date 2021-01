Koronakaranteenit pakottaneet lukuisiin ottelusiirtoihin NHL:ssä.

Teuvo Teräväinen on joutunut olemaan koronaviruskaranteenissa. Kuva maaliskuulta 2019 Washingtonia vastaan.­

Carolina Hurricanesin ottelusiirrot jatkuvat jääkiekkoliiga NHL:ssä. Carolinan piti kohdata Tampa Bay Lightning tiistaina, mutta ottelu on siirretty pelattavaksi 22. helmikuuta.

Koronavirus ja siihen liittyvät karanteenit iskivät seuraan tammikuun puolivälissä ja nyt peruuntunut ottelu on jo neljäs pekäkkäinen.

Florida Panthersin tilanne on jokseenkin samanlainen. Joukkueen tiistainen ottelu Columbusta vastaan on vielä epävarma. Florida on saanut pelattua vasta kaksi ottelua eli yhtä vähän kuin Dallas, jossa koronapanna alkaa helpottaa.

Viimeksi Carolina on pelannut 18. tammikuuta. NHL:n ohjelman mukaan Carolinan seuraavan ottelun pitäisi olla juuri Tampaa vastaan tulevana torstaina.

Hurricanesin hyökkääjät Teuvo Teräväinen, Martin Foegele, Jordan Martinook ja Jordan Staal asetettiin tartuntojen takia karanteeniin. Harjoituspaikat suljettiin ja joukkue keskeytti yhteiset toiminnat.

Floridan päävalmentaja Joel Quenneville sanoi Reutersin mukaan, että pelaajat alkaisivat jo kaivata oikeita otteluita pelkän harjoittelun sijaan.

NHL:ssä pelataan vielä ainakin toistaiseksi tyhjissä halleissa ilman yleisöä.