Kannattajien pääsystä stadioneille päätetään näillä näkymin huhtikuun alussa.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa kertoi keskiviikkoiltana pitävänsä edelleen kiinni järjestää miesten EM-lopputurnaus kesällä 12 eri maassa.

Koronaviruspandemia on heittänyt synkän varjon EM-kisojen ylle, ja Uefa kommentoi tiedostavansa järjestelyjen vaativan erityistä joustavuutta.

EM-kisat siirtyivät koronaviruspandemian vuoksi vuodella, ja kisat on tarkoitus käydä 11. kesäkuuta–11. heinäkuuta. Suomi on ensimmäistä kertaa mukana kisoissa, ja Huuhkajien alkulohkon ottelut on tarkoitus pelata Pietarissa ja Kööpenhaminassa.

”Uefa on sitoutunut järjestämään Euro 2020 -turnauksen 12 kaupungissa alkuperäisen suunnitelman mukaan. EM-lopputurnaus on maajoukkueiden ykkösturnaus Euroopassa ja tärkeä tapa rahoittaa ruohonjuuritason toimintaa”, Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin kommentoi tiedotteessa.

”Olen optimistinen, että tilanne on suurella todennäköisyydellä viruksen suhteen varsin erilainen lähempänä turnausta. On tärkeää, että annamme isäntäkaupungeille ja hallituksille mahdollisimman paljon aikaa tarkan kokonaiskuvan muodostamiseksi kesän olosuhteista.”

Päätös katsojien pääsystä stadioneille tehdään näillä näkymin huhtikuun alussa. Fanien suhteen on olemassa neljä eri vaihtoehtoa: täydet stadionit, 50–100 prosentin täyttöaste erilaisilla turvatoimilla, 20–30 prosentin täyttöaste erilaisilla turvatoimilla ja tyhjät katsomot.

”Fanit ovat niin iso osa sitä, mikä tekee jalkapallosta erityistä. Meidän täytyy antaa itsellemme mahdollisimman paljon aikaa voidaksemme ottaa heidät takaisin stadioneille”, Ceferin totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.