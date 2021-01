Suomen urheilun eettisen keskuksen lääketieteellisen asiantuntijan Pekka Rauhalan mukaan SUEKin tiedossa ei ole tarkalleen, mistä lisäravinteesta Lotta Harala olisi voinut saada elimistöönsä kiellettyä piristettä.

Haralan dopingrikkomuksesta kerrottiin perjantaina, ja Harala on jo kärsinyt kolmen kuukauden toimintakiellon. Kurinpitolautakunta piti Haralan rikkomusta tahattomana.

Lotta Haralan viime vuoden elokuussa yleisurheilun Espoon gp-kisoissa antamasta dopingnäytteestä löytyi viitteitä 5-metyyliheksaani-2-amiinista, joka on kisassa kielletty piriste. Kielletyn aineen pitoisuus näytteessä oli erittäin pieni (noin 100 ng/ml). Kurinpitolautakunnan mukaan aineella ei todennäköisesti ollut merkitystä kilpailusuorituksessa.

Lotta Harala oli kertonut SUEKille epäilevänsä tiettyä lisäravinnetta. Kurinpitolautakunnan päätöksessä sanotaan, että ravintolisä oli todennäköinen lähde kielletylle aineelle. Kurinpitolautakunta piti siis todennäköisenä Haralan selitystä.

Harala kertoi käyttämänsä lisäravinteen nimen SUEKille, mutta Rauhalan mukaan SUEK ei voi kertoa tuotteen nimeä.

”Hän on näyttänyt kaikki valmisteet ja ravintolisät. Olemme katsoneet tuoteselosteet. Ainesosaluettelossa ei ole mainittu kiellettyä ainetta.”

Lotta Harala naisten 100 metrin aitojen alkuerässä yleisurheilun Motonet GP -kisassa Espoossa 5. elokuuta 2020.­

Onko tyypillistä, että sitä ei ole mainittu?

”Se on nimenomaan ollut ongelma tiettyjen aineiden suhteen. Kun ravintolisien sisältöä on analysoitu, on voitu todeta, että jotkin niistä sisältävät kiellettyjä aineita, joita ei mainita tuoteselosteissa.”

Rauhalan mukaan jotkin valmistajat ovat saattaneet lisätä tietoisesti kiellettyjä aineita tuotteeseen, jotta urheilijat huomaisivat tuotteen toimivuuden ja jatkaisivat käyttöä. Kiellettyä ainetta on myös saattanut päätyä vahingossa ravintolisään.

”Voi olla, että valmistusprosessissa tulee kontaminaatioita. Samalla laitteistolla on saatettu käsitellä kiellettyjä aineita, ja sitten toista ainetta tehdessä kiellettyä ainetta on päätynyt vahingossa toiseen valmisteeseen.”

”Kun puhumme ravintolisistä, viranomaisvalvonta ei ole samanlaista kuin lääkeaineiden kohdalla.”

Rauhalan mukaan Haralan käyttämän ravintolisän analysointi vaatisi, että samasta ravintolisästä saataisiin saman valmiste-erän avaamaton pakkaus analysoitavaksi. Sellaista ei ole ollut saatavilla.

”Jos meillä on avattu purkki, se ei todista enää mitään kumpaakaan suuntaan. Pitäisi olla avaamaton purkki samasta valmistuserästä. Se voitaisiin analysoida. Kontaminaatio on voinut tapahtua vain yhdessä valmisterässä.”

Harala kertoi sosiaalisessa mediassa lähettäneensä purkin kahteen laboratorioon Euroopassa analysoitavaksi.

Saitteko tuloksia näistä testeistä?

”Ensimmäinen laboratorio ei pystynyt analysoimaan sitä tietyistä syistä. Toisessa aine oli testattavana jonkin aikaa. Asian venyessä kahteen kuukauteen Harala keskeytti prosessin sen venyessä pitkäksi. Lisäksi avaamaton tuote oli eri valmiste-erästä, sillä ei olisi ollut SUEKin mielestä todistusarvoa.”

Onko tästä piristeaineesta kärähdetty aiemmin Suomessa?

”Ei ole. Ensimmäiset rikkomukset maailmalla ovat tulleet 2017. Sitä on silloin ruvettu lisäämään ravintolisiin. 2019 oli 33 positiivista löydöstä maailmanlaajuisesti.”

5-metyyliheksaani-2-amiini kuuluu piristeisiin. Rauhalan mukaan kyseisestä yhdisteestä ei ole paljon julkaistua dataa. Aine vaikuttaa piristävästi vireystilaan ja parantaa myös räjähtävää suoritusta.

Helsingin Sanomat ei onnistunut lauantaina tavoittamaan Lotta Haralaa kommentoimaan uutista.