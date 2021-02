Valko-Venäjän jääkiekon MM-kisojen siirtämisestä tuli urheilun maailmassa ennakkotapaus ihmisoikeuksien huomioimisesta urheilussa. Silti yhden arvokisatapahtuman siirtäminen ei yksinään riitä muuttamaan urheilun maailmaa. Asiantuntijoiden mukaan urheilujärjestöjen ja kisajärjestöjen pitää käyttää yhteisiä ihmisoikeudet huomioivia kriteeristöjä.

Kaksi viikkoa sitten urheilumaailmassa tapahtui jotain hyvin poikkeuksellista, kun kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti siirtää MM-kisat Valko-Venäjältä maan epävakaan tilanteen takia. Kisojen siirtäminen oli voitto maan ihmisoikeusaktivisteille, jotka olivat pitkään tehneet työtä kisojen perumiseksi.

Valko-Venäjän kisoista tuli eräänlainen ennakkotapaus urheilulle, mutta sen esimerkki yksinään ei asiantuntijoiden mukaan riitä siihen, että ihmisoikeudet otettaisiin kisajärjestelyissä paremmin huomioon tulevaisuudessa. Ihmisoikeudet tulee paremmin huomioiduksi vasta sitten, kun ne ovat kiinteä osa arvokisojen haku- ja myöntämisprosessia.

Ihmisoikeusjärjestö Viasnan hallitukseen kuuluva Valentin Stefanovic vastaa puheluun Minskissä.

”Nyt ei ollut aika järjestää jääkiekon MM-kisoja Valko-Venäjällä. Kisoja olisi tietenkin käytetty hallinnon propagandaan”, Stefanovic sanoo.

”Yllätyin kuitenkin siitä, että yritykset tekivät ensimmäisenä ratkaisevan siirron. Sponsorien vetäydyttyä kansainvälinen jääkiekkoliitto tajusi, että olisi mahdotonta järjestää kisoja täällä”, hän jatkaa.

”MM-kisojen peruminen voi auttaa sorron pysäyttämisessä yhteiskunnassamme. Peruminen korosti koko maailmalle, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu.”

” ”En saa mieleeni, että näin olisi menetelty aiemmin.”

Mielenosoittaja kantoi vankiasuisen Aljaksandr Lukašenkan kuvaa.­

Perumispäätöstä kehuivat sekä järjestöt, media että urheilijat. Yleisen tyytyväisyyden alle hautautui kuitenkin tapauksen ainutlaatuisuus: kisojen peruminen ihmisoikeustilanteen takia.

Juuri Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne oli todellinen syy kisojen siirtämiselle, vaikka kansainvälinen jääkiekkoliitto ilmoittikin perusteeksi turvallisuuteen liittyvät seikat.

”En saa mieleeni, että näin olisi menetelty aiemmin”, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan professori Hannu Itkonen sanoo.

Poliittisten syiden takia jääkiekon MM-kisat on tiettävästi siirretty vain kerran aiemmin.

Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen syyskuussa 1968 Praha ilmoitti, että seuraavan kevään kisoja ei voitaisi järjestää maassa ”teknisten, taloudellisten ja rakenteellisten syiden” takia. Yhdysvaltain lähetystössä ajateltiin, että todellinen syy oli pelko yleisön käyttäytymisestä Tšekkoslovakian ja Neuvostoliiton välisissä otteluissa.

”Meidän [Valko-Venäjän] tilanteemme näyttää nyt enemmän tai vähemmän samalta kuin silloin [Tšekkoslovakiassa]”, Stefanovic sanoo ja naurahtaa.

” ”Kansalaisyhteiskunnan toimijat rupesivat vaikuttamaan ja ottivat kantaa kisojen suhteen – myös sellaiset tahot, joilla ei ollut suoraa kytköstä urheiluun.”

Karnevaalinaamioon ja Valko-Venäjän vanhan lipun punaiseen ja valkoiseen sonnustautunut nainen osoitti mieltään presidentin vaalien tulosta vastaan tällä viikolla.­

Pahoinpidellyksi maskeerattu nainen osallistui Valko-Venäjän protestien tukimielenosoitukseen Varsovassa Puolassa.­

On kisojen järjestämistä ennenkin protestoitu, mutta protestit eivät ole johtaneet kisojen siirtämiseen tai perumiseen.

Argentiinassa vuonna 1978 järjestettyä jalkapallon MM-turnausta yritettiin boikotoida maan diktatuurihallinnon takia, mutta yksikään maa ei lopulta perunut osallistumistaan kisoihin. Argentiinan MM-turnauksen boikottihanke oli kuin harjoitus, joka onnistui kaksi vuotta myöhemmin, kun 65 maata boikotoi Moskovan vuoden 1980 olympialaisia.

Valko-Venäjän kisaisännyyden kaataminen osoittaa Hannu Itkosen mielestä hyvin urheilun kolminaisuutta, josta hän sanoo puhuneensa väsymykseen saakka. Urheilutuotteen on pakko ottaa huomioon media ja markkinat.

”Valko-Venäjän tapauksessa media oli tavattoman aktiivinen asiassa. Media kytki MM-kisat yleisempiin tapahtumiin Valko-Venäjällä, ja markkinatoimijat eli mittavat sponsorit lähtivät mukaan. [Autonvalmistaja] Škodan vetäytyminen oli aika ponteva ratkaisu”, Itkonen toteaa.

Itkosen mukaan kansalaisyhteiskunnalla oli merkittävä rooli kisojen perumisessa.

”Kansalaisyhteiskunnan toimijat rupesivat vaikuttamaan ja ottivat kantaa kisojen suhteen – myös sellaiset tahot, joilla ei ollut suoraa kytköstä urheiluun. Sitten urheilupiirit osana kansalaisyhteiskuntaa ryhtyivät kritisoimaan kisojen järjestämistä.”

” ”Tuhansia ihmisiä pidätettiin heidän osallistuttuaan mielenilmauksiin, joita vastaan poliisi hyökkäsi käyttämällä suhteetonta väkivaltaa.”

Mielenosoittajien kulkue Minskissä. Pääasiassa eläkeläisistä koostunut mielenosoittajien joukko vaati presidentti Aljaksandr Lukašenkan eroa marraskuussa 2020.­

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila sanoo toivovansa, että Valko-Venäjästä saataisiin ennakkotapaus arvokisojen siirtämisestä muualle.

”Jos ihmisoikeustilanne jossain maassa huononee tai ihmisoikeuksien näkökulmasta on alun perin ollut virhe myöntää kisat, tarvittaisiin esimerkki siitä, että olisi rohkeutta siirtää kisat”, Kaari Mattila toteaa.

Mattilan mukaan kisojen peruminen on jatkumoa kansalaisyhteiskunnan pitkälle työlle. Valko-Venäjän Minsk isännöi edellisen kerran jääkiekon MM-kisoja vuonna 2014. Ihmisoikeusliitto toivoi jo silloin, että Suomi ei lähettäisi korkean tason delegaatiota paikalle, ja monet Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan toimijat halusivat, ettei kisoja järjestettäisi lainkaan.

Valentin Stefanovic kertoo, miten viranomaiset pidättivät seitsemän vuotta sitten ennen turnausta nuoria aktivisteja, koska heidän pelättiin järjestävän mielenilmauksia kisojen aikana.

”Minsk tyhjennettiin niin sanotusta antisosiaalisesta väestä: kodittomista, alkoholisteista ja prostituoiduista. Meillä oli myös poliittisia vankeja silloin”, Stefanovic kertoo.

”Nyt tilanne on pahempi kuin vuonna 2014. Meillä on yli 200 poliittista vankia. Tuhansia ihmisiä pidätettiin heidän osallistuttuaan mielenilmauksiin, joita vastaan poliisi hyökkäsi käyttämällä suhteetonta väkivaltaa. Tiedämme tapauksia, joissa ihmisiä kidutettiin ja kuoli.”

Tällä kertaa kukaan ei voinut olla huomaamatta Valko-Venäjän vaalien ongelmia ja ihmisoikeusloukkauksia.

”Tapahtuman peruminen heijastelee laajempaa kehitystä urheilussa. Pitkän hiljaisen kauden jälkeen urheilumaailma joutuu muuttamaan itseään, ja hyvässä mielessä muutosvoimaa nousee urheilun sisältä. On ihmisoikeuksista kiinnostuneita urheilijoita ja myös urheilujohtajia”, Kaari Mattila sanoo.

Mattilan mukaan urheilussa on käynnissä kehitys, jossa urheilu aktivoituu ihmisoikeuskysymyksissä. Valko-Venäjän kisojen peruminen osui siksi otolliseen aikaan.

Valko-Venäjä on myös maailman mittakaavassa pieni maa. Sitä on helpompi kritisoida kuin Kiinaa tai Venäjää.

”Samanlaista kritiikkiä ei ole kohdistunut Venäjän jalkapallon MM-kisoja tai tulevia Pekingin olympialaisia kohtaan. Tullaanko sellaista näkemään? Ainakaan tällä hetkellä ei siltä näytä”, Mattila toteaa.

Lyonin yliopiston euraasialaisen urheiluteollisuuden professori Simon Chadwick on samoilla linjoilla kuin Mattila. Chadwickin mukaan Valko-Venäjä ei ole kovin merkityksellinen maa, ja siksi kisojen riistäminen oli helpompaa kuin jonkin toisen maan kohdalla.

”Kaiken takana on lopulta raha. Valko-Venäjän voi hylätä ilman suuria taloudellisia menetyksiä, mutta Saudi-Arabiaa tai Kiinaa ei”, professori Chadwick sanoo.

Chadwick huomauttaa mielenkiintoisesta ristiriidasta, kun tulee puhe Valko-Venäjän kisoihin kohdistuneesta paineesta. Tšekkiläinen autonvalmistaja Škoda on osa saksalaista Volkswagen-konsernia. Samaan aikaan, kun Škoda ilmoitti vetäytyvänsä jääkiekon MM-kisoista jatkoi Volkswagen kisaamista Saudi-Arabian järjestämässä Dakar-rallissa.

”Se kertoo siitä, että Valko-Venäjän tapauksessa oli kyse erityisesti siitä maasta tai sitten jääkiekosta lajina. Ehkä maaperä oli otollisempi tapahtuman peruuttamiselle Valko-Venäjällä. Olen puhunut aiemmin markkinavetoisesta moraalista. Moraali tulee usein määritellyksi taloudellisilla ehdoilla.”

” ”Tähän asti on toivottu parasta, että eiköhän ihmisoikeustilanne korjaannu, jos päätös kisojen myöntämisestä on ollut alun perin ongelmallinen.”

Presidentti Aljaksandr Lukašenka ja kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Fasel tapasivat Minskissä tammikuun alussa.­

Valko-Venäjän kohdalla painetta MM-kisojen perumiseen kasvattivat media, urheilumedia, urheilujärjestöt, urheilijat, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeusjärjestöt.

Pelkkä yhden tai kahden tahon paine ei olisi todennäköisesti riittänyt, kuten ei riittänyt seitsemän vuotta aikaisemminkaan. Paine kasvoi tällä kertaa riittävän suureksi.

Valentin Stefanovicin mielestä on täysin varmaa, että kisojen perumisesta hyötyy myös urheilu. Kysymys on vastuusta, jota kannettiin.

Kaari Mattila sanoo toivoneensa, että kisojen perumisella olisi laajempaakin merkittävyyttä. Yritykset joutuvat ehkä miettimään tarkemmin, mitä kisoja lähtevät tukemaan. Urheilujärjestöjen täytyy todennäköisesti miettiä tarkemmin, mille maille kisoja myönnetään.

”Tähän asti on toivottu parasta, että eiköhän ihmisoikeustilanne korjaannu, jos päätös kisojen myöntämisestä on ollut alun perin ongelmallinen. Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Fasel ideoi, että ihmisoikeustilanne voisi [Valko-Venäjällä] parantua. Se ei ollut viisas kommentti, eikä realismia. Meillä ei ole näyttöä siitä, että ihmisoikeustilanteet parantuisivat kisojen avulla.”

Avainkohta ihmisoikeuksien huomioimiselle on kisojen hakuprosessi, miten ihmisoikeudet pitäisi ottaa huomioon kisoja myönnettäessä? Mattilan mielestä pitäisi kehittää kriteeristöjä, jotka kattaisivat keskeiset kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet sekä taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet.

Kun kisat on jo myönnetty, pitäisi Mattilan mukaan ennaltaehkäistä ja arvioida lukuisia erilaisia asioita. Mattila nostaa esiin nipun erilaisia suoraan kisavalmisteluihin liittyviä ongelmia: pakkohäädöt, pakkotyön, ihmisoikeustyön ja sananvapauden rajoittamisen sekä muut ihmisoikeusloukkaukset.

Atlantan vuoden 1996 olympialaisten alla tuhansia kodittomia siirrettiin kaupungista muualle. Pekingin vuoden 2008 ja Sotšin vuoden olympialaiset 2014 johtivat muun muassa väestön pakkosiirtoihin, sananvapauden kaventamiseen ja seksuaalivähemmistöjen syrjintään. Brasilian vuoden 2016 olympialaisten rakennusvaiheessa tuhannet perheet menettivät kotinsa ja tuhannet lapset jäivät vaille koulutusta ja terveyspalveluita.

”Sitten tullaan tietysti siihen kysymykseen, kun kaikissa maailman maissa on ihmisoikeusloukkauksia, että missä kisoja voi järjestää. Toivoisin, että YK olisi aktiivisempi ja aktivoituisi käymään keskustelua kansainvälisen urheiluliikkeen kanssa siitä, minkälaisia peruskriteeristöjä pitää olla olemassa”, Mattila sanoo.

” ”Olemmeko siirtymässä kohti valoisampaa ja moraalisempaa tulevaisuutta urheilussa?”

Aljaksandr Lukašenkan hallinnolle kiekkokisojen vieminen oli kova isku.­

Ratkaisevaa vaikkakin hidasta kehitystä parempaan on jo nähtävissä.

Simon Chadwickin mukaan monet urheilujärjestöt ovat muuttamassa toimintaansa siten, että toiminnassa pyrittäisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Niissä otetaan huomioon muun muassa tasa-arvo, reiluus ja vastuullisuus.

”YK:n [määrittelemä] kestävä kehitys on globaali sopimus globaaleista tavoitteista, joihin maat ympäri maailmaa ovat sitoutuneet. Tällainen yleismaailmallinen vaatimustaso on todella tärkeä. Se on yleispätevä kehikko, jonka puitteissa urheilu voi toimia”, Chadwick sanoo.

”Meidän pitäisi nähdä kisoja hakevilta mailta selityksiä ja tavoitteita, miten tapahtuman järjestäminen auttaisi toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Toivottavasti Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF, Kansainvälinen olympiakomitea tai kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa tekevät selväksi kisojen hakuprosesseissa, että niissä noudatetaan kestävän kehityksen tavoitteita ja hakijoiden pitää esittää suunnitelmansa tavoitteisiin pääsemiseksi.”

Samojen tavoitteiden pitäisi Chadwickin mukaan koskea kansallisia liittoja ja kaupallisia yhteistyökumppaneita sekä mediaa.

”Tämä on yleismaailmallinen standardi, josta koko maailma on sopinut. Siksi sen pitäisi olla tärkeä osa kaikkia niitä päätöksiä, joita asianosaiset tekevät.”

”Olemmeko siirtymässä kohti valoisampaa ja moraalisempaa tulevaisuutta urheilussa? Emme. Kulttuurinen muutos vie aikaa vuosikymmeniä vuosien sijasta.”

Onko maita, joille ei pitäisi myöntää kisoja?

”Olen pragmaattinen demokraatti. Kaikilla maailmassa pitää olla oikeus katsoa urheilua ja kilpailla urheilussa. Olen valkoinen keski-ikäinen mies, ja minulle tulee kiusaantunut olo, jos rupean kertomaan maille, mitä pitäisi tehdä. Käyttämällä yleismaailmallista standardia globaali yhteisö voi alkaa vaatia enemmän kisojen hakijoilta.”

Ensimmäiset kisat, joiden hakuprosessissa on huomioitu ihmisoikeudet, ovat näköpiirissä tällä vuosikymmenellä.

Harvardin yliopiston professori John Ruggie kirjoitti raportissaan vuonna 2016 kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle, että YK:n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet ohjaavat myös urheilujärjestöjä eivät vain yrityksiä. Ruggie vaatikin, että Fifan pitäisi huomioida ihmisoikeudet vuoden 2026 hakuprosessissa.

Urheilumaailmassa ihmisoikeuksia suojelee ja niistä huolehtii Centre for Sport and Human Rights -järjestö. Järjestön toimintatapojen johtajan Guido Battaglian mukaan historiallisesti urheilun ja ihmisoikeuksien välillä ei ole ollut yhteyttä, mutta nyt yhteyden luominen on yksi järjestön tavoitteista.

”Työmme perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n niitä koskeviin ja yrityksiä ohjaaviin periaatteisiin. Uskomme, että kaikilla urheilun toimijoilla on vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.”

Battaglian mukaan Fifa on ensimmäinen urheilun kattojärjestö, joka on luonut itselleen ihmisoikeuskäytännöt.

”Ongelmana on, että nämä käytännöt eivät koske kisoja, jotka on jo myönnetty. Ne koskevat ensimmäisinä Pariisin vuoden 2024 olympialaisia ja Fifan MM-kisoja vuonna 2026.”

Battaglian mukaan oli rohkaisevaa nähdä, mitä tapahtui jääkiekkokisojen kohdalla. Valtiot kysyivät Centre for Sport and Human Rights -järjestöltä, pitäisikö niiden lähettää joukkue MM-kisoihin.

Battaglian mukaan voi olla kuitenkin liikaa pyydetty, että urheilukisoja järjestävissä maissa ei olisi lainkaan ihmisoikeusloukkauksia. Mutta ainakaan loukkauksia ei pitäisi tapahtua kisoihin liittyen.

”Tarjoamme urheilujärjestöille apuamme ihmisoikeusperiaatteiden käyttöönottamisessa. Se auttaa järjestöjä luomaan rakenteet, vaatimukset ja suositukset. Samalla se antaa mahdollisuuden liputtaa väärinkäytöksistä, jos asiat eivät mene hyvin.”

”Jos nämä periaatteet eivät ole käytössä, silloin voimme nähdä sellaisia tapahtumia kuin Valko-Venäjällä”, Battaglia sanoo.