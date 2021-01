Might Be Romeon vuoro onnistua

Viime viikolla HS:n vihjeellä lunasti 519 euroa. Kokeillaan nyt vielä isompaa kalaa rohkeilla valinnoilla. Might Be Romeo (kohde 5) ei ole kuumimpia suosikkeja, mutta silti mahdollinen voittaja. Pinja Kaleniuksen hoidokki on kahdessa tuoreimmassaan esittänyt mallikkaat loppuvedot. Nyt suotuisammista lähtökuopista samanlainen esitys voi tietää voittoa. Ideavarma!

Toinen piikkimme Astrum (kohde 3) metsästää puolestaan jo viidettä peräkkäistä täysosumaa. Loistopaikalta siihen on mainio sauma.

Päätöskohteessa Dzingel saattaa onnistua pötkimään paalulta pakoon. Otetaan Ville Mikkasen ajokille kolme kaveria. Tärppihevonen on Teppo Tuisku. Kyvykkään ja kovakuntoisen menijän rattaille nousee vahvistuksena Hannu Torvinen. Se on iso plussa. Valjakko kannattaa noteerata ajoissa.

Toto75-kierros 4 Helsinki, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 1,3,6,10 (11,9)

2. lähtö: 3,2,4,11,1,9,12 (8,5)

3. lähtö: 2 (3,4)

4. lähtö: 10,5,1,4 (3,7)

5. lähtö: 3,2 (9,10)

6. lähtö: 5 12,2)

7. lähtö: 2,13,11,1 (10,14)

44,80 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (30.1.) klo 15.