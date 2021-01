Tulospörssi

Ampumahiihto

Miehet, takaa-ajo 12,5 km, Zdroj, Puola: 1) Artem Pryma Ukraina 32.11,3 (sakot 1+0+1+1), 2) Michal Krcmar Tshekki jäljessä 6,6 sekuntia (0+0+0+1), 3) Håvard Bogetveit Norja –12,5 (0+0+1+2), 4) Johannes Kühn Saksa –18,6, 5) Filip Andersen Norja –21,0, 6) Sivert Guttorm Bakken Norja –21,9,... 13) Jaakko Ranta Suomi –58,4 (0),... 51) Heikki Laitinen Suomi –5.15,5 (2+0+1+4).

Alppihiihto

Miesten maailmancupin pujottelu, lopputulokset, Chamonix, Ranska: 1) Clement Noel Ranska 1.38,58 (50,73+47,85), 2) Ramon Zenhäusern Sveitsi jäljessä 0,16 sekuntia (50,72+48,02), 3) Marco Schwartz Itävalta –0,19 (50,70+48,07), 4) Luca Aerni Sveitsi –0,47 (52,85+46,20), 5) Michael Matt Itävalta –0,63 (51,37+47,84), 6) Loic Meillard Sveitsi –0,72 (51,57+47,73).

Maailmancupin kärki: 1) Alexis Pinturault Ranska 892 pistettä, 2) Schwartz 626, 3) Marco Odermatt Sveitsi 607, ...139) Samu Torsti Suomi 4.

Pujottelucupin kärki: 1) Schwartz 549, 2) Sebastian Foss-Solevåg Norja 387, 3) Noel 373.

Seuraava kilpailu: 31.1. Chamonix (pujottelu).

Naisten maailmancupin supersuurpujottelu, Garmisch-Partenkirchen, Saksa: 1) Lara Gut-Behrami Sveitsi 1.15,70, 2) Kajsa Vickhoff Lie Norja jäljessä 0,68 sekuntia, 3) Marie-Michele Gagnon Kanada –0,93, 4) Sofia Goggia Italia –1,00, 5) Christine Scheyer Itävalta –1,16, 6) Ester Ledecka Tshekki –1,19.

Maailmancupin kärki: 1) Petra Vlhova Tshekki 909, 2) Gut-Behrami 847, 3) Michelle Gisin Sveitsi 783, ...113) Rosa Pohjolainen Suomi 4.

Supersuurpujottelucupin kärki: 1) Gut-Behrami 345, 2) Corinne Suter Sveitsi 205, 3) Ledecka 196.

Seuraava kilpailu: 31.1. Garmisch-Partenkirchen (supersuurpujottelu).

Golf

Miesten Euroopan-kiertue, Dubai, Arabiemiraatit:

Tilanne 54/72 reiän jälkeen: 201 lyöntiä (15 alle parin): Paul Casey Englanti 67+70+64, 202 (–14): Robert MacIntyre Skotlanti 67+68+67, 203 (–13): Brandon Stone Etelä-Afrikka 70+67+66, 206 (–10): Laurie Canter Englanti 70+68+68, Sergio Garcia Espanja 66+73+67, 207 (–9): Kalle Samooja Suomi 68+68+71 (6:s),... 209 (–7): Mikko Korhonen Suomi 70+67+72 (jakaa 10. sijaa),... 217 (+1): Sami Välimäki Suomi 71+73+73 (jakaa 59. sijaa).

Jalkapallo

Englannin Valioliiga: Everton–Newcastle 0–2, Crystal Palace–Wolverhampton 1–0, Manchester City–Sheffield United 1–0, West Bromwich–Fulham 2–2, Arsenal–Manchester United 0–0.

Espanjan liiga: Eibar–Sevilla 0–2, Real Madrid–Levante 1–2, Valencia–Elche 1–0.

Italian Serie A: Bologna–AC Milan 1–2, Sampdoria–Juventus 0–2.

Saksan Bundesliiga: Bayern München–Hoffenheim 4–1, Dortmund–Augsburg 3–1 (A: Fredrik Jensen kentälle 65. minuutilla), Eintracht Frankfurt–Hertha Berlin 3–1, Union Berlin–Mönchengladbach 1–1 (U: Joel Pohjanpalo kentälle 79. minuutilla), Werder Bremen–Schalke 1–1 (W: Niklas Moisander kentälle 90. minuutilla, S: Malick Thiaw kentälle 80. minuutilla, v), Leipzig–Leverkusen 1–0 (Lev: Lukas Hradecky 90 min).

Jääkiekko

Liiga: Ilves–SaiPa 2–1, Lukko–HIFK 3–1, KalPa–Sport ja. 1–0.

Naisten liiga: Ilves–HPK 2–5. Alempi jatkosarja: RoKi–Lukko 1–0, Sport–JYP 3–2.

NHL: Chicago–Columbus 1–2, Ch: Kevin Lankinen 25/27 torjuntaa, Co: Joonas Korpisalo 31/32 torjuntaa.

KHL: Barys Nur-Sultan–Salavat ja. 2–3, SJU: Juha Metsola 25/27 torjuntaa, Sakari Manninen 1+2. Ak Bars–Kunlun Red Star 3–1. Spartak–SKA 0–5, SKA: Joonas Kemppainen 1+0. Jokerit–Metallurg Mg 1–5, J: Janis Kalnins ja Samuel Jukuri 24/29, Sami Lepistö 1+0, Brian O'Neill 0+1, MM: Jussi Olkinuora 24/25.

Jääpallo

Bandyliiga: HIFK–WP 35 8–0, OLS–Narukerä 2–6, JPS–Akilles 2–7.

Koripallo

Miesten Korisliiga: Kobrat–Ura 111–107.

Miesten Suomen cup, välierä: Seagulls–BC Nokia 93–68.

Naisten Korisliiga: Torpan Pojat–Peli-Karhut 65–99, Vimpelin Veto–HBA-Märsky 82–74, EBT–Honka 72–75.

NBA: Charlotte–Indiana 108–105, Was- hington–Atlanta 100–116, New York–Cleveland 102–81, Toronto–Sacramento 124–126, New Orleans–Milwaukee 131–126, Orlando–LA Clippers 90–116, Minnesota–Philadelphia 94–118, Oklahoma–Brooklyn 125–147, San Antonio–Denver 119–109. Utah–Dallas 120–101.

Lentopallo

Suomen cupin lopputurnaus, Tampere: Miesten välierät: Savo Volley–Hurrikaani 2–3, Akaa Volley–VaLePa 1–3.

Naisten loppuottelu: LP Kangasala–LP Viesti 3–0.

Maastohiihto

Maastohiihdon maailmancupin 24/34 kilpailu, Falun, Ruotsi:

Miehet, 15 km (p) yhteislähtö: 1) Aleksandr Bolshunov Venäjä 35.16,3, 2) Johannes Hösflot Kläbo Norja –0,4 sekuntia jäljessä, 3) Pål Golberg Norja –0,4, 4) Emil Iversen Norja –4,0, 5) Sjur Röthe Norja –4,3, 6) Francesco de Fabiani Italia –4,9, 7) Sergei Ustjugov Venäjä –5,9, 8) Ilja Semikov Venäjä –6,4, 9) Ivan Jakimushin Venäjä –6,6, 10) Jens Burman Ruotsi –6,7, ...suomalaiset: 14) Ristomatti Hakola –10,4, 18) Perttu Hyvärinen –14,0, 19) Iivo Niskanen –14,7, 39) Markus Vuorela –44,7. Juho Mikkonen keskeytti.

Maailmancupin pistetilanne: 1) Bolshunov 1613, 2) Jakimushin 774, 3) Maurice Manificat Ranska 588, 4) Andrei Melnitshenko Venäjä 586, 5) Jevgeni Bjelov Venäjä 586, 6) Denis Spitsov Venäjä 567,...suomalaiset: 23) Niskanen 247, 30) Hakola 171, 34) Joni Mäki 134, 45) Vuorela 95, 60) Hyvärinen 66, 62) Mikkonen 58, 79) Lauri Lepistö 26, 85) Verneri Suhonen 16, 103) Lauri Vuorinen 10, 108) Remi Lindholm 8, 109) Petteri Koivisto 8.

Naiset, 10 km (p) yhteislähtö: 1) Linn Svahn Ruotsi 25.57,1, 2) Julia Stupak Venäjä –0,4, 3) Therese Johaug Norja –0,9, 4) Katharina Hennig Saksa –1,1, 5) Jana Kirpitshenko Venäjä –1,5, 6) Helene Marie Fossesholm Norja –7,7, 7) Jessie Diggins USA –8,3, 8) Heidi Weng Norja –8,8, 9) Frida Karlsson Ruotsi –9,6, 10) Ebba Andersson Ruotsi –12,9, ...suomalaiset: 12) Kerttu Niskanen –25,2, 16) Krista Pärmäkoski –35,7, 22) Johanna Matintalo –59,8, 27) Laura Mononen –1.06,4, 40) Vilma Nissinen –1.47,7.

Maailmancupin pistetilanne: 1) Diggins 1142, 2) Stupak 904, 3) Rosie Brennan USA 867, 4) Andersson 861, 5) Tatjana Sorina Venäjä 780, 6) Natalia Neprjajeva Venäjä 727, 7) Johaug 611, 8) Svahn 556,...suomalaiset: 11) Pärmäkoski 510, 23) Matintalo 208, 25) Niskanen 206, 46) Mononen 62, 60) Jasmi Joensuu 34, 68) Riitta-Liisa Roponen 24, 85) Katri Lylynperä 12, 91) Nissinen 9, 92) Anne Kyllönen 9.

Mäkihyppy

Miesten maailmancupin 16/28 kilpailu, Willingen, Saksa: HS147: 1) Halvor Egner Granerud Norja 285,5 (147,5-145,5), 2) Daniel Andre Tande Norja 276,6 (145-140,5), 3) Kamil Stoch Puola 272,2 (142,5-135,5), 4) Bor Pavlovcic Slovenia 268,4 (144,5-136,5), 5) Dawid Kubacki Puola 260,7 (138,5-140), 6) Marus Lindvik Norja 256,8 (132,5-137,5), 7) Ryoyu Kobayashi Japani 254,8 (138-134,5), 8) Markus Eisenbichler Saksa 252,8 (137,5-139,5), 9) Piotr Zyla Puola 251,1 (130,5-141), 10) Anze Lanisek Slovenia 248,2 (137-135), ...36) Antti Aalto Suomi 99,6 (127), 48) Niko Kytösaho Suomi 63,6 (104).

Maailmancupin pistetilanne: 1) Granerud 1106, 2) Eisenbichler 828, 3) Stoch 721, 4) Robert Johansson Norja 555, 5) Kubacki 542, 6) Lanisek 530,...31) Aalto 82, 42) Kytösaho 47.

Seuraava kilpailu: 31.1.henkilökohtainen kilpailu (Willingen, HS147).

Mäkihypyn naisten maailmancupin 3/18 kilpailu (HS142), Titisee-Neustadt, Saksa: 1) Marita Kramer Itävalta 257,7 pistettä (131,5-135 metriä), 2) Silje Opseth Norja 254,0 (127,5-138,5), 3) Ema Klinec Slovenia 245,5 (126-130), 4) Maren Lundby Norja 242,0 (124,5-129,5), 5) Nika Kriznar Slovenia 236,9 (124-132), 6) Eirin Maria Kvandal Norja 235,1 (129,5-133), ...21) Julia Kykkänen Suomi 179,8 (113-111,5). – Susanna Forsström karsiutui, Jenny Rautionaho hylättiin karsinnassa.

Maailmancupin pistetilanne: 1) Kramer 260, 2) Kriznar 151, 3) Sara Takanashi Japani 146, 4) Kvandal 140,...30) Kykkänen 15, 36) Rautionaho 4.

Nyrkkeily

Naisten kärpässarjan EM-ottelu, 10 erää, Varsova, Puola: Ewelina Pekalska Puola–Lotta Loikkanen Suomi pistevoitto 97–93, 99–91, 99–91.

Pikaluistelu

Maailmancup, Heerenveen, Hollanti: Miehet 1 500 m, B-ryhmä: 1) Allan Dahl Johansson Norja 1.45,492, 2) Demyan Gavrilov Kazakstan 1.47,170, 3) Daniil Aldoshkin Venäjä 1.47,398, ...16) Samuli Suomalainen Suomi 1.50,306.

Suomalainen osallistuu sunnuntaina B-ryhmän 1 000 metrin kilpailuun.

Pöytätennis

Ranskan Pro A -liiga perjantaina: Benedek Olah Suomi–Omar Assar Egypti 3–0 (11–6, 11–7, 11–9). – Olahille voitto oli viides peräkkäinen. Olahin edustama Jura Morez TT voitti perjantain ottelunsa 3–2 ja nousi liigan kärkeen.

Salibandy

Miesten F–liiga: LASB–OLS 3–4, Happee–SPV 6–5, Classic–EräViikingit 11–9, Oilers–Nokian KrP 8–3.

Naisten F–liiga A: Classic–EräViikingit 7–2, TPS–Koovee 3–5, Loisto–PSS 10–5, SSRA–SB-Pro ja. 6–5. – Runkosarja on päättynyt. SB-Pro, SSRA ja PSS etenevät sijoitussarja A:han. FBC Loisto, Classic ja Koovee etenevät sijoitussarja B:hen. TPS ja EräViikingit pudotuspelikarsintaan.

Naisten F-liiga B: Pirkat–Welhot 13–1, SaiPa–LoSB 12–4.

Yhdistetty hiihto

Miesten maailmancup, lopputulokset (mäki HS109+hiihto 10 km), Seefeld, Itävalta: 1) Jarl Magnus Riiber Norja 24.12,3, 2) Akito Watabe Japani jäljessä 33,3 sekuntia, 3) Ilkka Herola Suomi –34,5, 4) Eric Frenzel Saksa –56,9, 5) Vinzenz Geiger Saksa –57,1, 6) Fabian Riessle Saksa –59,5 7) Johannes Lamparter Itävalta –59,6, 8) Jörgen Graabak Norja –1.48,7, 9) Jens Lurås Ofterbro Norja –1.49,0, 10) Espen Andersen Norja –1.55,0,... 46) Wille Karhumaa Suomi –4.57,6.

Maailmancupin kokonaiskilpailu 10/23 kisan jälkeen: 1) Riiber 740 pistettä, 2) Geiger 464, 3) Watabe 408, 4) Riessle 401, 5) Frenzel 364, 6) Lamparter 354,... 8) Herola 320,

... 13) Eero Hirvonen Suomi 163,... 41) Perttu Reponen Suomi 15.

Seuraava kilpailu: 31.1. HS109+15 km (Seefeld).

Raviurheilu

TOTO75, Vermo:

1. lähtö: 1 Stonecapes Queila, poissa: 4

2. lähtö: 4 Tuuskanen, poissa: –

3. lähtö: 3 Again Kronos, poissa: –

4. lähtö: 1 Morison, poissa: –

5. lähtö: 9 Amour Mirage, poissa: –

6. lähtö: 12 Night Guard, poissa: –

7. lähtö: 12 Pipareemo, poissa: 7

Voitonjako: 7 oikein voitto-osuus 11 476,08 e., 6 oikein voitto-osuus 70,22 e., 5 oikein voitto-osuus 9,80 e.

Rahapelejä

Lotto 4/21

3, 9, 15, 16, 26, 29, 33. Lisänumero: 10. Plusnumero: 1.

Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 10 000 000,00 e, 6+1 oikein 230 289,92 e, 6 oikein 1 470,93 e, 5 oikein 35,23 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Lauantai-Jokeri 4/21

3 1 4 1 9 1 7

Voitonjako: 7 oikein –, 6 oikein 4 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Keno 4/21

Ilta-arvonta (30.1.): 4, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 29, 32, 34, 37, 40, 44, 49, 61, 62, 63, 65, 70. Kunkkunumero: 34.

Päiväarvonta (30.1.): 2, 4, 9, 10, 12, 22, 25, 29, 30, 31, 37, 39, 42, 45, 50, 60, 63, 65, 67, 68. Kunkkunumero: 30.

Myöhäisillan arvonta (29.1.): 3, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 24, 27, 29, 37, 38, 40, 41, 49, 59, 61, 63, 65, 70. Kunkkunumero: 18.

Tv-urheilua

Yle TV2

10.25, 14.05 Alppihiihdon mc: miesten pujottelu, 1. ja 2. lasku, Chamonix. 11.55 Alppihiihdon mc: naisten super-g, Garmisch-Partenkirchen. 13.10 Yhdistetyn mc: mäkiosuus, Seefeld. 14.25 Hiihdon mc: sprintit, Falun. 16.25 Yhdistetyn mc: hiihto-osuus, Seefeld. 17.10, 18.25 Mäkihypyn mc: miesten kilpailu, Willingen. 19.10 Lentopallon SC: Miesten loppuottelu. 21.15 Hiihdon Ski Classics: Marcialonga.

Yle Areena

08.40 Ski classics: Marcialonga 70 km. 10.25, 13.25 Alppihiihdon mc: miesten pujottelun 1. ja 2. lasku, Chamonix. 11.55 Alppihiihdon mc: naisten super-g, Garmisch-Partenkirchen. 13.10 Yhdistetyn mc: miesten mäkiosuus HS 109, Seefeld. 16.25 Yhdistetyn mc: miesten hiihto-osuus 15 km, Seefeld. 17.10 Mäki- hypyn mc: miesten HS 145, Willingen.

Elisa Viihde Sport

18.55 Koripallon Bundesliiga: Bayern München–Crailsheim Merlins. 19.20 Liga ACB: Unicaja–Valencia Basket.

C More Sport 1

02.00 WTA Tennis: MSS, 1. kierros. 14.55 La Liga: Getafe–Alavés. PGA TOUR: Farmers Insurance Open.

C More Sport 2

17.10 La Liga: Cádiz–Atlético Madrid. 19.25 Granada–Celta Vigo. 21.55 Barcelona–Athletic Bilbao.

Eurosport 1

10.23, 11.33, 13.33 Alppihiihdon mc. 14.30 Maastohiihdon mc. 16.13 Yhdistetyn mc. 17.13 Mäkihypyn mc. 20.58 Snooker: German Masters.

Eurosport 2

10.53, 12.43 Ohjaskelkkailun MM-kisat: Koenigsee. 11.33, 13.58 Ampumahiihdon EM-kisat. 15.58 Snooker: German Masters.

Ruutu

11.55 Naisten Liiga: Kärpät–Lukko. 16.55 JYP–Kuortane. 14.50 Lentopallon naisten Mestaruusliiga: JymyVolley–Puijo Wolley. 15.50 Serie A: Atalanta–Lazio. 16.50 F-Liiga: SPV–Steelers, Tiikerit– Happee. 18.50 Serie A: Napoli–Parma. 20.00 NBA: New York Knicks–Los Angeles Clippers. 21.35 Serie A: AS Roma–Hellas Verona. 22.30 NBA: Denver Nuggets–Utah Jazz.

V Sport Urheilu

12.55 Naisten Primera Division: Barcelona–Real Madrid. 18.20 Käsipallon MM 2021: Finaali. 21.55 Ligue 1: Nantes– Monaco. 00.05 NHL: Detroit Red Wings–Florida Panthers. 03.05 Anaheim Ducks–St. Louis Blues.

V Sport 1

13.55 (s) Pikaluistelun mc: Heerenveen. 00.05 NHL: Carolina Hurricanes–Dallas Stars. 03.05 Minnesota Wild–Colorado Avalanche.

V Sport Jääkiekko

15.55 KHL: Avangard–Lokomotiv. 19.30 NHL-studio. 20.05 NHL: Buffalo ­Sabres–New Jersey Devils. 03.05 ­Minnesota Wild–Colorado Avalanche.

V Sport Hockey

00.05 NHL: Detroit Red Wings–Florida Panthers. 04.05 Edmonton Oilers–Ottawa Senators.

V Sport Jalkapallo

13.50 Valioliiga: Chelsea–Burnley. 15.55 Leicester–Leeds. 18.20 West Ham– Liverpool. 21.05 Brighton–Tottenham.

V Sport Football

14.25 Naisten Superliiga: Chelsea–Tottenham. 16.20 Bundesliiga: Köln–Bielefeld. 18.50 Wolfsburg–Freiburg. 21.55 Ligue 1: Nantes–Monaco.

V Sport Premium

13.55 Valioliiga: Chelsea–Burnley. 15.55 Leicester–Leeds. 18.25 West Ham– Liverpool. 21.10 Brighton–Tottenham.

V Sport Golf

10.30 ET: ODDC, 4. kierros.