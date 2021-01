Yleisurheilu

Koronapandemiasta huolimatta yleisurheilun kansainvälinen hallikausi käynnistyy todenteolla perjantaina Karlsruhessa Saksassa.

Suomalaisurheilijoista Karlsruhessa kilpailevat aitajuoksijat Reetta Hurske ja Nooralotta Neziri sekä kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä.

Vastikään Etelä-Afrikan-leiriltä palannut Annimari Korte sen sijaan ei halua ottaa riskiä ja matkustaa ympäri Eurooppaa.

Korte sanoo odottavansa Suomessa järjestettäviä hallikisoja, kuten SM-hallit Jyväskylässä 20.–21. helmikuuta.

”Annimarin päätös on hyvä. Jos miettii pelkällä järjellä, nyt ei ole suotavaa matkustaa. Ammatinharjoittamisen kannalta on tärkeää, ettei vain treenaa. Siksi tarvitsen ja haluan kisata”, Neziri sanoo.

Karlsruhessa urheilijat joutuvat eristykseen hotelliin. Ruoka tuodaan huoneeseen. Ulkomaalaisella urheilijalla pitää olla negatiivinen koronatestitulos ennen kuin hän pääsee maahan.

”Katsotaan, miten rajoitukset menevät. En halua tuhlata liikaa paukkuja hallikauteen, kun edessä on tärkeä kesä ja toivottavasti olympialaiset”, Neziri sanoo.

Karlsruhen jälkeen Neziri kisaa Berliinissä 5. helmikuuta. Karlsruhen ja Berliinin kisojen välissä hän asuu viikon entisen aitajuoksijan Arto Bryggaren luona.

”Se on hyvä ratkaisu. Voi ottaa rennosti ja saa kotiruokaa. Saksalaiset ovat myös luvanneet, että saan myös treenata siellä”, Neziri sanoo.

Bryggare asuu puolisonsa, entisen huippupituushyppääjän ja pikajuoksijan Heike Drechslerin kanssa Berliinissä.

Ennen kotiinpaluuta Neziri aitoo vielä 60 metriä Lievissä Ranskassa 9. helmikuuta. Hallikausi päättyy EM-kisoihin Puolassa maaliskuun lopulla, jos koronarajoitukset eivät sitä ennen jyrkkene.

Hallikiertueella Neziri ja Hurske tavoittelevat kahdeksan sekunnin alitusta aina Suomen ennätykseen asti. Kahtena edelliskaudella Neziri on juossut ajan 9,97 sekuntia, joka on nykyinen SE. Neziri jakaa ennätyksen Hurskeen kanssa.

”Ensimmäinen kisa täytyy ottaa armollisesti. Minulla on salainen toive, että kausi lähtisi kovemmin käyntiin kuin viime vuonna. Minulla on riittämiin 7,97-aikoja, joten 7,96 on minimi”, Neziri sanoo.

Vuosi sitten Neziri juoksi Karlsruhessa alkuerissä 8,06 ja finaalissa 8,03. Hurske juoksi samassa kisassa ajat 8,07 ja 8,02, eli hän oli loppukilpailussa hieman Neziriä nopeampi.

Myös Neziri oli alkujaan lähdössä leirille Etelä-Afrikkaan, mutta luopui ajatuksesta. Kortteen mukaan leiri sujui hyvin. Samalla leirillä oli muun muassa hollantilainen huippuaituri Nadine Visser.

Neziri laskee jättäneensä koronan takia ainakin neljä ulkomaanleiriä väliin. Ilman koronaa hän olisi harjoitellut keväänä paljon ulkomailla, todennäköisesti Teneriffalla.

Tammikuun Etelä-Afrikan lämmön sijaan Hurske ja Neziri ovat harjoitelleet Suomessa. Toissa viikolla kaksikko harjoitteli lähtöjä Kuortaneen hallissa, jossa he pitivät minileirin.

”Olen tehnyt treeneissä kaiken sen, mitä olen voinut. Sain juuri loppuun kovan treenijakson, ja siksi kauden avaus vähän jännittää. Hippos-halli on ollut Jyväskylässä auki”, Neziri sanoo.

Kristiina Mäkelä kotikentällään Orimattilassa heinäkuussa 2020.­

Kristiina Mäkelä kilpailee Karlsruhen lisäksi 17. helmikuuta Toruńissa Puolassa ja mahdollisesti Madridissa 24. helmikuut. Pääsy Madridiin kisaan ratkeaa sen mukaa, miten kaksi ensimmäistä loikkakisaa sujuvat.

Mäkelä on kuntouttanut talvella polveaan ja on hypännyt kolmiloikkaa vielä vähän.

”Karlsruhen kisa on iso kysymysmerkki, mutta lähden sinne hyvällä fiiliksellä. Tammikuu on vähän aikainen aika aloittaa, kun kuntopiikki on tähdätty täysin EM-kisoihin maaliskuulle”, Mäkelä sanoo.