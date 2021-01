Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan lapsen etua ei ole arvioitu riittävästi koronapandemian takia asetetuista rajoituksista päätettäessä. Tilanne on ollut monilla tavoin eriarvoistava ja epäreilu lapsille, hän sanoo.

Lapset ja nuoret ovat joutuneet epidemian ja rajoitusten vaikutusten kohteeksi monin eri tavoin.

”Alkaen kouluun osallistumisesta ja päätyen siihen, miten perheet voivat ja miten vapaa-aikaa voi viettää. Kyllähän tämä aika on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti lasten arkeen.”

Pääkaupunkiseudulla koronatartuntojen leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset ovat vaikuttaneet lapsiin ja nuoriin huomattavan paljon kahden viime kuukauden aikana. Kunnalliset liikuntatilat ovat olleet kiinni ja yksityisten tilojen käyttöä on suositeltu välttämään.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.­

Pekkarisen mukaan valtioneuvoston tarkoitus on ollut hyvä, kun rajoituksia on kohdistettu alueittain, jotta niitä ei tarvitse toimeenpanna alueilla, joissa tilanne ei ole ollut uhkaava.

Esimerkiksi Itä-Suomessa lapset eivät ole välttämättä viime kevättä lukuun ottamatta joutuneet kohtaamaan rajoituksia. Käytännössä tilanne on kuitenkin johtanut eriarvoiseen tilanteeseen lasten välillä.

”Liikuntaan ja urheiluun kohdistuvat rajoitukset asettavat lapset eriarvoiseen asemaan valmentamisen ja harjoittelun suhteen. Tilanne on valitettava etenkin, jos on halukkuutta kehittyä harrastuksessa. Lapsiryhmien sisällä tulee erilaista eriarvoisuutta. Perheet, joilla on varallisuutta käyttää yksityisiä harrastustiloja, ovat erilaisessa asemassa”, Pekkarinen sanoo.

Myös lajien välillä on eroja, hän huomauttaa. Esimerkiksi ratsastuksessa ei ole mitään ongelmia toisin kuin vaikkapa voimistelussa tai uinnissa.

”On syytä muista YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen antavan kaikille lapsille oikeuden vapaa-aikaan ja virkistäytymiseen. Ohjatut harrastukset ovat merkittävä osa vapaa-aikaa, ja ne liittyvät myös lapsen oikeuteen kehittyä.”

Lapsen oikeuksilla on viime aikoina pyyhitty pöytää.

”Tilanne on hankala oikeusnäkökulmasta ajateltuna, kun joudutaan punnitsemaan eri oikeuksia toisiinsa nähden.”

Pekkarinen ei halua kritisoida terveysviranomaisia heidän työssään. Hänen mukaansa pitäisi huolehtia siitä, että rajoitukset eivät ole kohtuuttoman eriarvoistavia tai kansalaisten oikeudentajun vastaisia.

Oletko sitä mieltä, että tässä tilanteessa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lapsen oikeudet eivät ole toteutuneet?

”Sanoisin, että meidän pitäisi herkästi arvioida lapsen etua, kun rajoituksia pannaan toimeen. Sitä arviointia ei ole tehty riittävästi valtakunnallisesti tai alueellisesti. Kaikissa rajoitustoimenpiteissä täytyy ottaa huomioon lapsen etu ja tehdä sellaiset toimenpiteet, jotka rajoittavat vähiten lapsen oikeuksia ja loukkaavat vähiten lapsen etua.”

”Kriisitilanne on osoittanut, että Suomessa ei ole rutiinia lapsen oikeuksien ja edun arvioimiseen. Meiltä puuttuvat prosessit ja työkalut, joilla arviointia voitaisiin tehdä kriisitilanteessa kiireellisestikin. Sen tämä aika on osoittanut. Kiireeseen vedoten on lapsen etu jätetty arvioimatta.”

Pekkarisen mielestä enää ei voi kiireeseen vedota, kun vallitseva tilanne on ollut tiedossa kymmenen kuukautta.

Maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa nostettiin esiin linjaus, jonka mukaan ennen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitusten tekemistä tulisi päättää tartuntatautilainsäädännön mukaisista muista toimista.

”Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on mielestäni syksystä asti korostanut, että lasten ja nuorten harrastusten estäminen pitäisi olla viimesijainen keino.”

Viime aikoina harrastusrajoitukset eivät ole kuitenkaan olleet viimesijainen keino.

”Ei ole valitettavasti.”

Pekkarinen haluaa muistuttaa kaikkia asianosaisia lapsivaikutusten arvioinnista, ”kun tehdään mitä tahansa päätöksiä, jotka vaikuttavat lapsiin ja nuoriin”.

”Nyt on valitettavaa, että on tehty päätöksiä, jotka vaikuttavat valtaväestöön mutta kohdistuvat aivan erityisesti lapsiin ja nuoriin. Aika usein yhteiskunnassamme on niin, että lapset ja nuoret jäävät altavastaajiksi. Lapset eivät äänestä tai nouse kapinaan mutta oireilevat monella muulla tavalla. Ne oireilut voivat tulla kalliiksi.”

Lapsiasiavaltuutettu antoi tammikuussa lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tartuntatautilain muuttamisesta. Lausunnossaan lapsiasiavaltuutettu katsoi muun muassa, ettei asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön rajoittamisten vaikutuksia lapsiin ole arvioitu riittävästi.