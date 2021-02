Urheiluvaikuttaja Birgitta Kervinen korostaa seuratyötä liikunnan peruspilarina.

Urheilu on paljon enemmän kuin huippu-urheilua, mutta tarkoittaako se, että ennen oli kaikki paremmin?

Birgitta Kervinen pyörittelee kysymystä kielen päällään ennen kuin vastaa.

”Jollakin tavalla kyllä. Ennen urheilussa tapa toimia oli demokraattisempi ja laajapohjaisempi, kuin miten nyt tehdään. Luulen, että meillä oli ennen enemmän intohimoa. Toivon, että sama intohimo siirtyisi myös eteenpäin nuorille. Aina voi ajatella, mitä teen porukan hyväksi. Ei se, mitä minä hyödyn”, Kervinen sanoo kotonaan Helsingin Tammisalossa.

Ikkunasta avautuu näkymä muutaman kymmenen metrin päähän merenlahdelle. Kervinen on professorimiehensä kanssa innokas aamu-uimari – vain jäät estävät uimisen kotirannassa

Intohimolla Kervinen tarkoittaa tapaa, jolla urheilussa ja liikunnassa on tavattu toimia. Hän on itse saanut ensimmäisenä suomalaisena Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) naisurheilun maailmanpalkinnon vuonna 2017.

Palkinnolla on painoarvoa. Ei pelkästään sen takia, että jo 7,5 kilon painoisen pystin tuominen Suomeen Lausannesta käsimatkatavarana oli työvoitto.

Palkinto oli työvoitto myös suomalaiselle liikuntapolitiikalle, jonka soihtua Kervinen on pitänyt kirkkaana vuosikymmenet. Naisena hän oli uranuurtaja kansainvälisillä urheilufoorumeilla.

”Maailmalla on ensin tehtävä itsensä tutuksi ja oltava rohkea. Kun tuli kansainvälisiä ministerikokouksia, piti rohjeta käyttää puheenvuoroja ja viedä sanomaa eteenpäin: nuoret, urheilun tasa-arvo ja seuratyö. Ei se aina ollut helppoa.”

Palkinnon rahallinen arvo oli 50 000 dollaria, runsaat 41 000 euroa. Kervinen lahjoitti summan nuorten urheilun tukemiseen.

Suomen olympiakomitea, KOK ja Euroopan olympiakomitea käynnistivät rahalla New Leaders -mentorointiohjelman, joka opettaa urheilujohtamista ja sen dynamiikkaa.

”Kaikki oppi ei löydy kirjoista. Minun aikani johtamisoppi opittiin kantapään kautta. New Leaders -ohjelma on tarkoitettu helpottamaan johtamista. Kaikki lähtee seuratyöstä. Se on urheilun pyramidin pohja eurooppalaisessa liikuntapolitiikassa.”

Seura- ja vapaaehtoistyö on vaatimattomista oloista lähteneelle Kerviselle sydämen asia. Kervisen isä sairastui alkoholismiin ja kuoli vuonna 1964. Ei ollut itsestään selvää, että rakennustyöläisen tytär menee oppikouluun ja valmistuu ylioppilaaksi.

”Koulussa minut pelasti urheilu ja hyvät opettajat. Pelasin koripalloa nuorten maajoukkueessa.”

Kervisen kasvattajaseura oli Leppävaaran Sisu. Työväen Urheiluliiton TUL:n parhaaksi naiskoripalloilijaksi Kervinen valittiin vuonna 1968.

Kervinen sanoo olevansa jatkuvasti kiitollinen urheilun ja liikunnan kansalaisliikkeelle, jolla hän uskoo olevan paljon annettavaa tämän päivän nuorille.

”Olen sen aikakauden lapsi, jolla on innostus ja yhteinen päämäärä. Vapaaehtoista aatteellista työtä ei tehdä rahalla, vaan rakkaudella. Se on lieska, joka palaa sisälläni. Urheilun vapaaehtoistyö pitäisi nostaa paljon korkeimpaan asemaan, kuin missä se nyt on.”

Kervinen kertoo seuranneensa surullisena internetiin ahdettua urheilujohtamiskulttuuria ja valmennusta.

”Nettiin pannaan kauhea määrä tekstiä lasten ja nuorten toiminnasta. On sivutolkulla pitkiä juttuja, joita valmentajien ja ohjaajien pitäisi lukea, että tietää, mitä pitää tehdä. Pitäisi mennä seuroihin ihmisten luokse ja tehdä yhdessä – kuten ennen.”

Siitä Kervinen on kiitollinen, että korona-aika on nostanut esiin huolen lasten ja nuorten liikkumisesta. Sitä hän ei ymmärrä, ettei korona-aikana voisi harjoitella ulkona.

”Muistan, kun itse vedin treenejä, juostiin umpihangessa.”