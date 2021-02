Helsingin IFK:n keskushyökkääjä Anton Lundell sai kutsun Leijoniin, kun Suomi pelaa Ruotsin EHT-turnauksessa Malmössä helmikuussa, 11.2.-14.2.

Nuorten MM-turnauksessa Lundell johdatti joukkueensa MM-pronssille ja otteet Liigassa ovat olleet vakuuttavia.

”Tosi hienoa saada Anton mukaan ja hän oli erittäin innoissaan joukkueeseen lähdössä. Totta kai me nähtiin kaikki, miten hän pelasi kaksikymppisten kisoissa ja johti omalla esimerkillään ja tehokkuudellaan joukkuetta”, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi.

Kevään MM-joukkueeseen Jalonen ei vielä sovittele paikkaa Lundellille, vaan ne asiat ratkeavat ajallaan. Suunta on vahvasti sinnepäin, vaikka paikat jaetaan vasta toukokuussa.

”Kyllähän me kaikki tiedetään, että hänestä on tulossa huippupelaaja Suomi-kiekkoon ja varmasti Floridan suunnalle NHL:ään. Aika näyttää, milloin hän sinne lähtee ja miten homma siellä etenee.”

Kauden edetessä Lundellin rooli HIFK:n johtavana hyökkääjänä on vain korostunut. Siitä kertovat maalit ja pisteet.

Floridan varaama Lundell johtaa ykkösketjua, pelaa ylivoimalla ja raataa alivoimalla. Monissa IFK:n otteluissa Lundellin ratkaisuvat ovat kääntäneet kamppailun stadilaisille.

Jalonen ja Leijonien urheilujohtaja Jere Lehtinen selvittävät ennen maajoukkuekutsua seurojen päävalmentajilta, ovatko pelaajat terveitä, käytettävissä ja sopiiko valinta seuralle.

”[Jarno] Pikkarainen, IFK:n päävalmentaja, totesi, että ilman muuta mukaan. Hän ei ollut millään lailla sitä vastaan, vaikka heiltäkin on hyvä pelaaja pois, mutta niin se on muiltakin joukkueilta.”

”On ollut hyvä suhtautuminen liigaseuroilta tähän prosessiin, vaikka on poikkeusolosuhteet.”

Lundell jakaa Liigan maalipörssin kärkipaikkaa kahden muun pelaajan kanssa. Arttu Ruotsalainen, Sebastian Wännström ja Lundell ovat tehneet 16 maalia.

Kaikkiaan kolme ensikertalaista sai kutsun Leijoniin. Lundellin lisäksi KalPan Aleksi Klemetti ja SaiPan Santeri Virtanen saivat kutsun.

”Nälkäinen joukkue. Neljä pelaajaa, jotka ovat olleet kisoissa”, Lehtinen sanoi.

”Meillä on 20 pelaajaa, jotka ovat olleet tällä kaudella mukana ja saadaan heidät uudelleen mukaan. Tietenkin saadaan ajettua kolme ensikertalaista sisään, Klemetti, Virtanen ja Lundell, mikä on hieno homma.”

”Lundellilta 20-vuotiaiden kisat olivat huikeat ja hän on pelannut Liigassa nousujohteisesti koko ajan. Ja hän on yksi parhaita pelaajia. Kun mennään kevättä kohti, tämä on hyvä näytönpaikka”, Lehtinen jatkoi.”

Malmössä pelataan kuplaolosuhteissa kuten Karjala-turnauksessa marraskuussa ja Moskovassa joulukuussa. Malmössä hotelli ja jäähalli ovat kiinni toisissaan, joten kuplan rakentaminen sujuu kitkattomasti.

Turnauksen jälkeen Liigan määräämä karanteeni kestää neljä päivää, joten otteluihin he ehtivät mukaan tapahtuman jälkeisenä perjantaina.