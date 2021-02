Amerikkalainen jalkapallo

NFL-liigassa huomattiin, että vanhat ohjeet altistustilanteiden rajoista oli syytä heittää romukoppaan, jos tartuntoja haluttiin estää paremmin.

Amerikkalaisen jalkapalloliigan NFL:n havainnoilla kauden aikana saattaa olla laajempaa merkitystä koronaturvallisuuden parantamisessa. Liigassa huomattiin, että vanhat ohjeet altistustilanteiden rajoista oli syytä heittää romukoppaan, jos koronavirustartuntoja haluttiin estää paremmin.

Yleispätevänä ohjeena on maailmanlaajuisesti ollut, että altistustilanteeksi on laskettu, jos joku on ollut kahden metrin etäisyyden sisällä koronavirusta tartuttavasta henkilöstä 15 minuutin ajan.

NFL:ssä huomattiin kuitenkin, että tämä ohje ei näyttänyt riittävältä. Liigassa huomattiin, että tartuntoja tuli, vaikka altistunut olisi ollut vähemmän aikaa tai kauempana tartuttavasta henkilöstä.

”Se herätti meidät. Meidän piti olla tarkempia määritellessämme korkean tartuntariskin tilanteita, sillä selvästi tartuntoja saattoi tulla näiden aikaan ja etäisyyteen sidottujen rajojen ulkopuolella”, NFL:n johtava lääkäri Allen Sills kertoi Wall Street Journalille.

NFL muutti kauden alussa toimintasääntöjään vähentääkseen kontaktitilanteita.

Se laski altistustilanteeksi minkä tahansa kohtaamisen sisätiloissa, jos altistunut oli ollut ilman kasvomaskia tartuttavan henkilön lähellä. Kontaktitilanteen määritelmiin lisättiin myös kasvomaskin käyttö ja altistustilanteen ilmanvaihto.

Se määräsi myös altistuneet pitempään karanteeniin estääkseen jatkotartuntoja.

NFL:n löydöistä ja toimintatavoista on kirjoitettu selvitys yhteistyössä NFL:n ja liigan pelaajayhdistyksen kanssa. Selvityksen on julkaissut Yhdysvaltain tartuntatautiviranomainen CDC.

NFL teki elokuun alusta tammikuun loppupuolelle asti yhteensä 954 830 koronavirustestiä yhteensä 7 000 ihmiselle. Tartuntoja löytyi testeissä 724.

Liiga ehti tehdä satojatuhansia testejä ennen kuin ensimmäiset tartunnat löytyivät 29. syyskuuta. Ensimmäisistä tartunnoista paljastui asioita, jotka johtivat toiminnan muuttamiseen.

Syys-lokakuun vaihteessa liigassa löytyi yhteensä 41 tartuntatapausta. 21 noista tartunnoista oli peräisin yhdestä tartuntalähteestä. 12 henkilöllä ei ollut yhteensä 15 minuutin altistustilannetta tartunnan saaneen kanssa.

Kahdeksalla ei ollut edes viiden minuutin kestänyttä altistustilannetta. Seitsemällä puolestaan ei ollut altistustilanteita, joista olisi yhteensä tullut 15 minuuttia altistusaikaa. Joissain tartunnoissa virus oli kulkeutunut kauemmas kuin kahden metrin päähän. Selvityksen perusteella kasvomaskeilla oli merkitystä tartuntojen estämisessä.

”Meidän piti soveltaa ja muuttaa toimintaamme”, NFL:n varatoimitusjohtaja Jeff Miller kertoi lehdelle.