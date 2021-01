Yleisurheilu

Lisäravinteesta löytyi pieni määrä kiellettyä piristettä. Haralan mukaan kielletty aine löytyi valmisteesta, jota hän oli käyttänyt ennenkin ilman ongelmia.

Aitajuoksija Lotta Harala on ollut kolme kuukautta Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan antamassa toimintakiellossa. Syynä on lisäravinteessa olleen piristeen käyttö. Toimintakielto on jo päättynyt.

Haralan viime vuoden elokuussa yleisurheilun Espoon gp-kisoissa antamasta dopingnäytteestä löytyi viitteitä 5-metyyliheksaani-2-amiinista, joka on kisassa kielletty piriste.

Kielletyn aineen pitoisuus näytteessä oli erittäin pieni (noin 100 ng/ml). Kurinpitolautakunnan mukaan se osoittaa, ettei aineella todennäköisesti ollut merkitystä kilpailusuorituksessa.

Kurinpitolautakunta piti Haralan rikkomusta tahattomana.

Haralan mukaan kielletty aine oli peräisin kreatiinivalmisteesta, jota hän käytti ennen Espoon kisaa.

Lautakunnan mukaan Harala on kertomuksellaan ja luotettavina pidettävin kirjallisin todistein osoittanut, että kyseinen kielletty aine on joutunut hänen elimistöönsä sellaisesta ravintolisänä käytettävästä lisäravinnevalmisteesta, jonka tuoteselosteesta ei voi päätellä, että valmiste sisältäisi kyseistä kiellettyä ainetta.

Harala kertoi perjantaina Instagramissa ja SUL:n tiedotteessa käyttäneensä heinäkuun lopulla eri kreatiinituotetta kuin hän normaalisti käyttää, koska hänen vakituisesti käyttämänsä valmiste oli loppumassa, eikä sitä ollut sillä hetkellä saatavilla lisää.

”Käytän kreatiinia (joka on yksi tutkituimmista ja yleisimmistä urheilijoiden käytettävistä lisäravinteista) ravintolisänä kuureittain lääkärini ja ravitsemusasiantuntijani kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti”, Harala kirjoitti Instagramissa.

Harjoittelussaan Harala on käyttänyt sallittuja lisäravinteita. Niiden käytön hän on suunnitellut ravitsemusasiantuntijan kanssa.

”Lisäksi olen konsultoinut ravitsemus- ja lisäravintoasioissa omaa lääkäriäni. Lisäravinteiden käytön pohjana ovat olleet verikokeet, joilla on varmistettu niiden tarpeellisuus.”

Saatuaan tiedon positiivisesta dopingnäytteestä Harala ryhtyi kertomansa mukaan heti selvittämään, mistä kielletty aine oli joutunut hänen elimistöönsä.

”Ainoa tuote, jota en ollut vuosia säännöllisesti käyttänyt, oli tuo korvaava kreatiinivalmiste. Ennen sen käyttöön ottamista olin normaalin käytännön mukaisesti lukenut tuoteselosteen ja tarkistanut, ettei se sisällä kiellettyjä aineita”, Harala kirjoitti Instagramissa.

Haralan mukaan tuote oli tilattu Suomesta, ja merkki oli hänelle hyvin tuttu ja nettisivut turvallisen oloiset.

”Olin sattunut käyttämään kyseisen purkin sisältämää tuotetta keväällä päivänä, jolloin suoritin myös dopingtestin, eikä ongelmia tuolloin tullut. Luotin siis tämän korvaavan tuotteen puhtauteen ja toimin huolellisesti ja tarkasti voitavani mukaan.”

Heti tämän jälkeen Harla kertoi lähettäneensä purkin kahteen eri laboratorioon tutkittavaksi. Niistä toisessa purkkia ja sen sisältöä tutkittiin hänen mukaansa yli kahden kuukauden ajan.

Kurinpitolautakunta katsoi Haralan pyrkineen toimimaan erittäin huolellisesti ja käyttäneen lisäravinteiden käytössä tarkkaa harkintaa. Lautakunta määräsi Haralalle kolmen kuukauden toimintakiellon todettuaan, ettei Haralan menettelyssä voida katsoa olleen merkittävää tuottamusta tai laiminlyöntiä.

”On selvää, mistä kielletty aine on elimistööni joutunut ja olin tehnyt kaikkeni sen selvittääkseni. Kuitenkin, urheilijalla on ankara vastuu”, Harala totesi.

Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tiedotteen mukaan Harala sai tiedon positiivisesta testituloksesta 25.8.2020. Hänen pyytämänsä B-näyte vahvisti 15.9.2020 A-näytteen tuloksen.

Harala hyväksyi vapaaehtoisen urheilun toimintakiellon 13.10.2020, ja toimintakielto on päättynyt 12.1.2021.

Kurinpitolautakunta hylkäsi Haralan Espoon gp -kilpailun 100 metrin aitajuoksussa tekemät tulokset, mutta jätti voimaan Haralan Espoon kilpailun jälkeen juoksemien kilpailujen tulokset. Niiden hylkäämistä lautakunta piti kohtuuttomana.

”Toivon, ettei yksikään urheilija vastaisuudessa joutuisi kokemaan tätä painajaista, jonka olen läpikäynyt. Siksi painotan, että käytäthän lisäravinteita vain tarkkaan harkitusti”, Harala sanoi Suomen urheiluliiton (SUL) tiedotteessa.

SUL:n toimitusjohtajan Harri Aallon mukaan Harala on seuraamuksensa kärsinyt, eikä tapaus johda liiton taholta jatkotoimiin.