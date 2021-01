Golf

Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 3,25 miljoonaa dollaria Dubai, Arabiemiraatit: Tilanne 36/72 reiän jälkeen: 134 lyöntiä (10 alle parin): Thomas Detry Belgia 67+67, 135 (–9): Robert McIntyre Skotlanti 67+68, 136 (–8): Kalle Samooja Suomi 68+68, Justin Harding Etelä-Afrikka 66+70, Tommy Fleetwood Englanti 68+68, 137 (–7): mm. Mikko Korhonen Suomi 70+67 (jakaa 6. sijaa),... 144 (par): mm. Sami Välimäki Suomi 71+73 (jakaa 54. sijaa),... 147 (+3): mm. Tapio Pulkkanen Suomi 72+75 (jakaa 89. sijaa). – Pulkkanen karsiutui viikonlopun jatkokierroksilta.

Jääkiekko

Liiga:

Ässät–Ilves 4–1 (0–1, 3–0, 1–0).

Sport–SaiPa 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

JYP–Tappara 3–5 (0–0, 3–2, 0–3)

Jukurit–KooKoo 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

HPK–KalPa 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)

HIFK–TPS 5–2 (3–1, 1–1, 1–0)

NHL: Boston–Pittsburgh 4–1. Carolina– Tampa Bay ja. 1–0. Columbus–Florida vl. 3–2, C: Mikko Koivu 1+0, F: Eetu Luostarinen 1+0, Markus Nutivaara 0+1. Montreal–Calgary 4–2, M: Jesperi Kotkaniemi 0+2. New Jersey–Philadelphia 1–3. Washington–NY Islanders 6–3. Minnesota–Los Angeles 5–3, M: Kaapo Kähkönen 32/35 torjuntaa. Arizona–­ Anaheim 3–2. Colorado–San Jose 3–0, C: Joonas Donskoi 0+1. Edmonton–Toronto 3–4, E: Mikko Koskien 23/27 torjuntaa. Vancouver–Ottawa 4–1. Buffalo–NY Rangers ja. 2–3. Dallas– Detroit 7–3, Da: Miro Heiskanen 0+3, De: Valtteri Filppula 1+0.

KHL: Lokomotiv–Avangard ja. 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0) LJ: Teemu Pulkkinen 1+0, Atte Ohtamaa 1+0.

Dinamo Msk–HK Sotshi 4–0 (0–0, 4–0, 0–0) MD: Juuso Hietanen 0+1.

Jokerit–Torpedo 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) J: Samuel Jukuri 27/28 torjuntaa, Marko Anttila 1+1, Antti Pihlström 1+1, Henri Ikonen 1+1, Jakub Krejcik 1+0, Saku Mäenalanen 0+1, David Sklenicka 0+1.

Dinamo Mn–TsSKA 2–4 1–0, 0–1, 1–3). Riian Dinamo–Severstal 2–3 (0–2, 1–0, 1–1)

Jääpallo

Bandyliiga:

Akilles–Veiterä 4–2 (0–1)

JPS–Kampparit 3–4 (2–2)

Koripallo

Miesten Suomen cupin välierät:

Pyrintö Tre–Karhu-Basket 111–79 (28–22, 25–23, 29–14, 29–20)

Pyrintö 13. helmikuuta pelattavaan loppuotteluun. Toisessa välierässä pelaavat lauantaina Seagulls ja BC Nokia.

Miesten 1. divisioona A:

HBA–Bisons 78–79 (10–19, 14–20, 21–23, 33–17)

Naisten Korisliiga:

Kouvottaret–Forssan Alku 61–79 (30–37)

Seuraavat ottelut: 30.1. EBT-Honka, ToPo-PeKa, ViVe-HBA.

NBA: Houston–Portland 104–101, Detroit–LA Lakers 107–92, Miami–LA Clippers 105–109, Phoenix–Golden State 114–93.

Maastohiihto

Maailmancupin 16/26 kilpailu, Falun, Ruotsi:

Miehet, 15 km (v): 1) Aleksandr Bolshunov Venäjä 32.33,3, 2) Simen Hegstad Krüger Norja –1,8 sekuntia jäljessä, 3) Sjur Röthe Norja –23,9, 4) Hans Christer Holund Norja –25,1, 5) Ivan Jakimushin Venäjä –51,7, 6) Andrew Musgrave Britannia –55,5, 7) Johannes Hösflot Kläbo Norja –1.01,3, 8) Harald Östberg Amundsen Norja –1.14,5, 9) Gus Schumacher USA –1.17,4, 10) Denis Spitsov Venäjä –1.21,2, ...33) Iivo Niskanen Suomi –2.31,6, 43) Perttu Hyvärinen Suomi –2.44,9, 50) Markus Vuorela Suomi –3.13,1, 68) Joni Mäki Suomi –4.23,4. Ristomatti Hakola keskeytti.

Maailmancupin pistetilanne: 1) Bolshunov 1491, 2) Jakimushin 720, 3) Maurice Manificat Ranska 588, 4) Andrei Melnitshenko Venäjä 586, 5) Jevgeni Bjelov 586, 6) Artjom Maltsev Venäjä 540, 7) Spitsov 535, 8) Federico Pellegrino Italia 499,... 25) Niskanen 216, 31) Hakola 153, 33) Mäki 134, 45) Vuorela 95, 58) Juho Mikkonen Suomi 58, 60) Hyvärinen 53, 79) Lauri Lepistö Suomi 26, 85) Verneri Suhonen Suomi 16, 102) Lauri Vuorinen Suomi 10, 107) Remi Lindholm Suomi 8, 108) Petteri Koivisto Suomi 8.

Naiset, 10 km (v): 1) Jessie Diggins USA 23.35,9, 2) Therese Johaug Norja –2,1, 3) Ebba Andersson Ruotsi –14,6, 4) Ragnhild Haga Norja –40,6, 5) Heidi Weng Norja –41,1, 6) Helene Marie Fossesholm Norja –45,5, 7) Tiril Udnes Weng Norja –46,5, 8) Rosie Brennan USA –59,1, 9) Katerina Razymova Tshekki –1.01,2, 10) Sadie Maubet Björnsen USA –1.01,5,... 17) Kerttu Niskanen Suomi –1.28,9,... 19) Krista Pärmäkoski Suomi –1.31,2,... 24) Riitta-Liisa Roponen Suomi –1.48,6,... 43) Laura Mononen Suomi –2.19,8,... 53) Jasmi Joensuu Suomi –2.49,8,... 63) Anne Kyllönen Suomi –3.12,2,

Maailmancupin tilanne: 1) Diggins 1102, 2) Brennan 867, 3) Julia Stupak Venäjä 824, 4) Andersson Ruotsi 823, 5) Tatjana Sorina Venäjä 780, 6) Natalia Neprjajeva Venäjä 727, 7) Johaug 536, 8) Nadine Fähndrich Sveitsi 515, 9) Anamarija Lampic Slovenia 478, 10) Pärmäkoski 464,... 24) Johanna Matintalo Suomi 199, 25) Niskanen 184, 46) Mononen 58, 59) Joensuu 34, 67) Roponen 24, 84) Katri Lylynperä Suomi 12, 90) Vilma Nissinen Suomi 9, 91) Kyllönen 9.

Nuorten MM-katsastukset, Sotkamo:

Väliaikalähdöt (v):

Miehet, 23-vuotiaat, 15 km: 1) Arsi Ruuskanen Siilinjärven Hiihtoseura 37.28,0, 2) Johannes Vuorela IF Minken jäljessä 7,9 sekuntia, 3) Miro Karppanen Imatran Urheilijat –22,2.

20-vuotiaat, 10 km: 1) Niko Anttola Visa Ski Team Kemi 25.43,0, 2) Alexander Ståhlberg Norrvalla Ski Team –33,7, 3) Eemil Helander Keuruun Kisailijat –53,0.

Naiset, 23-vuotiaat, 10 km: 1) Emmi Lämsä Visa Ski Team Kemi 29.34,9, 2) Jasmin Kähärä Mikkelin Hiihtäjät –1.12,5, 3) Siiri Saalo Keravan Urheilijat –1.13,4.

20-vuotiaat, 5 km: 1) Ida Haapala Espoon Hiihtoseura 14.40,0, 2) Hilla Niemelä Ikaalisten Urheilijat –2,8, 3) Siiri Kaijansinkko Lappeen Riento –4,9.

Lauantaina kisataan sprintit. Nuorten MM-hiihdot ovat Sotkamossa 9.–14.helmikuuta.

Mäkihyppy

Willingen, Saksa:

Maailmancupin 16/28 kilpailu, karsinta:

HS147: 1) Andrzej Stekala Puola 135,9 pistettä (152 metriä), 2) Halvor Egner Granerud Norja 134,2 (139,5), 3) Markus Eisenbichler Saksa 131,7 (142), 4) Daniel Andre Tande Norja 130,5 (147), 5) Klemens Muranka Puola 128,0 (153), 6) Piotr Zyla Puola 126,5 (148), 7) Dawid Kubacki Puola 124,1 (136,5), 8) Jan Hörl Itävalta 122,9 (145,5),...13) Antti Aalto Suomi 115,3 (143), 41) Niko Kytösaho Suomi 88,8 (125).

Maailmancup jatkuu Willingenin kilpailuilla lauantaina ja sunnuntaina.

Yhdistetty hiihto

Miesten maailmancup, lopputulokset (mäki HS109+hiihto 5 km), Seefeld, Itävalta: 1) Jarl Magnus Riiber Norja 11.32,2 (mäen sijoitus 1./hiihto 14:s), 2) Akito Watabe Japani sama aika (2./14:s), 3) Vinzenz Geiger Saksa jäljessä 45,0 sekuntia (6:s/5.s), 4) Ilkka Herola Suomi –45,4 (5:s/7:s), 5) Espen Björnstad Norja –46,2 (3:s/31:s), 6) Johannes Lamparter Itävalta –47,1 (4:s/17:s), 7) Fabian Riessle Saksa –47,7, 8) Eric Frenzel Saksa –48,3, 9) Thomas Jöbstl Itävalta –1.07,0, 10) Manuel Faisst Saksa –1.08,6,... 33) Perttu Reponen Suomi – 2.40,1 (25:s/48:s),... 47) Wille Karhumaa Suomi –3.33,6 (46:s/43:s),... 50) Arttu Mäkiaho Suomi –4.08,3 (52:s/16:s).

Kärjen tilanne mäkiosuuden jälkeen (varakilpailu): 1) Riiber 138,9 pistettä (109,5 metriä), 2) Watabe 138,8 (109,5), 3) Björnstad 132,8 (111), 4) Lamparter 127,7, 5) Herola 124,8 (104,5), 6) Geiger 122,9, ... 25) Reponen 111,4 (100,5),... 46) Karhumaa 93,2 (92),... 52) Mäkiaho 76,9 (84,5).

Maailmancupin kokonaiskilpailu 11/19 kisan jälkeen: 1) Riiber 640 pistettä, 2) Geiger 411, 3) Riessle 363, 4) Watabe 328, 5) Frenzel 323, 6) Jens Lurås Ofterbro Norja 316,... 9) Herola 265, ... 12) 163,... 40) Reponen 15.

Seuraava kilpailu: 30.1. normaalikisa HS109+10 km (Seefeld).

Rahapelejä

Eurojackpot 4/21

Päänumerot: 16, 30, 33, 36, 43. Tähtinumerot: 4, 8.

Voitonjako: 5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 11 125 843,80 e, 5+1 oikein 561 929,00 e, 5 oikein 138 115,90 e, 4+2 oikein 4 513,50 e, 4+1 oikein 228,10 e, 4 oikein 121,20 e, 3+2 oikein 51,80 e, 2+2 oikein 18,80 e, 3+1 oikein 18,80 e, 3 oikein 16,80 e, 1+2 oikein 8,30 e, 2+1 oikein 8,30 e

Keno 4/21

Päiväarvonta (29.1.): 2, 4, 13, 15, 22, 26, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 54, 60, 69. Kunkkunumero: 31.

Ilta-arvonta (29.1.): 1, 3, 15, 17, 26, 28, 29, 31, 34, 44, 47, 48, 51, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 68. Kunkkunumero: 17.

Perjantai-Jokeri 4/21

Jokerinumero: 2 8 8 3 8 8 2

Voitonjako: 7 oikein ei yhtään, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Tv-urheilua

Yle TV1

14.25 Yhdistetyn mc: mäkiosuus, Seefeld. 16.25 Yhdistetyn mc: hiihto-osuus, Seefeld.

Yle TV2

10.25, 13.25 Alppihiihdon mc: miesten pujottelu, 1. ja 2. lasku.. 14.20 Hiihdon mc: Miesten 15 km.. 15.50 Hiihdon mc: Naisten 10 km. 16.55, 18.10 Mäkihypyn mc: miehet. 18.55 Lentopallon SC: loppuottelu.

Yle Areena

10.25, 13.25 Alppihiihdon mc: miesten pujottelun 1. ja 2. lasku.. 12.55 Lentopallon Suomen cup, välierä, Savo Volley– Hurrikaani Loimaa. 14.25 Yhdistetyn mc: miesten mäkiosuus. 15.55 Lentopallon SC: Akaa-Volley–­ VaLePa. 16.25 Yhdistetyn mc: miesten hiihto-osuus, 10 km. 16.55 Mäkihypyn mc: miehet.

Elisa Viihde Sport

21.35 Liga ACB: MoraBanc Andorra–­ Iberostar Tenerife.

C More Max

14.00 Ravit: Vermo ja Eskilstuna. 22.25 Portugalin Liiga: Portimonense–Boavista.

C More Sport 1

14.55 La Liga: Eibar–Sevilla. 18.55 SHL: Färjestad–Örebro. 22.00 PGA TOUR: Farmers Insurance Open. 02.00 WTA Tennis: MSS, 1. kierros.

C More Sport 2

17.10 La Liga: Real Madrid–Levante. 19.25 La Liga: Valencia–Elche. 21.55 La Liga: Villarreal– Real Sociedad.

C More Hockey

16.10 SHL: Linköping–Malmö. 16.30 Liiga: Lukko–HIFK, Ilves–SaiPa 18.15 Liiga: KalPa–Sport.

Eurosport 1

10.20, 13.33 Alppihiihdon mc: Chamonix. 11.33 Alppihiihdon mc: Garmisch Partenkirchen. 14.33, 15.53 Maasto­hiihdon mc: Falun. 16.58 Mäkihypyn mc: Willingen. 20.58 Snooker: German Masters.

Eurosport 2

10.23, 12.11 Ohjaskelkkailun MM-kisat: Koenigsee. 11.28, 13.53 Ampumahiihdon EM-kisat: Duszniki Zdroj. 14.48 Yhdistetyn mc: Seefeld. 15.58 Snooker: ­German Masters.

Ruutu

12.10 Naisten Liiga: Ilves–TPS, 14.40 RoKi–Lukko, 15.55 Sport–JYP. 14.00 Ravit: Vermo ja Eskilstuna. 14.50 Naisten F-Liiga: FBC Loisto–PSS, Classic–­ EräViikingit, 17.20 SaiPa–LoSB.14.50 Naisten Korisliiga: Vimpelin Veto–HBA-Märsky, Torpan Pojat–Peli-Karhut, 17.50 Espoo Basket Team–Tapiolan Honka. 15.50 Serie A: Bologna–AC Milan. 16.50 Miesten F-Liiga: LASB–OLS, Oilers–Nokian KrP, 17.50 Classic–EräViikingit. 16.50 Miesten Korisliiga: Kobrat–Ura Basket. 16.50 Koripallon Suomen cup Helsinki Seagulls–BC Nokia. 17.35 Jalkapallo: HJK–KuPS, harjoitusottelu. 18.50 Serie A: Sampdoria–Juventus. 21.35 Inter Milan–Benevento.

V Sport Urheilu

14.25 EFL CS: Norwich–Middlesbrough. 16.25 Bundesliiga: Bayern ­München–Hoffenheim. 20.05 NHL: Buffalo Sabres–New Jersey Devils.

V Sport 1

15.05 Pikaluistelun mc.

V Sport Jääkiekko

18.30 KHL: Jokerit–Metallurg Magnitogorsk.

V Sport Hockey

20.05 NHL: Buffalo Sabres–New Jersey Devils.

V Sport Jalkapallo

14.20 Valioliiga: Everton–Newcastle. 16.55 Manchester City–Sheffield United. 19.25 Arsenal–Manchester United. 21.50 Southampton–Aston Villa.

V Sport Football

13.55 2. Bundesliiga: HSV–Paderborn, Bundesliiga: Leipzig–Leverkusen. 16.55 Valioliiga: Crystal Palace–Wolver­hampton.

V Sport Golf

10.30, 17.00 ET: ODDC, 3. kierros.