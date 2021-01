Tilauslento auttaisi minimoimaan koronavirustartuntojen riskiä matkan aikana.

Pääosa Suomen joukkueesta saattaa matkustaa poikkeuksellisesti tilauslennolla vajaan kuukauden päästä alkaviin hiihdon MM-kisoihin Saksaan.

”Keskustelemme matkustusvaihtoehdoista valmentajien ja terveyspuolen edustajien kanssa, mikä on paras malli. Yhtenä vaihtoehtona on tilauslento, jota on harkittu ihan vakavasti”, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen sanoi keskiviikkona HS:lle.

Hämäläisen mukaan Hiihtoliitto on tekemässä lentojärjestelyjä 80–100 henkilölle, jotka ovat käytännössä kaikki joukkueen jäseniä.

”Tällä hetkellä tilanne on 50–50, ja päätös on tarkoitus tehdä tällä viikolla. Jos palaset loksahtavat kohdalleen, me kallistumme mielellään tilauslennon suuntaan. Haemme kuumeisesti ratkaisua.”

MM-kisat pidetään Saksan eteläisimmässä kolkassa Oberstdorfissa.

Kuvion tekee mutkikkaaksi se, että koko joukkue ei matkusta puolitoista viikkoa kestäviin kisoihin yhtä aikaa eikä myöskään tule sieltä yhdessä pois.

”Meillä lähtee todennäköisesti kaksi eri ryhmää, ja kun kilpailuja on ohi, sieltä alkaa purkautua porukkaa pois. Tässä on monta liikkuvaa osaa. Kaikille ei ole mahdollista järjestää tilauslentoa.”

Hämäläinen arvioi, että tilauslennon järjestäminen tulisi karkeasti maksamaan kaksin- tai jopa kolminkertaisesti verrattuna matkustamiseen reittilennoilla.

Tarjontaa tilauslennoista kyllä riittää nykyisessä pandemiatilanteessa, kun lentoliikenne on supistunut murto-osaan normaalista.

”Tässä maailmantilanteessa koneita on vapaana, joten siinä mielessä tilanne on hyvä”, Hämäläinen totesi.

Vastaavasti optimaalisten reittilentojen saatavuus voi olla hankalaa.

Syy reittilennon järjestämiseen on koronatartuntariskien hallinta ihmiskontakteja minimoimalla.

”Silloin voisimme rakentaa terveysturvallisuuskuplan esimerkiksi jo Helsingissä, jossa olisi testaaminen. Kupla säilyisi perille asti. Siinä olisi ihan pikkuisen rajapintoja, joissa saattaa olla kontakteja. Jos meillä on koneellinen testattuja eli varmasti koronanegatiivisia ihmisiä, niin se on tuossa kohtaa iso asia.”

Tilauslennon toinen etu olisi se, että silloin lentokohteena voisi olla Münchenin sijaan paljon lähempänä Oberstdorfia sijaitseva Memmingen, josta on vain runsaan tunnin ajomatka perille.

Tilauslennon käyttäminen oli Hämäläisen kukaan periaatteessa jo lukittu, mutta muutokset hiihdon maailmancupin kalenterissa pakottivat miettimään asiaa uudelleen.

Kalenterimuutos aiheutti sen, että aikaa valmistautumisleirien järjestämiseen jäi suunniteltua vähemmän.

”Nyt se kääntyi niin päin, että maastohiihtojoukkue menisi mahdollisesti jo muita aiemmin Oberstdorfiin valmistautumaan. Alkuperäinen suunnitelma oli se, että kaikki olisivat matkustaneet esimerkiksi 22. helmikuuta”, Hämäläinen sanoi.