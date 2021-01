Koronapandemia uhkaa Tokion olympialaisia sekä kisoihin osallistuvia urheilijoita ja muuta kisaväkeä myös ensi kesänä. Koronavirusta ei ehditä nujertaa ennen kuin olympialaisten pitäisi Japanissa alkaa. ”Pidän jo nyt erittäin epätodennäköisenä, että olympialaiset voitaisiin järjestää perinteiseen tapaan”, koronamallinnuksen asiantuntija, tilastotieteilijä Pauliina Ilmonen sanoo.

Koronapandemia ei todennäköisesti hellitä otettaan maailmasta loppukesään mennessä, joten Tokion olympialaisten ja paralympialaisten järjestäminen tarkoittaa valtavien riskien ottamista.

Näin arvioi Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessori Pauliina Ilmonen. Hän on tullut pandemian aikana tutuksi koronamallinnuksista ja on mukana kahdessa kansainvälisessä asiantuntijaryhmässä, joissa käsitellään pandemiaan liittyviä asioita.

”Pidän jo nyt erittäin epätodennäköisenä, että olympialaiset voitaisiin järjestää perinteiseen tapaan. Halutaanko ottaa ne riskit, jotka järjestämiseen liittyvät, on toinen asia.”

Tokion olympialaisten Ilmonen sanoo olevan niin kaukana, että ennustuksia on vaikea tehdä etenkin paikallisesti. Muuttujia on liikaa: tilanteeseen vaikuttavat rokotusjakelu pullonkauloineen, määrätyt rajoitukset ja niiden noudattaminen, kausivaihtelu, virusmuunnokset ja vähän sattumakin.

Pandemian laantuminen koko maailmasta heinäkuun loppupuoleen mennessä on silti erittäin epätodennäköistä. Olympialaiset pitäisi avata 23. heinäkuuta, ja paralympialaisten avajaiset olisivat 24. elokuuta.

” ”Jos kootaan ihmisiä eri puolilta maailmaa yhteen paikkaan ja eri paikoissa on virusmuunnoksia liikkeellä, se on valtava riski.”

Aalto-yliopiston tilastotieteen apulaisprofessorin Pauliina Ilmosen työ on viime maaliskuusta lähtien keskittynyt enimmäkseen koronavirukseen liittyvien asioiden analysointiin.­

Edellisissä kesäolympialaisissa Riossa mukana oli 207 joukkuetta. Tokioonkin saapuisi kilpailijoita eri puolilta maapalloa.

”Ehkä katsojat olisivat toinen riski, mutta väkisinkin on valtava riski, jos urheilijat lähtevät joka puolelta maailmaa”, Ilmonen sanoo.

Hänen mukaansa parhaillaan ei näy viitteitä siitä, että rokotetta jaettaisiin globaalisti ajateltuna tasapuolisesti eri maihin. Sen vuoksi monen maan tilanne ei ehdi parantua rokotteen avulla eikä ole realistista ajatella, että kaikki urheilijat saataisiin rokotettua. Lisäksi EU:n tasollakin on viime aikoina puhuttu paljon saatavuusongelmista.

”Idea kaikkien kansojen kokoontumisesta kärsii, jos joistain maista ei voida päästää osallistujia paikalle”, Ilmonen arvioi.

”Tämä on globaali pandemia, joka on siirtynyt herkästi maasta toiseen runsaan vuoden aikana. Jos kootaan ihmisiä eri puolilta maailmaa yhteen paikkaan ja eri paikoissa on virusmuunnoksia liikkeellä, se on valtava riski.”

Tällä hetkellä olympialaisten valmistelu jatkuu normaalisti, mutta viime viikolla levisi The Times -lehden uutinen, jonka mukaan Japanin hallitus olisi todennut riskit liian suuriksi ja haluaisi perua kisat. Kansainvälinen olympiakomitea ja Japanin hallitus kuitenkin kiirehtivät tyrmäämään uutisen.

Kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen Sari Essayah­

KOK:n suomalainen jäsen Sari Essayah sanoo, että kisoja ollaan vahvasti järjestämässä eikä varasuunnitelmia ole. Tokion olympialaisten tilannetta käydään läpi viimeistään KOK:n kokouksessa, joka pidetään 8. maaliskuuta alkavalla viikolla.

Essayah muistuttaa, että kisat on päätetty pitää vain jos se on mahdollista terveysturvallisesti. Tokion osalta tilannetta seuraa erityistyöryhmä. Ryhmässä on edustus KOK:sta, Japanin hallituksesta, Tokion kaupungista ja Maailman terveysjärjestöstä WHO:sta.

”Ryhmä on koottu sen takia, että kansainvälisillä urheilujärjestöillä ei ole riittävää asiantuntemusta aiheesta. Signaali tilanteesta tulee sieltä. Jokaisessa maassa terveysviranomaiset asettavat reunaehtoja.”

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani arvioi viime viikolla Ylen haastattelussa, että kisojen pitäminen ei ole realistista.

”Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja Sebastian Coe puolestaan totesi, että luottaa kisojen järjestämiseen. Varmaan lajiliittojen sisällä on erilaisia näkemyksiä”, Essayah sanoo.

” ”En haluaisi jäädä neljän seinän sisälle esimerkiksi Espanjassa.”

Ratakelaaja Amanda Kotaja toivoo edelleen, että paralympialaiset voidaan järjestää Tokiossa elokuussa.­

Suomalaisista urheilijoista uimari Ari-Pekka Liukkonen ja ratakelaaja Amanda Kotaja ovat toistaiseksi luottavaisia sen suhteen, että Tokiossa päästään kilpailemaan.

Liukkonen valmistautuu kolmansiin olympialaisiinsa ja Kotaja kolmansiin paralympialaisiinsa. Molemmat ovat tehneet alustavia suunnitelmia ensi kesän kalenteristaan, mutta epävarmuuttakin on. Esimerkiksi karanteeniin vaadittavat ajat ovat avoinna sekä Tokion että valmistavien kisojen osalta.

Kotaja miettii myös ulkomaanleirin järkevyyttä. Rajoitustoimet voivat alkaa nopeastikin.

”En haluaisi jäädä neljän seinän sisälle esimerkiksi Espanjassa.”

Liukkonen teki jo viime kesäksi suunnitelman Tokion varalle. Sitä on tarkoitus noudattaa tälläkin kertaa.

Viikko ennen kisojen alkua Liukkosen on tarkoitus siirtyä viimeistelyleirille Japaniin. Kisakylään on määrä siirtyä kisojen alkaessa, ja Liukkosen päämatka, 50 metrin vapaauinti, kisataan vajaata viikkoa myöhemmin.

”Jos kisakylässä joutuu olemaan tiiviisti neljän seinän sisällä, pitää miettiä, onko järkevämpää mennä lähempänä omaa lajia. Jos tulee karanteeni sekä viimeistelyleirillä että kisakylässä, pitää miettiä, kannattaako viivästyttää lähtöä ja mennä suoraan kisakylään. Kamalasti ei vielä kannata miettiä vaan olla avoimin mielin ja valmiina reagoimaan, kun tilanne alkaa selvitä.”

” ”Tokiossa ei välttämättä voi sanoa, että kaikki lähtevät samalta viivalta.”

Ari-Pekka Liukkonen tähtää edelleen Tokion kioihin.­

Ensimmäinen ehto Tokioon lähdössä on, että Liukkonen rikkoo kisarajan. Se on vielä tekemättä. Urheilijoiden päätavoitteen kannalta karsintojen järjestyminen onkin uimarin suurimpia huolenaiheita Tokion-kisojen osalta.

”Ei niinkään uinnissa, jossa rajoja voi tehdä pienellä matkustamisella. Mutta esimerkiksi kamppailulajeissa voi joutua matkustamaan ympäri maailmaa olympiapaikkojen perässä.”

Kotaja on kisapaikkansa jo varmistanut. Hän myöntää, että Tokioon valmistaudutaan tilanteessa, joka ei ole urheilijoille tasapuolinen.

”Se on aikamoinen haaste, koska maailmalla ollaan todella erilaisissa vaiheissa koronan suhteen ja se vaikuttaa eri tavoin urheilijoiden arkeen. Koko kevään ja alkukesän valintasysteemi on monen lajin kannalta auki. Kyllä se asettaa urheilijat epätasa-arvoiseen asemaan. Tokiossa ei välttämättä voi sanoa, että kaikki lähtevät samalta viivalta.”

” ”Tällä hetkellä tartunnat ovat nousussa.”

Japanissa olympialaisten järjestäminen ei tällä hetkellä innosta kansaa. Tammikuussa julkaistussa uutistoimisto Kyodon kyselyssä 80 prosenttia kansasta oli sitä mieltä, että kisat pitäisi joko perua tai siirtää uudestaan.

Suomen Tokion-suurlähetystön ensimmäinen lähetystösihteeri Niina Väisänen kertoo, että Japanissa hallituksen tahto järjestää kisat näyttää vahvalta. Kansan näkemys taas yhdistyy maan pahentuneeseen tautitilanteeseen.

Japanissa aluejako tehdään prefektuureihin. Tokion metropolialueen kattavassa Tokion prefektuurissa on parhaillaan voimassa hätätila koronaviruksen takia kuten kymmenessä muussakin maan prefektuurissa. Keskiviikko oli Japan Timesin mukaan vuoden ensimmäinen päivä, kun tartuntoja ilmoitettiin alle tuhat.

”Hätätila on tällä hetkellä voimassa 7. helmikuuta asti, mutta mediassa on ollut otsikoita, joiden mukaan se jatkuisi helmikuun loppuun asti”, Väisänen kertoo.

Positiivisia testejä hieman alle 127 miljoonan asukkaan maassa on annettu yli 380 000, ja kuolleita on toistaiseksi ilmoitettu noin 5 500. Luvut ovat alle kymmenkertaisia Suomen lukuihin verrattuna, vaikka Japanissa on asukkaita noin 23,5-kertaisesti.

Tartuntalukujen vertailukelpoisuutta heikentää se, että Japanissa testejä tehdään vähän. Maan koronavirustilannetta seuraavan covid19japan.com-verkkosivuston mukaan testejä on tehty maassa viime aikoina päivittäin 70 000–110 000. Koko pandemian aikana on torstai-iltapäivän tilanteen mukaan tehty noin 6,6 miljoonaa testiä, kun Suomen luku on noin 2,8 miljoonaa.

Uusia tartuntoja Japanissa on maltillisista testimääristä huolimatta löytynyt viimeisimmän viikon aikana keskimäärin noin 4 300 joka päivä.

”Tällä hetkellä tartunnat ovat nousussa. Moniin verrokkimaihin verrattuna tilanne on pysynyt hallinnassa, mutta sairastuneita on paljon”, Väisänen sanoo.

Japani on läpi pandemian ollut tiukka maahantulolinjassaan. Olympialaiset vaatisivat ainakin urheilijoiden osalta väljempää ajattelua, jotta kilpailijat pääsisivät maahan.

”Ihan alkuaikoina rajat olivat kiinni, ja edelleenkin maahantulo on hyvin rajattua. Tällä hetkellä vaaditaan voimassa oleva oleskelulupa, koronavirustesti lähtömaassa korkeintaan 72 tuntia ennen lentoa, uusi testi saapuessa ja 14 päivän karanteeni”, Väisänen kertoo.

Koronaviruksen lisäksi kisojen järjestämiseen vaikuttavat talousasiat. Ennen kisojen siirtämistä viime vuodelta uutistoimisto Kyodo kertoi arviosta, jonka mukaan Japanin bruttokansantuote jäisi kisojen perumisen vuoksi 1,4 prosenttia pienemmäksi.

Myös esimerkiksi tv-sopimuksissa on kiinni paljon rahaa. Tokion kisat ovat viimeiset, jotka kuuluvat mediayhtiö NBC:n vuonna 2011 tekemään sopimukseen kisojen lähettämisestä Yhdysvalloissa. NBC maksoi kaksista kesäkisoista ja kaksista talvikisoista sanomalehti The New York Timesin mukaan yhteensä 4,38 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Vaikka KOK löytäisi keinot riittävän turvallisten kisojen järjestämiseen, luvassa on poikkeuksellinen kisakokemus. Ilmonen mainitsee turvavälien pitämisen esimerkiksi ruokailuissa ja majoituksessa.

” ”Olympialaisia kaivattaisiin tuomaan maailmaan jotain yhteishenkeä nostavaa ja yhdistävää.”

Olympialaisten ja paralympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Yoshiro Mori (vas.) ja toimitusjohtaja Toshiro Muto puhuivat lehdistötilaisuudessa tällä viikolla.­

Kisakylä on urheilijalle normaalisti iso osa olympiakokemusta. Tokiossa voi joutua tinkimään yhteisistä ruokailuhetkistä ja toisten maiden urheilijoihin tutustumisesta, jotta kisoihin ylipäätään voi päästä.

”Kyllä se vie vähän yhteisöllisyyttä ja yhteisen urheiluperheen kokemusta. Olen kokenut tosi tärkeäksi Suomen muiden urheilijoiden tuen. On voitu yhdessä fiilistellä ja jakaa kokemus. Varmasti kokemus on erilainen ja ehkä vie yhteisöllisyyttä”, Kotaja sanoo.

Hän uskoo, että paralympialaisia ja olympialaisia kohdellaan samoilla ehdoilla, kun päätöstä järjestämisestä tehdään.

”Olympialaisissa ihmisten määrä on kisakylässä suurempi kuin paralympialaisissa, joissa kisakylä ei ole tupaten täynnä. Tässä tilanteessa on ehkä paralympialaisten kannalta hyvä asia, että voi olla väljemmin.”

Ja jos kisoihin pääseminen olisi tärkeää urheilijalle, sillä olisi arvoa myös yleisölle. Sen myöntää myös Pauliina Ilmonen. Vaikka arvio pandemian etenemisestä on olympialaisten kannalta tiukka, arvokisat voisivat tuoda valonpilkahduksen rajoitusarkeen.

”Olympialaisia kaivattaisiin tuomaan maailmaan jotain yhteishenkeä nostavaa ja yhdistävää, joka kokoaa urheilijoita kaikista kansoista. Sillä voisi olla psykologisia vaikutuksia”, Ilmonen sanoo.