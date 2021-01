Heponiemi ratkaisi jatkoaikavoiton Florida Panthersille.

Aleksi Heponiemi oli voittamassa nuorten MM-kultaa Vancouverin kisoissa 2019. Nyt takana on odotettu ensimmäinen NHL-peli.­

Hyökkääjä Aleksi Heponiemi on latonut isoja pistemääriä lähes koko uransa, mutta jääkiekkoliiga NHL:ään murtautuminen otti aikansa.

Kun Heponiemi, 22, vihdoin pääsi irti Florida Panthersin riveissä, alkoi tulosta tulla. Heponiemi ratkaisi NHL-debyytissään joukkueelleen jatkoaikavoiton Detroitista 4–3.

”En tiedä, mitä sanoa”, Heponiemi nauroi ottelun jälkeen. ”On vain aivan mieletön fiilis. Sain muutamat hermostuneet vaihdot alta pois ja sen jälkeen vain nautin jääajasta.”

Kovin paljon Heponiemi ei ensimmäisessä NHL-ottelussaan päässyt piirtelemään kuvioitaan Detroitin kotihallin Little Caesars Arenan jäälle, kun peliaikaa kertyi vain 9.30 minuuttia.

”Q (Panthersin päävalmentaja Joel Quenneville) laittoi minut jäälle tärkeällä hetkellä, ja se merkitsee minulle todella paljon. Nyt on vain mieletön fiilis”, Heponiemi sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Ja kun NHL:ssä ollaan, kaikki on tilastoitu. Heponiemi on vasta neljäs pelaaja, joka teki jatkoaikamaalin avauspelissään. Minnesotan Kirill Kaprizov onnistui siinä Heponiemen tapaan tällä kaudella. Calgarya edustanut Tim Sweeney teki tempun 1990 ja Brooklynin Nick Knott vuonna 1941.

”Olemme erittäin mielissään siitä mitä näimme”, kokenut valmentaja Quenneville sanoi Panthersin kotisivuilla. ”Annettava paljon tunnustusta kaverille.”

Kasvattajaseurassaan Ilveksessä Heponiemi tuli tunnetuksi pisteiden tekijänä. C-nuorten eli U16 SM-sarjassa hän naulasi 31 ottelussa 76 pinnaa.

Heponiemi lähti 17-vuotiaana Kanadan juniorisarjaan Swift Current Broncosiin. Ensimmäinen kausi meni yli odotusten, mutta toisella vasta tömähti. Hän hakkasi 57 ottelussa peräti 118 pistettä.

Oli iso arvoitus, miten juniorisarjojen pisteet vaihtuisivat onnistumisiin Suomen Liigassa, kun Oulun Kärpät hankki Heponiemen riveihinsä kaudelle 2018–2019. Hyvin kävi. Heponiemi kuului taas joukkueensa parhaisiin pistemiehiin.

Florida Panthers varasi taitavan Heponiemen toisella kierroksella 2017. Varauksen jälkeen heräsi uusi kysymys, miten hentorakenteinen ja alle 180-senttinen pelaaja menestyisi Änärin rymistelyssä.

Ensimmäinen sopimuskausi Panthersin kanssa meni pikkukaupunki Sringfieldissä, eikä loistoakaan tullut otsikoihin asti. Pisteetkin olivat lujassa.

Jatkoajalla Detroitia vastaan oli pienestä kiinni, ettei Heponiemestä tullut voittomaalin syöttäjää. Hän lähetti tarkalla syötöllään Anthony Duclairin läpiajoon, jonka maalivahti Thomas Greiss torjui. Duclair kamppaili torjunnan jälkeisen paluukiekon takaisin itselleen ja syötti maalille hiipineelle Heponiemelle, joka ohjasi yhdellä kosketuksella kiekon sisään.

”Hänellä on loistavat kiekkoilijan vaistot”, Quenneville kiitteli Heponiemeä. ”Hän on uhka ja hän pelaa oikealla tavalla. Voin olla luottavainen, kun hän pelaa ilman kiekkoa.”

Quenneville kehui myös Duclairin syöttöä, joka lähti poikki kentän maalille.

”Loistavat kädet, hieno viimeistely, mainio kosketus kiekkoon ja tietenkin valtava voitto meille”, Quenneville jakoi vielä kiitosta Heponiemelle.

Quenneville, 62, kuuluu NHL-valmentajien kokeneimpaan ja menestyneimpään kaartiin. Hän on toiminut päävalmentajana peräti 24 kaudella ja päässyt juhlimaan neljää Stnaley Cupin mestaruutta. Quenneville antoi kasvot Chicagon kolmelle mestaruudelle 2010-luvulla, kun joukkue lähes dominoi sarjassa.

Detroitin ja Panthersin kohtaamisessa Florida oli vahva suomalaisjoukkue peräti viidellä pelaajallaan. Kapteeni Aleksander Barkov teki joukkueensa ensimmäisen maalin, mutta oman panoksensa antoivat myös Eetu Luostarinen, Juho Lammikko ja puolustaja Markus Nutivaara.

Florida on aloittanut kautensa vahvasti. Viidestä ottelusta on neljä voittoa ja yksi jatkoajalle venynyt peli, joka päättyi tappioon. Eli joukkue on saanut pisteen tai pisteitä jokaista ottelustaan.