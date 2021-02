Kovat tuulet ja korkea aallokko valvottivat yksinpurjehtija Ari Huuselaa viikonloppuna.

Huusela seilaa 5 300 merimailin, vajaan 10 000 kilometrin päässä maalista Les Sables d’Olonnesta Brasilian rannikon korkealla.

Meno Atlantilla on ollut kaikkea muuta kuin leppoisaa, vaikka tuulet eivät ole nousseet samanlaisiin puuskiin kuin viikko sitten Kap Hornilla.

”Ei ole enää ahdistavaa pelkoa kuin ennen Kap Hornia. Nyt olen lähempänä sivistystä”, Huusela sanoi.

Viikonloppuna merellä oli hetkittäin sankka sumu. Tuulen suunta vaihteli jopa 50 astetta.

”Kun tuulee etelästä 30 solmua ja pohjoisesta 20 solmua, vene kallistuu ja aallot hakkaavat venettä. Ihan kuin ne yrittäisivät repiä venettä. Englannin kanaalissa on samanlaista aallokkoa.”

Huusela kävi ulkona rullaamassa keulapurjeen sisään, kun purjepinta-alaa oli liikaa.

”En ollut ennen kokenut yhtä aggressiivista ja brutaalia tuulta. Sitä kesti viikonloppuna kaksitoista tuntia. Sen jälkeen alkoivat niin sanotut siniset eli heikot tuulet. Niistä täytyisi päästä nopeasti läpi.”

Pohjoistuuli oli ottamassa etelätuulesta niskaotteen seuraavina päivinä. Huuselalla se tarkoittaa purjehdusta vastatuulessa. Näin hän ikään kuin kiipeää Atlanttia ylöspäin kohti Eurooppaa.

Päiväntasaajan Huusela laskee saavuttavansa kolmessatoista päivässä. Siitä mennee saman verran maaliin.

”Niukin naukin voin päästä perille helmikuun puolella. Ajatus maalista käy koko ajan mielessä, vaikka yritän sitä välttää. Täytyy pitää ajatukset kasassa ja toivoa, että aika menee yhtä nopeasti kuin tähän asti.”

Maaliin on tullut yksitoista venettä, ja neljätoista on matkalla. Huusela on joukon hännillä, sijalla 25. Suomalaiskipparille on tärkeintä päästä maaliin.

”Olen tyytyväinen veneen kulkuun. Vene on minulle riittävän yksinkertainen, ja olen pitänyt ratkaisut yksinkertaisina. Itseluottamus ja luotto veneeseen ovat kasvaneet.”

Sää Biskajanlahdella on raju, joten maaliin tulokaan ei ole helppoa.

Taustajoukot ovat varustaneet Huuselaan veneeseen erilaisia yllätyspaketteja. Viikonloppuna hän löysi paketista Miikka Nousiaisen kirjan Juurihoitoa ja kolme lakritsaa. Kirjassa kaki veljestä matkustaa Australiaan etsimään isäänsä.

”Hyvä, että saa ajatuksia muualla ja voi välillä rentoutua”, sanoi Huusela, joka oli menossa puhelun jälkeen nukkumaan.

”Yritän ottaa nokoset. Kello on 2.30.”

Huusela on ollut matkalla nyt 85 päivää. Hänellä alkoi kolmastoista viikko merelle.

HS seuraa Ari Huuselan maailmanympäripurjehdusta Vendee Globe-kisassa.