HIFK ei onnistunut ohittamaan TPS-maalivahti Andrei Karejevia kertaakaan, kun Liigan kuntopuntarin kärkipäähän nousseet joukkueet kohtasivat.

TPS–HIFK 3–0

Pelaajalegenda Raimo Helmisen valmentama Turun Palloseura on salakavalasti noussut yhdeksi Liigan kuumimmista joukkueista. Neljästä viimeisimmästä ottelusta se oli ottanut maksimipisteet ja päästänyt jokaisessa pelissä vain yhden maalin.

Putki jatkui keskiviikkona Helsingin IFK:n kustannuksella, joskin tällä kertaa TPS:n maalivahdin Andrei Karejevin taakse ei mennyt ainuttakaan kiekkoa. Karejev tarvitsi nollapeliinsä tällä kertaa 29 torjuntaa, kun toisessa peräkkäisessä ottelussa HIFK:n maalilla pelannut Frans Tuohimaa torjui 18 kertaa.

”Olen tyytyväinen siihen, että pystymme pelaamaan voitosta joka ilta. Tänäänkin IFK oli erittäin hyvä ja pelin alku oli heidän”, Helminen kommentoi ottelun jälkeen C Morelle.

IFK:n varakapteeni Ville Varakas harmitteli, että laukausten suuresta määrästä huolimatta IFK:lla oli vaikeuksia murtautua TPS:n tiiviin viisikkopuolustuksen keskelle.

”Vähän olimme hampaattomia emmekä voittaneet tarpeeksi kaksinkamppailuja ja päässeet parhaalle maalintekosektorille. Vastustajan maalivahti näki aika hyvin meidän laukaukset”, kokenut puolustaja totesi.

”Varsinkin johtoon päästyään he pelasivat hyvin ja fiksusti.”

Keskiviikkoisen ottelun alku meni IFK:n hallinnassa varsinkin juuri laukausten valossa, kun valkopaitaiset vieraat toimittivat kiekkoa kauempaakin ahnaasti kohti Karejevin vartioimaa TPS-maalia.

Määrä ei kuitenkaan korvannut laatua, sillä ottelun maalitilin avasi turkulaisten kultakypärän Josh Kestnerin mainio rannelaukaus. Maalin jälkeen IFK myös menetti alun hyvää otettaan.

Ottelun puolivälissä Markus Nurmi tuplasi TPS:n johdon Ruslan Ishakovin syötöstä. Päätöserässä oli toisen venäläishyökkääjän Timur Ibragimovin vuoro tarjoilla kauniilla oivalluksella kiekko Lauri Pajuniemelle helppoa maalia varten.

Helminen antoi ottelun jälkeen kehuja avainroolissa olleelle nuoriso-osastolle sekä valmennustiimilleen, johon kuuluu Kimmo Rintasen ja Sami Salon kaltaisia entisiä huippupelaajia.

”On hienoa, että saa toimia nuorten kanssa. Heillä on kova hinku eteenpäin, ja siksi heitä on kiva neuvoa. Meillä on siihen hommaan erittäin hyvä valmennustiimi, jossa kaikki osaavat auttaa”, vaatimattomuudestaan tunnettu Helminen kehui.

IFK:n kausi on edennyt TPS:n kanssa samalla tavalla: vaikean alun jälkeen se on noussut taistelemaan kärkisijoista. 16 edellisen kierroksen kuntopuntarissa IFK:n ja TPS:n edellä on vain Pelicans, joka menetti viikonloppuna sarjan parhaan pelaajan Ryan Laschin Sveitsiin.

Ensimmäisen kerran tällä kaudella IFK ja TPS kohtasivat lokakuun viimeisenä päivänä. Tuolloin IFK venyi Turussa tasoitukseen loppuhetkillä ilman maalivahtia, ja Joonas Lyytinen ratkaisi jatkoajalla voiton helsinkiläisille.

Joukkueet eivät pääse toisistaan eroon vain yhden ottelun uurastamisella, sillä jo perjantaina on IFK:n vuoro isännöidä Töölössä TPS:ää. Runkosarjassakin peräkkäisissä peleissä saatetaan nähdä hieman playoff-henkeä, kun edellisen pelin tapahtumat ja väännöt ovat yhä tuoreessa muistissa.

”Nämä ovat mukavia tapahtumia pelaajille, ja taistelupareja voi tulla helpommin”, toteaa HIFK:n Varakas.

”Valmistautuminenkin helpottuu, sillä tietyt asiat vastustajasta eivät varmastikaan muutu seuraavaan peliin. Tästä pelistä saamme myös lisää tietoa meille perjantaille.”