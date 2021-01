Koripallolegenda Kobe Bryantin ja hänen tyttärensä traagisesta kuolemasta on tasan vuosi – ”Älkää julkaisko kuvia onnettomuudesta”, toivoo Vanessa Bryant

Kobe ja Gianna Bryant kuolivat 26. tammikuuta 2020 helikopteriturmassa.

Los Angeles Lakersin suurimpiin tähtiin kuuluneen Kobe Bryantin ja hänen Gianna-tyttärensä kuolemasta tuli tänään tiistaina 26. tammikuuta kuluneeksi tasan vuosi. Bryantit joutuivat tuolloin helikopterionnettomuuteen, jossa kuoli kaikkiaan yhdeksän henkeä.

Kobe Bryant oli 41-vuotias ja Gianna Bryant 13-vuotias.

Los Angeles Lakers ei aio julkisesti noteerata Bryantin kuoleman vuosipäivää. Urheilusivusto ESPN:n mukaan seura ei esimerkiksi pelaa tällä viikolla ”Black Mamba” -pelipaidoissa.

”Sanonnan mukaan ’aika parantaa haavat’”, Lakersin nykyinen tähtipelaaja LeBron James totesi lauantaina.

”Ja niin tuhoisaa ja traagiista kuin se oli ja on edelleen meille kaikille mukana oleville, vain aika [auttaa]. Ja se vie aikaa. Jokaisella on oma surunsa. Kaikki ymmärtävät, että jokainen erikseen on erilainen. Jokainen tulee suremaan eri tavalla.”

Lakers teki kunnianosoituksia jo viime kaudella, jolloin joukkue myös voitti NBA-mestaruuden. Jamesilla oli sormessaan numero 24, yksi Bryantin pelinumeroista ja molemmat Bryantin Lakers-pelinumerot, 8 ja 24, nostettiin kotiareenan Staples Centerin kattoon.

Sen sijaan ympäri Los Angelesia maalataan muraaleja Bryantin muistoksi. Niitä on tehty myös jo viime vuonna.

Bryantin leski Vanessa Bryant toivoo Instagram-viestissä, että Kobe ja Gianna Bryantin elämiä muistettaisiin, ei päivää, jolloin he kuolivat.

”Kun harkitsette muistoaineiston julkaisemista, pyydämme älkää julkaisko kuvia helikopterin hylystä tai onnettomuuspaikasta. Emme halua nähdä niitä. Vuotemme on ollut muutenkin riittävän traumaattinen. Toivomme, että muistaminen tehdään tyylikkäästi ja hyvällä maulla, joka on kunnioittava menetyksillemme. Kiitos.”

Gianna ja Kobe Bryant olivat katsomassa 27. heinäkuuta 2019 WNBA:n tähdistöottelua.­