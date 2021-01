Laakkonen pelaa Warkauden Pallo -35:n riveissä runkosarjan viimeisessä ottelussa.

Jääpallon Bandyliigassa pelataan kahden viikon päästä poikkeuksellinen ottelu.

Suomen kaikkien aikojen paras pelaaja Sami Laakkonen pelaa 46-vuotiaana kasvattajaseuransa Warkauden Pallo 35:n riveissä runkosarjan viimeisessä kotiottelussa Mikkelin Kamppareita vastaan.

Ottelu perinteisellä Kämärin kentällä pelataan perjantaina 12. helmikuuta.

”Sami Laakkosen paluu Kämärille on koko tapahtuman teemana. Samihan on lähtöisin Varkaudesta, ja tämä on seuralle iso asia. Uskon että hänen mukanaolollaan on myös pelaajille, valmentajille ja muulle taustayhteisölle positiivinen vaikutus”, WP-35:n valmentaja Joni Kauhanen sanoo tiedotteessa. Kauhanen on toiminut Laakkosen paluuottelun puuhamiehenä.

Kauhasen mukaan ottelu oli alun perin tarkoitus järjestää jo joulukuussa, mutta korona sotki suunnitelmia. Nyt WP-35:ssa odotettiin viimeisen runkosarjaan asti, jotta otteluun olisi mahdollisesti voitu ottaa yleisöä.

”Tämäkään vaihtoehto ei näytä toteutuvan, mutta tarkoituksena on sen sijaan tarjota ottelusta laadukas suora lähetys selostuksineen”, sanoo Kauhanen.

Laakkonen pitää tapahtumaa hienona kunnianosoituksena kasvattajaseuralta.

”Pari vuotta on ollut taukoa luistelusta, joten vähän piti miettiä ennen kuin vastasin myöntävästi. Olen kuitenkin koko ajan treenannut hyvin, ja viimeisen kuukauden olen myös tätä ottelua ajatellen luistellut aktiivisesti”, Laakkonen sanoo.

WP-35 on tällä hetkellä sarjassa kahdeksantena ja viimeisenä joukkueena tyrkyllä pudotuspeleihin. Vielä on liian aikaista sanoa, miten merkityksellisestä ottelusta loppujen lopuksi on kyse.

”Kilpailuvietti on tallessa, ja haluan kuitenkin antaa oman panokseni peliin ja auttaa joukkuetta mahdollisuuksien mukaan. Toivotaan, että paikat kestävät ja että minua ei tarvitse kantaa pois kentältä”, Laakkonen sanoo.

Myös Jääpalloliitossa iloitaan Laakkosen paluusta pelikentille.

”Sami Laakkosella on suuri jääpallosydän. Hän on tehnyt paljon koko lajin näkyvyyden kannalta, ja on hienoa, että legenda palaa jäälle vielä kerran. Suomalaisen jääpalloilun Teemu Selänne ansaitsee ehdottomasti tämän kaltaisen tunnustuksen”, sanoo liiton hallituksen puheenjohtaja Jari Kettunen.

Edellisen ottelunsa Sami Laakkonen pelasi 8. maaliskuuta 2019, kun Porvoon Akilles oli häviävänä osapuolena Bandyliigan pronssiottelussa. Kampparit voitti ottelun lukemin 10–5.