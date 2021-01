Kauhajoen Okko Järvi heitti suomalaispelaajan kovimmat korilukemat vuosiin, kun Karhubasket aiheutti Helsinki Seagullsille kauden avaustappion.

Ampumahiihto

EM-kilpailut, normaalimatkat, Duszniki Zdroj, Puola:

Miehet, 20 km: 1) Andrejs Rastorgujevs Latvia 52.04,7 (1 sakko), 2) Erlend Bjöntegaard Norja jäljessä 1.27,5 (2), 3) Endre Strömsheim Norja –1.41,4 (2), 4) Said Karimulla Khalili Venäjä –1.59,7 (0), 5) Sivert Guttorm Bakken Norja –2.03,5 (2), 6) Artem Pryma Ukraina –2.10,0 (3),... 73) Jaakko Ranta Suomi –7.16,2 (5),... 77) Otto-Eemil Karvinen Suomi –7.36,0 (4),... 89) Heikki Laitinen Suomi –8.37,5 (6),... 115) Joni Mustonen Suomi –12.42,2 (9).

Naiset, 15 km: 1) Monika Hojnisz-Starega Puola 45.17,1 (1), 2) Anastasia Merkushina, Ukraina –2,9 (0), 3) Larisa Kuklina Venäjä –15,5 (1), 4) Anastasia Shevtshenko Venäjä –33,5 (0), 5) Irina Petrenko Ukraina –2.11,1 (0), 6) Ella Halvarsson Ruotsi –2.14,3 (1),... 57) Sanna Laari Suomi –6.21,4 (3),... 71) Sanni Oikkonen Suomi –7.13,6 (2),... 77) Nastassia Kinnunen Suomi –8.05,3 (6).

Jalkapallo

Englannin Valioliiga:

Burnley–Aston Villa 3–2, Chelsea–Wolverhampton 0–0.

Myöhemmin: Brighton–Fulham, Everton–Leicester, Manchester U–Sheffield U.

Jääkiekko

Liiga:

KalPa–Jukurit 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

Lukko–JYP 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

Pelicans–KooKoo 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

TPS–HIFK 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

KHL:

Jokerit–Sotshi 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

J: Antti Pihlström 2+0, Henri Ikonen 1+0, Tommi Kivistö 0+2, Julius Junttila 0+2, Marko Anttila 0+1, Sami Lepistö 0+1, Janis Kalnins 16 torjuntaa.

Lokomotiv–Kunlun Red Star 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

Dinamo Mn–Torpedo 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)

Dinamo Msk–TsSKA 4–1 (2–0, 0–0, 2–1)

SKA–Severstal 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

Riian Dinamo–Avangard 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

NHL:

Buffalo–NY Rangers 3–2 (1–2, 2–0, 0–0)

B: Rasmus Ristolainen 0+1.

Boston–Pittsburgh ja. 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 1–0)

B: Tuukka Rask 28/30 torjuntaa, P: Kasperi Kapanen 1+0.

Columbus–Florida vl. 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–0, 0–1) C: Mikko Koivu 0+1, Joonas Korpisalo 28/31 torjuntaa, F: Aleksander Barkov 1+0.

New Jersey–Philadelphia 3–5 (0–1, 2–1, 1–3)

N: Janne Kuokkanen 0+1.

Washington–NY Islanders 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Winnipeg–Edmonton 6–4 (2–3, 0–0, 4–1)

E: Mikko Koskinen 0+1, 27/32 torjuntaa.

Las Vegas–St. Louis vl. 4–5 (1–3, 1–1, 2–0, 0–0, 0–1)

Nashville–Chicago ja. 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0)

N: Mikael Granlund 1+1, Erik Haula 0+1, Pekka Rinne 18/20 torjuntaa.

Dallas–Detroit ja. 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

Calgary–Toronto 3–4 (0–2, 2–1, 1–1)

C: Juuso Välimäki 0+1.

Arizona–Anaheim 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Colorado–San Jose 7–3 (3–1, 4–1, 0–1)

C: Mikko Rantanen 1+0, Joonas Donskoi 1+0.

Minnesota–Los Angeles 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

M: Kaapo Kähkönen 19/21 torjuntaa.

Seuraavat ottelut: 28.1. Nashville–Chicago, Vancouver–Ottawa, 29.1. Arizona–Anaheim, New Jersey–Philadelphia, Minnesota–Los Angeles, Montreal–Calgary, Washington–NY Islanders, Buffalo–NY Rangers, Las Vegas–St. Louis, Colorado–San Jose, Columbus–Florida, Boston–Pittsburgh, Edmonton–Toronto, Vancouver–Ottawa, Carolina–Tampa Bay, Dallas–Detroit.

Pudotuspeleihin selviytyvät itä- ja länsilohkossa kunkin divisioonan kolme parasta joukkuetta. Näiden joukkueiden lisäksi jatkopaikan saavat molemmissa lohkon kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta.

Koripallo

Miesten Korisliiga:

BC Nokia–Ura 81–69 (22–18, 15–14, 32–11, 12–26)

BC Nokia: Antero Lehto 23/5/6 syöttöä, Daeshon Francis 22/6, Lassi Nikkarinen 19/5, Matias Ojala 6/9, Lauri Toivonen 6/8, Antti Ahonen 5/10, Peetu Piirtola 0/0, Hugo Boman 0/0, Veikka–Santeri Hiekkataipale 0/1.

Ura: Kevin Bracy-Davis 24/5, Matti Nuutinen 12/6, Trey Niemi 10/5/6 syöttöä, Teemu Sulonen 9/0, Emmitt Holt 8/7, Joona Airenne 4/4, Ville Hänninen 2/6, Joona Tuomala 0/1.

Erotuomarit: Jaakko Kaunisto, Joonas Hannukainen, Antti Heinonen.

Kataja–KTP 109–83 (30–22, 19–15, 28–24, 32–22)

Kataja: Rashard Odomes 23/4/5 syöttöä, Jamar Wilson 23/2, Phil Fayne 22/9, Dantez Walton 15/8/8 syöttöä, Aapeli Alanen 12/10/5 syöttöä, Jordan Semple 9/1, Tomi Lommi 3/0, Samuli Vanttaja 2/3, Valtteri Mervola 0/2.

KTP: Braxton Huggins 23/5, Joseph Burton 21/10, Gregory Mangano 14/6, Joonas Lehtoranta 6/2, Topias Kuukkanen 6/4, Cedric Latimer 5/3, Joni Herrala 5/2, Michael Pounds 3/1.

Erotuomarit: Ville Selkee, Ari Mikkola, La Trice Little.

Kauhajoki–Seagulls 107–88 (25–23, 28–26, 32–19, 22–20)

Kauhajoki: Okko Järvi 47/5, Bojan Sarcevic 30/4/6 syöttöä, Eero Innamaa 11/6, Kalle Peltonen 10/5, Antti Niskanen 7/8, Joona Hakamaa 2/1.

Seagulls: Antti Kanervo 23/3, Wayne Martin Jr 16/7, Kendale McCullum 11/3/5 syöttöä, Corban Collins 10/3, Timo Heinonen 7/0, Max Besselink 6/4, Porter Troupe 5/1, Tuukka Kotti 5/9, Sami Tahvanainen 5/0, Shawn Huff 0/7.

Erotuomarit: Miltiadis Ioannidis, Elias Anttonen, Matti Eskola.

Korihait–Kobrat 84–114 (16–27, 21–33, 22–31, 25–23)

Korihait: Trey Zeigler 33/10/5 syöttöä, Sal Nuhu 12/8, Jaakko Lahti 12/1, Miikka Marttinen 9/1, Aamos Nikula 6/2, Tommi Lehtonen 5/2, Mirko Laitinen 4/1, Samuli Oja 3/0, Topias Mead 0/1, Atte Perttu 0/3.

Kobrat: Jordan Loveridge 27/10, Remu Raitanen 25/5, Anthony Gaines Jr 23/7, Nathanial Grimes 20/20, Antto Nikkarinen 7/1/12 syöttöä, Juho Lehtoranta 6/3, Peetu Drockila 4/1, Tuukka Härsilä 2/2, Ville Taipale 0/1.

Erotuomarit: Henri Hilke, Aleksi Antinmaa, Niko Mättö.

Kouvot–Pyrintö 87–94 (17–22, 21–24, 23–29, 26–19)

Kouvot: Tuomas Hirvonen 19/3/6 syöttöä, Severi Kaukiainen 18/8, Teemu Knihtinen 15/1, Byron Zeigler 14/9, Joel Mäntynen 10/2, Vili Nyman 7/8, Aapeli Syrjämäki 2/0, Ilmari Toikkanen 2/3.

Pyrintö: Lassi Kilpinen 21/5, Marcus Lewis 19/4/5 syöttöä, Shawn Hopkins 16/7/6 syöttöä, Panu Peltokangas 12/3, Brady Skeens 10/12, Valtteri Leppänen 7/3, David Gonzalvez 6/4, Tomas Pihlajamäki 2/4, Shaquille Thomas 1/2.

Erotuomarit: Ari Malkamäki, Lauri Jäämaa, Juha Penttilä-Metso.

Seuraava ottelu: 29.1. Kataja–Vilpas.

Naisten Korisliiga:

PeKa–FoA 91–59 (19–13, 16–24, 27–15, 29–7)

ToPo–Honka 63–80 (18–29, 13–23, 18–20, 14–8)

Seuraava ottelu: 28.1. HBA–Catz.

NBA:

Atlanta–LA Clippers 108–99, Houston–Washington 107–88, Utah–New York 108–94.

Sarjatilanne (voitot–tappiot):

Itälohko: 1) Philadelphia 12–6, 2) Boston 10–6, 3) Milwaukee 10–6, 4) Indiana 10–7, 5) Brooklyn 11–8, 6) Atlanta 9–8, 7) Cleveland 8–9, 8) Orlando 8–10, 9) New York 8–11, 10) Toronto 7–10, 11) Chicago 7–10, 12) Charlotte 7–10, 13) Miami 6–10, 14) Detroit 4–13, 15) Washington 3–10.

Länsilohko: 1) LA Lakers 14–4, 2) Utah 13–4, 3) LA Clippers 13–5, 4) Denver 10–7, 5) Portland 9–7, 6) Memphis 7–6, 7) Phoenix 8–7, 8) Golden State 9–8, 9) San Antonio 9–8, 10) Dallas 8–9, 11) Houston 7–9, 12) Oklahoma 7–9, 13) Sacramento 6–10, 14) New Orleans 5–10, 15) Minnesota 4–12.

Käsipallo

Miesten Suomen cupin välierä:

BK-46–HIFK 31–29 (13–12).

Toinen välierä Cocks–Dicken pelataan 3. helmikuuta.

Lentopallo

Naisten Mestaruusliiga:

JymyVolley–Kuortane 3–0 (25–18, 25–13, 25–12)

Raviurheilua

Toto65, Vermo

1. lähtö, sh 2120 m: 1) Siirin Farssi/Arto Hammar 33,3 (1,51), 2) Brenna 35,4 (10,93).3) Hiekkamäen Otto 36,9 (22,03).4) Busutella 38,8 (8,58). Toto (7-1-5): 1,51 1,12-2,02-1,90 6,09.

2. lähtö, lv 2120 m: 1) Queen Diablo/Juha-Pekka Hanhimäki 19,4 (6,61), 2) Bluehill's Beast 18,8 (5,37).3) Cathayana 19,6 (3,89).4) Combat Indeed 20,0 (17,73).poissa: 2, 7. Toto (3-10-5): 6,61 2,22-2,07-1,74 25,61.

3. lähtö, lv 2120 m: 1) Que Tal/Risto Väre 16,2a (2,06), 2) New Grove United 16,4a (13,43).3) Motivated Second 16,4a (2,39).4) Stealthestarlight 17,2a (49,39).poissa: 8. Toto (7-4-2): 2,06 1,10-1,41-1,12 9,44.

4. lähtö, Toto65-1, lv 2120 m: 1) Special Point/Ari Moilanen 17,0a (2,55), 2) Stoneisle Sandrine 17,2a (6,8).3) EL Houdini 17,3a (6,13).4) Anything Goes* 17,3a (27,08). Toto (4-5-8): 2,55 1,21-1,84-1,99 5,95.

5. lähtö, Toto65-2, sh 1620 m: 1) Hyvännäköinen/Juha Utala 26,5a (10,83), 2) Konrad 26,5a (50,76).3) Kipinä Rols 26,5a (18,12).4) Arkenttiina 27,0a x (2,15). Toto (2-8-5): 10,83 3,14-8,69-4,95 128,42.

6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2120 m: 1) Mahatma Gee/Tuomas Korvenoja 16,1a (1,87), 2) Make a Wish H.C.* 16,3a (11,93).3) Bello Ragazzo 16,6a (6,2).4) Queasy Du Point 17,0a (96,11). Toto (6-8-4): 1,87 1,29-2,14-1,61 11,81. Toto4 voitto-osuus: 2,53.

7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2120 m: 1) Callela Lincoln/Santtu Raitala 14,7a (1,47), 2) Way To Go 14,8a (51,67).3) He is In 14,8a (5,56).4) Erna's King 15,2a (29,63). Toto (4-10-6): 1,47 1,14-3,47-1,48 55,54. Toto4 voitto-osuus: 2,82. Troikka: 253,55.

8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 3120 m Kivikylä Voimaliiga: 1) Jugador/Antti Teivainen 16,9 (22,38), 2) Selene Lune 17,0 (5,76).3) Por Nie Rock 16,5 (15,13).4) Borgmester 17,6 (5,97). Toto (8-5-10): 22,38 4,51-2,49-3,69 41,08. Toto4 voitto-osuus: 38,69.

9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2120 m: 1) Wild Action/Jukka Torvinen 15,5a (4,09), 2) The Breeze 15,8a (3,11).3) Confidence Man 16,0a (15,85).4) Black Emperor 16,2a (5,93). Toto (1-12-8): 4,09 2,32-1,66-3,73 8,32. Toto4 voitto-osuus: 59,30. Troikka: 120,45. Päivän Duo: 8-1, kerroin: 121,63.

Toto4 pelivaihto 31521,10 e, voitto-osuus 59,30 e

Toto65 pelivaihto 149036,48 e, voitto-osuus 493,69 e

Pelivaihto 357609,58 e,

Salibandy

Miesten F-liiga:

Classic–LASB 8–7 (5–2, 2–0, 1–5)

Seuraavat ottelut: 29.1. Jymy–Nokian KrP, Indians–TPS, 30.1. LASB–OLS, Happee–SPV, Classic–EräViikingit, Oilers–Nokian KrP, 31.1. Welhot–OLS, Tiikerit–Happee, SPV–Steelers.

Naisten F-liiga A:

PSS–EräViikingit vl. 6–7 (1–2, 2–2, 3–2, 0–1)

Seuraavat ottelut: 30.1. FBC Loisto–PSS, Classic–EräViikingit, TPS–Koovee, SSRA–SB-Pro.

Rahapelit

Keno 4/21

Päiväarvonta: 4, 8, 9, 10, 15, 20, 23, 31, 33, 35, 42, 48, 49, 50, 53, 58, 59, 63, 68, 69. Kunkkunumero: 69

Ilta-arvonta: 2, 3, 6, 9, 12, 20, 21, 22, 23, 33, 35, 36, 43, 46, 52, 53, 54, 56, 61, 70. Kunkkunumero: 12

Keskiviikko-Jokeri 4/21

Jokerinumero: 1 2 5 3 7 5 8

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 22 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 9 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Vikinglotto 4/21

Päänumerot: 17, 20, 24, 25, 37, 44. Vikingnumero: 2. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 12

Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 65 184,73 e, 5 oikein 1 412,63 e, 4+1 oikein 66,70 e, 4 oikein 30,09 e, 3+1 oikein 8,99 e, 3 oikein 4,39 e

Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):

6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 333,50 e, 4 oikein 150,45 e, 3+1 oikein 44,95 e, 3 oikein 21,95 e, Plus oikein 5,00 e

TOTO65, Vermo

Oikea rivi:

1. lähtö: 4 Special Point, poissa: -

2. lähtö: 2 Hyvännäköinen, poissa: -

3. lähtö: 6 Mahatma Gee, poissa: -

4. lähtö: 4 Callela Lincoln, poissa: -

5. lähtö: 8 Jugador, poissa: -

6. lähtö: 1 Wild Action, poissa: -

Voitonjako:

6 oikein voitto-osuus 493,69 e., 5 oikein voitto-osuus 10,83 e.

TV-urheilu

Discovery+

11.28, 15.58, 20.58 Snooker: German Masters. 18.30 Ravit: Toto5, Lahti ja Toto64, Åby. 19.55 SHL: Oskarshamn–Leksand. 22.00 PGA Tour Golf: Farmers Insurance Open.

Yle TV2

21.00 Futsalin EM-karsinta: Belgia–Suomi. 22.50 Jalkapallon Italian cup: Napoli–Spezia.

Yle Areena

21.55 Jalkapallon Italian cup, puolivälierä Napoli–Spezia.

C More Max

18.30 Ravit: Toto5, Lahti ja Toto64, Åby.

C More Sport 1

22.00 PGA Tour Golf: Farmers Insurance Open.

C More Sport 2

19.55 SHL: Oskarshamn–Leksand.

Eurosport 1

11.28, 15.58, 20.58 Snooker: German Masters.

Ruutu

18.20 F-liiga: Steelers–ÅIF. 18.30 Ravit: Toto5, Lahti ja Toto64, Åby. 19.55 Koripallon 1. Divisioona: HBA-Märsky–LoKoKo Bisons. 02.00 NBA: Miami Heat - Los Angeles Clippers.

VeikkausTV

11.00 KHL: Amur–Salavat. 14.30 KHL: Sibir–Traktor. 15.30 KHL: Barys–Neftehimik. 16.00 KHL: Avtomobilist–Ak Bars Kazan. 18.30 KHL: Spartak M–Magnitogorsk. 19.20 Ravit: Åby, Ruotsi. 20.00 SHL: Malmö–Frölunda, Skellefteå–Linköping, Oskarshamn–Leksand, Örebro–Luleå, Djurgården–Färjestad, Brynäs–Rögle, HV71–Växjö.

Viaplay

06.00 BWF-Sulkapallo: HSBC BWF World Tour Finals 2020. 06.00, 13.30 European Tour Golf: Omega Dubai Desert Classic, 1. kierros. 20.55 Koripallon Euroliiga: Olympiacos–barcelona. 21.50 Valioliiga: Tottenham–Liverpool. 02.05 NHL: Montreal–Calgary, Columbus–Florida, Carolina–Tamba Bay, Washington–NY Islanders, New Jersey–Philadelphia, Buffalo–NY Rangers, Boston–Pittsburgh. 03.05 NHL: Minnesota–Los Angeles, Dallas–Detroit.

V Sport Urheilu

20.55 Koripallon Euroliiga: Olympiakos–Barcelona. 02.05 NHL: Columbus Blue Jackets–Florida Panthers.

V Sport 1

02.05 NHL: Washington Capitals–New York Islanders. 05.05 NHL: Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs.

V Sport Jääkiekko

02.05 NHL: Boston Bruins–Pittsburgh Penguins. 05.05 NHL: Edmonton Oilers–Toronto Maple Leafs.

V Sport Hockey

02.05 NHL: Buffalo Sabres–New York Rangers.

V Sport Jalkapallo

21.50 Valioliiga: Tottenham–Liverpool.

V Sport live 1–5

02:05 NHL: Boston Bruins-Pittsburgh Penguins, New Jersey Devils–Philadelphia Flyers, Carolina Hurricanes–Tampa Bay Lightning, Montreal Canadiens–Calgary Flames. 04.05 NHL: Vegas Golden Knights-St.

V Sport Premium

21.00, 00.00 Viaplay Sport Live: Valioliigastudio. 21.55 Valioliiga: Tottenham–Liverpool.

V Sport Golf

06.00, 13.30, 16.00, 21.00 European Tour: Omega Dubai Desert Classic, 1. kierros.

V Sport Ultra

21.55 Valioliiga: Tottenham–Liverpool