Kilparatsastajat ovat kaukana huippu-urheilijan kunnosta, väitöskirjatutkimus paljastaa. Tutkija Anne-Maarit Hyttinen ihmettelee, miksi ratsastajien kuntoharjoitteluun ei kiinnitetä riittävästi huomiota, vaikka huono kunto lisää onnettomuusriskiä ja heikentää hevosten hyvinvointia.

Se oli tulos, jota tutkija Anne-Maarit Hyttinen osasi odottaa. Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavan väitöskirja tekee päätelmän, joka on karua luettavaa suomalaiselle ratsastukselle: suomalaisilla kilparatsastajanaisilla on jopa heikompi kunto kuin vastaavan ikäisillä aktiivisilla naisilla, jotka eivät ratsasta.

Huolestuttavaa on, että ratsastajien kunto on heikentynyt Hyttisen edellisestä tutkimuksesta entisestään.

”Se kertoo, että asialle ei ole haluttu tehdä viidessä vuodessa mitään”, Hyttinen sanoo.

Hän on tutkinut ratsastajien kuntoa 15 vuotta. Ratsastajien kunto on edelleen jopa kansainvälisesti vähän tutkittu aihe. Ratsastus on pitkään keskittynyt lähinnä hevosen hyvinvointi- ja fysiologiatutkimukseen sekä ratsastustekniikkaan, vaikka ratsastus on aina myös ratsastajan fyysinen suoritus.

”Ratsastajan kunnolla on suuri vaikutus siihen, miten hyvin hän välittää viestejä hevoselle. Kunto vaikuttaa ihmisen ja hevosen väliseen kommunikaatioon ja sitä kautta hevosen hyvinvointiin. Haluaisin, että asia ymmärrettäisiin ruohonjuuritasolta lähtien.”

Samaan aikaan kun ratsastajat ovat yhä kiinnostuneempia hevosen hyvinvoinnista, ratsastajan huonoa kuntoa ei nähdä hevosen hyvinvointia haittaavana tekijänä.

”Ei, vaikka se vaikuttaa suoraan, kuinka hyvin ratsastaja ratsastaa. Ratsastustaito pääsee esiin vasta kun ratsastajalla on riittävä fyysinen kunto”, Hyttinen toteaa.

” ”Väsynyt ratsastaja keskittyy vain itseensä, jolloin ympäristön huomioiminen vähenee.”

Anne-Maarit Hyttisen oman tallin uusin tulokas, wiekopolskiruuna Frey, osaa olla hieman oikukas. Satulaan nousu vaati jopa Hyttiseltä erityisponnisteluja.­

Väitöskirjaansa varten Hyttinen mittasi 52:n kansallisella tai kansainvälisellä tasolla kilpailevan este- ja kenttäratsastajanaisen kunnon. Naiset ratsastivat vähintään neljä kertaa viikossa.

Kilparatsastajien hapenottokyky oli keskimäärin 32 millilitraa kiloa kohti minuutissa, kun verrokkiryhmän tulos on 35.

Kansainvälisillä huippuratsastajanaisilla tulos on 45 millilitraa kiloa kohti. Silloin pystyy esimerkiksi juoksemaan 10 kilometriä kevyesti samalla rupatellen kaverin kanssa.

Huono kunto lisää onnettomuusriskiä. Jos ratsastajan lihakset menevät maitohapoille jo alkuverryttelyssä, se heikentää heti turvallisuutta.

”Ratsastajan reaktiokyky ja ajattelu heikentyvät. Väsynyt ratsastaja keskittyy vain itseensä, jolloin ympäristön huomioiminen vähenee. Lisäksi reaktiot hevosen nopeisiin liikkeisiin hidastuvat”, Hyttinen kertoo.

” ”Vähintä, mitä ratsastaja voisi tehdä, olisi käydä kolme kertaa viikossa intervallilenkillä.”

Anne-Maarit Hyttinen ja ruuna Frey.­

Tutkimuksessa ratsastajien enimmäisvoima oli joko keskimääräisellä tai alhaisemmalla tasolla kuin verrokkiryhmällä.

Ratsastajan ala- ja keskivartalon voima määrittää, kuinka hyvin hän säilyttää tasapainonsa hevosen selässä ja vaikuttaa hevoseen. Siksi lihaskuntoharjoittelu on Hyttisen mukaan ensiarvoisen tärkeää.

Ratsastajien käsien puristusvoima oli sen sijaan keskimääräistä parempi, mutta käsien keskinäisessä voimassa oli eroja. Hyttisen aiemmassa tutkimuksessa suurin ero käsien voimassa oli 14 prosenttia.

”Voi vain kuvitella, mitä se tarkoittaa hevosen suuhun, kun ratsastaja käyttää ohjia.”

Hyttisen mukaan ratsastuksessa esiintyy edelleen paljon vääriä käsityksiä, joiden takia laji ei ota ratsastajien kuntoa huomioon riittävästi. Lajin kuvitellaan itsessään kohottavan kuntoa, vaikka näin ei tutkimusten mukaan ole.

Mitä taitavampi ratsastaja on, sitä vähemmän hän rasittuu suorituksessa. Kaksi kolmasosaa ratsastajista ei harrasta muuta lajia kuin ratsastusta, jolloin kuntoharjoittelu on olematonta.

”Vähintä, mitä ratsastaja voisi tehdä, olisi käydä kolme kertaa viikossa intervallilenkillä. Jokaiselta löytyy puoli tuntia päivästä aikaa siihen.”

Anne-Maarit Hyttinen on tutkinut ratsastajien kuntoa 15 vuotta. Hän teki väitöskirjansa Jyväskylän yliopiston tohtorinkoulutusohjelmassa.­

Monessa muussa lajissa urheilija ei saisi osallistua harjoitukseen, jos ei ole lämmitellyt itseään. Ratsastuksessa vain harva ratsastaja lämmittelee ennen satulaan nousemista.

”Ratsastajat kyllä verryttelevät huolella hevosensa ja ajattelevat itse lämpenevänsä samalla. Näin ei ole. Ratsastuskoulun asiakas saisi tunnista paljon enemmän irti, jos lämmittelisi etukäteen. Samalla hevonen saisi selkäänsä notkean ratsastajan, jolla on lämpimät lihakset.”

Ratsastuksessa kuvitellaan myös, että tallityöt ja hevosen varustaminen riittävät oheisliikunnaksi.

”Asia on oikeastaan päinvastoin: tallityöt ovat staattisia, toistuvia liikkeitä, jotka jäykistävät vartaloa ja tekevät sen entistä toispuoleisemmaksi.”

Vaikka tekisi tallitöitä koko päivän, syke harvoin käy anaerobisella tasolla.

Maailmalla huippuratsastajat ovat erinomaisessa kunnossa. Kun erot ratsastustaidossa ovat marginaaliset, kukaan ei halua antaa muille etulyöntiasemaa huonon kunnon takia.

Suomalaistenkaan ei Hyttisen mielestä kannattaisi antaa asiassa etumatkaa muille.

”Ratsastajainliitossa lopetettiin maajoukkueiden yksilölliset kuntotestaukset ja siirryttiin joitain vuosia sitten ryhmätestauksiin. Ratsastaja tarvitsee kuitenkin henkilökohtaisen mittauksen siitä, millä tasolla hänen kuntonsa on lajin vaatimuksiin nähden. Toivoisin, että asia otettaisiin lajissa vihdoin syvälliseen tarkasteluun.”

Frey osoitti kiintymystään Anne-Maarit Hyttiselle.­