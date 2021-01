Sparv kertoi asiasta ulkoministeriön verkkosivujen haastattelussa.

Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv paljastaa sairastaneensa koronaviruksen yhdessä puolisonsa Jitka Novackovan kanssa.

Sparv, 33, kertoo asiasta ulkoministeriön Suomi ulkomailla -sivuston haastattelussa.

”Sekä tyttöystävälläni että minulla diagnosoitiin korona joulun aikaan, mutta olimme melko onnekkaita muihin verrattuna ja meillä oli vain lieviä oireita muutaman päivän ajan”, Sparv sanoo.

”Tyttäremme syntyi pian sen jälkeen, kolme viikkoa ennen laskettua aikaa, mikä oli tietysti tapahtuma, joka muutti elämän. Ensimmäistä kertaa vanhemmaksi tuleminen vieraassa maassa on sekä jännittävää että hieman pelottavaa.”

Sparv ja Novackova puhuvat tyttärelleen englantia, tšekkiä ja ruotsia. Sparv tietää monikielisyyden olevan hyväksi ja aikoo opettaa lapselleen myös työnteon, nöyryyden, avoimuuden, suvaitsevaisuuden ja toisten kunnioittamisen merkityksen.

Huuhkajien kippari kertoo haastattelussa sopeutumisestaan paikallisiin tapoihin muun muassa liikenteessä.

”He vain painavat taikanappia eli hätävilkkua ja luulevat voivansa pysähtyä missä tahansa”, Sparv kertoo kreikkalaisten pysäköintitottumuksista.

”He näyttävät myös unohtaneen, kuinka liikenneympyrässä ajetaan. Se aiheutti lukuisia läheltä piti -tilanteita ensimmäisten viikkojeni aikana. Liikenne on monin tavoin mielenkiintoinen kokemus täällä.”

Hän kertoo havainneensa, että asiat vievät aikaa Kreikassa, olipa kyse sitten postipalveluista, sähkömiehen vierailusta tai pankkitilin avaamisesta.

”Kärsivällisyys on tärkeää ja mitä nopeammin hyväksyt, että asiat ovat tällä tavalla, sitä paremmin pystyt käsittelemään sitä.”

Kreikan pääsarjassa pelaavaa AEL:ää edustava Sparv kuvailee muuttoaan Larissaan elämänsä suurimmaksi vuoristoradaksi.

”Se on jalkapallon suhteen erilainen maailma kuin olen aiemmin kokenut. Täällä ei ole koskaan tylsää hetkeä ja näet asioita, jollaisia et ole aiemmin nähnyt.”

”Mutta luulen, että yksi suurimmista vahvuuksistani on sopeutuminen uuteen ympäristöön ja keskittyminen erityisesti siihen, mihin voin henkilökohtaisesti vaikuttaa. Mottoni on, että älä yritä hallita jotain sellaista, mitä et pysty hallitsemaan”, Huuhkajien kapteeni lisää.

Kesän EM-lopputurnauksessa Sparv haluaa johtaa Huuhkajat alkulohkossaan kahden parhaan joukkoon ja jatkopeleihin.

”Se on erittäin kunnianhimoinen tavoite, mutta mielestäni meillä pitää olla jotain tavoiteltavaa. Uskon tähän pelaajaryhmään ja olen innoissani siitä, kuinka pitkälle voimme mennä. Viime vuosien tulokset ovat osoittaneet, että kaikki on mahdollista.”