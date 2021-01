Trendilaji padel valloittaa nyt Suomea. Tenniksen ja squashin kaltaisella sosiaalisella lajilla on matala aloituskynnys.

Suomen suurin padelkeskus Espoon Kerassa kuhisee elämää aivan tavallisena arki-iltana. Padel Housen tilat ovat olleet käytössä aamusta alkaen, ja iltapäivästä lähtien kaikilla 18 kentällä on täysi tohina päällä.

Marja Tulikoura pelaa vakiovuorollaan Lilli Mellasen, Sini Sakon ja Sara Salmen kanssa. Neljän naisen porukka on pelannut yhdessä viime vuoden alusta alkaen, vaikka yksi vakiopelaajista onkin korvattu nyt tuuraajalla.

”Emme tunteneet entuudestaan. Olemme tutustuneet padelin parissa”, Tulikoura kertoo.

Padel Housen Sasu Mellanen kuvailee Tulikouraa lajiin hurahtaneeksi aktiivipelaajaksi, ja määritelmä osuu kohteensa mukaan oikeaan. Tulikoura jäi koukkuun heti ensimmäisen kokeilun jälkeen.

”Tutustuin lajiin kaverin kautta golfreissulla Espanjassa vuoden 2019 lopussa”, hän kertoo.

Padel on mailapeli, jota voi kuvailla eräänlaisena yhdistelmänä tennistä ja squashia. Kenttä on tenniskentän kaltainen verkkoineen, ja pallo saa tietyin rajoituksin osua seiniin.

”Sanoin, että en missään nimessä aloita tuollaista lajia, mikä ei ole kunnon tennistä eikä kunnon kössiä. Reissun lopussa pääsin vähän kokeilemaan sitä, ja se veikin mukanaan. Ennen kuin pääsimme takaisin Suomeen, olin jo varannut paikan tutustumisiltapäivään.”

” ”Olen pyrkinyt olemaan tiistain pelaamatta, mutta aina se ei onnistu.”

Marja Tulikoura antaa pallolle kyytiä lämmitellessään ennen vakiovuoronsa padelpelejä.­

Nykyisin Tulikoura pelaa padelia keskimäärin neljästä kuuteen kertaan viikossa.

”Pelaamiskerrat ovat lähempänä kuutta. Olen pyrkinyt olemaan tiistain pelaamatta, mutta aina se ei onnistu. Aina joku pistää viestiä, pääsetkö tuuraamaan”, hän naurahtaa.

”Ei voi sanoa, että lajin helppous viehättää, mutta helppous mennä mukaan viehättää”, kesäisin golfia harrastava Tulikoura jatkaa.

Enrique Corcueran vuonna 1969 keksimä peli levisi nopeasti syntysijoiltaan Acapulcosta läpi Meksikon. Laji on erityisen suosittu Latinalaisessa Amerikassa sekä Espanjassa, mutta kasvu on nyt nopeaa Suomessakin.

Suomen Padelliiton liittokoordinaattorin Visa Korhosen mukaan harrastajia oli alkuvuodesta 2020 listattuna noin 10 000, mutta vuodenvaihteessa heitä oli jo 30 000.

”Jos käytetään näitä nykytermejä, niin kiihtymisvaihetta oli hiljakseen pari vuotta, mutta leviämisvaihe alkoi kunnolla toissa vuonna. Vuoden 2019 lopussa taisi olla 92 kenttää ja viime vuoden lopussa 206. Seurojen määrä kasvoi samassa ajassa 12:sta 28:aan”, Padelliiton hallituksen puheenjohtaja Janne Jukarainen lisää.

” ”En antanut kertaakaan periksi, vaikka joku naureskeli, että tuo on ihan höpöhöpötouhua.”

Sara Salmi (edessä vas.) ja Sini Sakko pelasivat padelottelun Marja Tulikouraa (takana vas.) ja Lilli Mellasta vastaan.­

Padelin kotimainen pioneeri Piukku Kopiloff on lajin nykytilanteesta hyvillään. Hän on tehnyt hartiavoimin töitä juurruttaakseen padelin Suomeen.

Kopiloff kertoo, että Helsingin Sörnäisten padelkenttien kesän vakiovuorot varattiin hetkessä, kun ne tulivat tarjolle.

”En kuitenkaan puhuisi räjähdysmäisestä noususta. Toin padelin Suomeen 2003 ja autoin lajin Ruotsiin 2006, ja Ruotsissa on nyt yli 2 000 kenttää kun meillä on vasta yli 200. Siinä mielessä padelin tulo Suomeen on ollut valtavan hidasta”, Kopiloff sanoo.

Pro Padelin toiminnanjohtajana ja valmennusvastaavana työskentelevän Kopiloffin mukaan ratkaiseva käänne tapahtui syksyn 2017 jälkeen. Puhelimet alkoivat soida, kun hän oli tehnyt kentät vilkasliikenteisen Sörnäisten rantatien varteen.

”Olin vielä 2017 ja 2018 melkein ainoa kenttätoimittaja. Olisin odottanut nousua vähän aikaisemmin, mutta seuraan tätä nyt ilolla. Minusta on aivan upeaa, että en enää tunne kaikkia lajin harrastajia. Mielestäni jo se on nousun tae.”

”Kyllä tässä on itkut itketty. Se minua ihmetyttää itsessäni, että mikä intohimo ja hulluus minussa on. En antanut kertaakaan periksi, vaikka joku naureskeli, että tuo on ihan höpöhöpötouhua eikä tuollaista seinäpeliä tule kukaan koskaan pelaamaan. En vain jotenkin suostunut kuulemaan tai ymmärtämään”, Kopiloff jatkaa.

Lajin tulevaisuuden aina valoisana nähnyt Kopiloff on sitä mieltä, että fiksumpi olisi jo lyönyt hanskat tiskiin, mutta äiti ja isä kannustivat tytärtään eteenpäin.

”Vaikka isä on nyt poismennyt, niin kyllä tuolla Sörnäisten padelkentillä on isän vasara ja sorkkarauta käytössä.”

” ”Buumi on hirveä.”

Padel ratsastaa juuri nyt kuumimpien trendilajien aallonharjalla. Aloituskynnys on matala, ja ensikertalaisetkin voivat omaksua sosiaalisen liikuntamuodon nopeasti.

Urallaan Stanley Cupin finaaleihin edennyt entinen jääkiekkoammattilainen Ville Leino tutustui padeliin peliuransa aikana. Tuolloin hän kävi pelailemassa huvikseen Hernesaaren rannassa.

”En oikein muista, miten me sinne päädyttiin. Kävimme testaamassa ja innostuimme, koska se oli niin helppo aloittaa eikä ollut niin rankkaakaan, kun emme vielä osanneet kunnolla pelata”, hän muistelee.

”Ei me sitä mitenkään treenaamiseen laskettu – pidettiin hauskaa frendien kanssa ja pelattiin. Se oli kivaa liikuntaa ja sosiaalista ekstraa päälle, mutta mitä enemmän tässä on pelannut, niin kyllähän se käy ihan treenistäkin kun taso nousee. Emme pelanneet hampaat irvessä emmekä pelaa edelleenkään, mutta tietysti peli on kehittynyt aika paljon.”

Padelkärpänen puraisi Billebeino-vaatemerkin perustajaa siinä määrin, että Leino pisti vuonna 2019 pystyyn Billebeino Padelin. Toiminta alkoi Helsingin Vallilassa syyskuussa 2020 ja laajenee tänä vuonna Kuopioon. Sekä nykyisessä että tulevassa keskuksessa on kuusi kenttää.

”Buumi on hirveä. Laji kasvaa joka puolella ja uskon, että kasvaa pitkän aikaa. Ei tässä ole edes mahdollista päästä pelaamaan sen verran kuin haluaisi, koska ei saa vuoroja”, Leino sanoo.

Leino ei ole ainoa padelia pelaava kiekkomies. Esimerkiksi Miro Heiskanen kertoi joulukuussa pelanneensa padelia Stanley Cupin finaalien jälkeen ja Niklas Hagman puhui lokakuussa kuntokuuristaan, joka sisältää padelia.

” ”Padelin vielä vauhdikkaampaa leviämistä jarruttaa se, että ei ole kenttiä.”

Sini Sakko seurasi palloa tarkasti kesken padelottelun.­

Leinon mainitsema vuoropula on Padelliiton mukaan voimakkain este lajin kasvulle.

”Padelin vielä vauhdikkaampaa leviämistä jarruttaa se, että ei ole kenttiä. Ilta- ja viikonloppuvuorot ovat melkein täynnä ihan järjestään kaikissa kaupungeissa, joissa on kenttiä”, Padelliiton Jukarainen kertoo.

”Jos muutama vuosi sitten kysyit, lähdetäänkö huomenna pelaamaan, pystyit varaamaan kentän. Nyt se menee monen päivän päähän ja kertoo siitä, että harrastajamäärä kasvaa enemmän kuin kentät pystyvät tarjoamaan pelimahdollisuuksia.”

Hallien ja ulkokenttien kasvava määrä mahdollistaa pääkaupunkiseudulla sen, että pelit eritasoisten harrastajien kanssa ovat suhteellisen lyhyiden ajomatkojen päässä.

”Se onkin avainkysymys tämmöisillä harrastajamäärillä, että saadaan uusia pelipaikkoja, olosuhteita ja halleja, jotta pystymme mahdollistamaan harrastamisen kaikille”, Korhonen sanoo.

Kopiloff uskoo, että padel ei olisi noussut vieläkään nykyiselle tasolleen ilman Helsingin kaupungin myötämielistä vaikutusta.

”Kaupunkisuunnitteluviraston väki on alusta alkaen suhtautunut padeliin äärettömän positiivisella tavalla, ja se on minusta ollut poikkeuksellista. Padel on tuonut suomalaiseen liikuntakulttuuriin ainakin sen, että olemme saaneet paikkakunnat ja yksityisyrittäjät toimimaan hyvässä yhteistyössä. Siitä olen ylpeä”, hän sanoo.

” Myös jalkapallotähti Zlatan Ibrahimović on löytänyt lajin ja perustanut Padel Zenter -ketjun.

Olosuhteet Kopiloff haluaa sinne, missä ihmiset liikkuvat. Hän on puhunut pian kahden vuosikymmenen ajan, että aktiivisesti liikkuvat kyllä löytävät padelin.

”Mutta ne, jotka ovat sohvaperunoita, eivät mene padelin perässä johonkin niin kutsuttuun urheilupaikkaan, kun ne eivät ole menneet sinne aikaisemminkaan”, hän perustelee ja kokee vähän liikkuvien löytäneen lajin juuri helpon saatavuuden ansiosta.

”Minun on helppo puhua siitä kaupunkisuunnitteluviraston nuorten arkkitehtien kanssa. He eivät ole koskaan nauraneet, jos ehdotan kenttiä johonkin, vaan etsimme aina yhdessä mahdollisuuksia.”

Jukarainen kertoo verranneensa lajin harrastajakäyriä Ruotsiin ja huomanneensa tilanteen olevan samansuuntainen kuin siellä pari kolme vuotta sitten.

”Käyrä alkoi nousta siellä todella jyrkästi 2017–2018. Vuosi sitten harrastajamäärä arvioitiin 100 000 pelaajaksi, niin nyt Ruotsin puheenjohtajalta tuli tieto noin 460 000 pelaajasta.”

Ruotsiin on noussut lähes 30 kentän padelhalleja, ja jopa suomalaisille vuoden 1995 jääkiekon MM-kultajuhlista tuttu Tukholman maamerkki Globen muuttui marraskuun alussa padelkeskukseksi. Globen Padel avasi 85 metriä korkean katon alle 14 kenttää.

Myös jalkapallotähti Zlatan Ibrahimović on löytänyt lajin ja perustanut Padel Zenter -ketjun, joka toimii Tukholmassa, Jönköpingissä, Båstadissa ja Skövdessä. Seuraavaksi ketju laajenee Uppsalaan ja Örebrohon.

” ”Padel on yhteisöllistä.”

Sara Salmi (edessä vas.) ja Sini Sakko valmistautuivat palauttamaan pallon Marja Tulikouran (takana vas.) ja Lilli Mellasen puolelle.­

Markkinointipuhe maailman nopeimmin kasvavasta urheilulajista on kuultu myös Suomessa aiemmin milloin minkäkin lajin yhteydessä.

Puuhamiehet ylistävät tuotettaan kun harrastajamäärät osoittavat jyrkästi ylöspäin, mutta toiminta voi hiipua takaisin pienen piirin harrastukseksi. Miten Padelliitto aikoo estää tämän ja pitää lajin kasvu-uralla?

”Tämä on semmoinen asia, jota mietimme tarkasti”, liiton ensimmäisenä palkattuna työntekijänä tämän vuoden alussa aloittanut Korhonen vastaa.

”Lajinahan tämä on varsin sosiaalinen. Padel sopii kaikille, ja tätä pystyy pelaamaan harrastuksena vaikka kaveripiirissä tai perheiden kesken, ja oikeastaan se on se avain. Lisäksi olemme saaneet aktivoitua vähän vanhempia ja iäkkäämpiä harrastajia. Laji on erittäin sopusuhtainen – sitä pystyy pelaamaan lapsesta eläkeikään asti.”

Jukarainen muistuttaa padelin levinneen jäädäkseen myös muualle. Hän näkee lajin vetovoiman salaisuutena kolme tekijää.

”Padel on yhteisöllistä vähän niin kuin golf. Pelaajia on aina neljä, ja pelien jälkeen jäädään turisemaan. Toiseksi aloittamisen kynnys on aika matala, ja pelin saa käyntiin jo ensimmäisellä kerralla. Kolmas on se, että jos tunti maksaa vaikka 30 euroa, niin se ei ole kuin 7,5 euroa osallistujaa kohden eli melko edullinen laji harrastaa”, Jukarainen listaa.

”Toki se kasvukäyrä hidastuu ja voi olla, että se kääntyy jossain vaiheessa negatiiviseksikin, mutta pois hiipumiseen on vaikea uskoa.”