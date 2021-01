Vuorikiipeily

Sherpat ovat käytännössä kaikkien vuorikiipeilijöiden apuna Himalajan vuoristossa.

Maailman petollisimman vuoren, K2:n, ensimmäisinä talvella valloittaneet nepalilaiset vuorikiipeilijät palasivat tiistaina Nepaliin juhlittuina sankareina, kertoo uutistoimisto AFP.

Maailman toiseksi korkeinta vuorta, 8 611 metrin K2:ta Pakistanissa kutsutaan ”tappajavuoreksi”, koska sen valloitusyrityksissä on kuollut lukuisia kiipeilijöitä.

Kotiinpaluujuhlassa Kathmandussa soitettiin isänmaallisia lauluja ja heiluteltiin Nepalin lippuja,

”Tämä ei ole vain meidän menestyksellemme. Tämä on kaikille nepalilaisille, jotta tulevaisuuden sukupolvet voivat katsoa taaksepäin ja olla ylpeitä nepalilaisten kiipeilijöiden saavutuksista”, Mingma Gyalje Sherpa, yksi kymmenestä kiipeilyryhmään kuuluneesta, kertoi AFP:lle.

Kami Rita Sherpa­

24 kertaa maailman korkeimmalle vuorelle Everestille kavunnut Kami Rita Sherpa totesi, että tunnustus tulee myöhässä.

”Länsimaiset kiipeilijät eivät tekisi ennätyksiään ilman sherpojen apua”, Rita Sherpa totesi.

”Kaikki reitit ovat meidän laatimiamme, ruoka on meidän tekemäämme ja heidän varusteensa on veljemme kantaneet. He eivät ole tehneet mitään yksin.”

Nepalilaiset kiipeilijät, pääosin sherpojen etnisestä ryhmästä, ovat olleet muiden kiipeilijöiden apuna Everestin ensimmäisistä valloituksista lähtien 1920-luvulta. Samalla kun länsimaiset kiipeilijät saavuttivat kunnianhimoisia tavoitteitaan, sherpat vaaransivat henkensä saadakseen rahaa perheidensä ruokkimiseen.