Jääkiekon MM-kisat pelataan vuonna 2023 maailman suurimmassa jäähallissa Pietarissa. Halli on jo rakenteilla, mutta julkisivusta on vielä menossa arkkitehtikilpailu. Kilpailuun liittyy myös hallin vieressä sijaitseva puisto.

Arkkitehtikilpailun järjestävä Gorka-yhtiö kutsui mukaan neljä arkkitehtitoimistoa: M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä oy:n Suomesta, Asymptoten Yhdysvalloista ja Coop Himmelblaun Itävallasta sekä Zemtsov, Kondiain and Partnersin Venäjältä.

Halli on todella suuri. Sen halkaisija on 171 metriä ja rakennuksen muoto muistuttaa jääkiekkoa. Jääkiekko-otteluissa halliin mahtuu 21 500 katsojaa ja konserteissa 23 000. Tällä hetkellä maailman suurin jääkiekkoon tarkoitettu halli on Montrealin Bell Center, jonka yleisökapasiteetti on 21 273.

Uusi halli rakennetaan vuoden 1980 Moskovan olympialaisiin valmistuneen SKK Peterburgski -urheilu- ja konserttikeskuksen tilalle. Alunperin Peterburgskin ulkokuori piti säilyttää uudessa hallissa, mutta vuosi sitten tapahtunut onnettomuus, jossa myös kuoli yksi rakennusmies, muutti suunnitelmat.

”Purkutyössä julkisivu romahti täysin. Käytännössä piti aloittaa alusta alkaen uudestaan”, arkkitehti Seppo Mäntylä kertoo.

Mäntylään otettiin ensimmäisen kerran yhteyttä viime keväänä, ja kesällä tuli päätös, että julkisivusta järjestetään kilpailu.

”Kilpailun järjestäjätaho oli kiinnittänyt huomioita suunnittelemaani Wave-taloon, joka on ollut paljon julkisuudessa maailmalla ja otti sen perusteella yhteyttä.”

Toimistojen kilpailuehdotukset julkistettiin viime viikolla, ja kilpailun ratkaisu on luvassa 20. helmikuuta.

”Sisätilat toivottiin säilytettävän sellaisina kuin ne nyt jo ovat. Kilpailuehdotuksissa on tehty isojakin muutoksia, mutta minä lähdin siitä, että sisätiloja ei muuteta”, Mäntylä kertoo.

”Pikkurakennus, joka sijaitsee areenan edessä, on viereiseen puistoon suunnittelemani ravintola ja myös osa kilpailua.”

Mäntylällä on aiempaa kokemusta suurista rakennushankkeista, vaikka hänen oma toimistonsa keskittyykin omakoti- ja loma-asuntoihin.

”Olen ollut aikoinaan muiden toimistojen isoissa hankkeissa. Olin Kampin keskuksessa koko projektin ajan projektinvetäjänä”, Mäntylä kertoo.

Ilmasta katsottuna areena on pyöreä. Havainnekuva Seppo Mäntylän kilpailuehdotuksesta.­