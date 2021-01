”Olen todella vanha”, Hawk tuskaili twiitissään hypyn jälkeen.

Vuonna 2003 kilpailu-uransa päättänyt rullalautailun legenda Tony Hawk on yhä hurjassa hyppykunnossa.

Hawk, 52, esitteli nykykuntoaan Twitter-tilillään. Palveluun lataamallaan videolla nähdään ensin muutama epäonnistunut yritys, mutta niiden jälkeen Hawk laskeutuu onnistuneesti 720-asteisen eli kahden täyden pyörimiskierroksen hypyn.

”Tein hiljattain 720:n, ja se oli kova taistelu. Edellisen tein yli kolme vuotta sitten, ja nyt kaikki oli paljon vaikeampaa. Äskettäin sijoiltaan menneet sormet haittaavat laudasta kiinni ottamista, pyörin hitaammin ja pitää päästä korkeammalle ja .... olen todella vanha”, Hawk kirjoitti videon yhteyteen.

”En voi sanoa, että tämä oli viimeinen koskaan, mutta en voi kuvitella, että tekisin kovin montaa lisää”, hän jatkoi seuraavassa twiitissä, jonka yhteydessä kertoi lahjoittavansa laudan hyväntekeväisyyshuutokauppaan.

Hawk oli urallaan ensimmäinen rullalautailija, joka pysyi 2,5 kierroksen, eli 900 asteen hypyn pystyssä. Hawk onnistui suorituksessa San Franciscon X Gamesissa kesällä 1999, eli noin 21,5 vuotta sitten. Tuolloin hän oli 27-vuotias.

Viime keväänä brasilialainen 11-vuotias Gui Khury pysyi vertikaalirampilla pystyssä 1080-asteisen hypyn.

Vertikaaliramppi on Hawkin videollakin nähdyn kaltainen ramppi, jonka kaarien yläpäässä on pystysuora osuus. Muun tyylisillä rampeilla rullalautailussa on tehty isompiakin hyppyjä.