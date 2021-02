Titta Keinänen on ottanut liikkuvuusharjoittelun osaksi oheisharjoitteluaan. Keinästä valmentaa hänen isänsä, karaten olympiavalmentaja Kai Keinänen. Kaksikon tähtäimessä on olympiamitali.­

Nykyaikainen liikkuvuusharjoittelu kehittää rinta rinnan liikelaajuuksia ja voimaa. Karateka Titta Keinäsen se vie turvallisesti kehon äärirajoille: ”Voi auttaa sellaiseen, mitä ei vielä edes tiedosta”, hän sanoo.

Karateka Titta Keinänen, 27, astuu pitkän askelen kyykkyyn, palaa taakse vaakaan ja vie jalan sivulle. Sarja toistuu viidesti peräkkäin, ja sitten vaihtuu puoli.

Keinänen tekee liikkuvuutta parantavaa liikesarjaa, liikkuvuusprogressiota. Sen aikana hän pyrkii pitämään liikkeen virtaavana, säilyttämään tasapainonsa ja hakemaan liikkeiden ääriratoja. Tehtävä vaikeutuu, kun liikkeitä tehdään useita peräkkäin, yhdistetään sarjoiksi.

Euran karateseuraa edustava Keinänen tähtää Tokion olympialaisiin, joissa karate on lajina mukana ensimmäistä kertaa. Keinäsen olympiapainoluokka on yli 61 kiloa, ja siinä olympiamitaleista pääsee kisaamaan vain kymmenen urheilijaa. Olympialaisissa yli 61 kilon sarjaan yhdistetään alle ja yli 68-kiloiset. Keinänen on maailmanlistan seitsemäs yli 68 kilon painoluokassa.

Olympiakarsinnat ovat kesäkuussa Pariisissa. Ottelijan tavoitteet ovat selvät: ”Ensin paikka, sitten mitali.”

Huippu-urheilija kääntää kaikki kivet tavoitteensa eteen. Myös oheisharjoittelumuotojen, kuten liikkuvuusharjoittelun, täytyy viedä oikeaan suuntaan.

”Urheilijan työväline on oma keho, ja koen tärkeäksi löytää välineitä sen maksimaaliseen kunnossa pitämiseen”, Keinänen toteaa.

” ”Kaikki kaikessa on virtaava liike, flow, ilman hallinnan menetystä.”

Liikkeen lähtöasentona on vaaka. Siitä jalka viedään sivulle koskettamaan kättä.­

Liikkuvuuden harjoittelusta tulee ensimmäisenä helposti mieleen venyttely. Nykyaikainen liikkuvuusharjoittelu pyrkii kuitenkin kehittämään rinta rinnan liikelaajuuksia ja voimaa.

”Kaikki kaikessa on virtaava liike, flow, ilman hallinnan menetystä”, kuvailee liikkuvuusharjoittelua Jarkko Mäkinen.

Mäkinen on entinen taekwondon maajoukkueurheilija ja nykyinen Suomen Taekwondoliiton nuorten olympiavalmentaja.

Mäkinen ja Roosa Närhi ovat kehittäneet liikkuvuusharjoittelua sekä huippu-urheilijoiden että kuntoilijoiden tarpeisiin. Kaikki sai alkunsa, kun Mäkinen ja Närhi osallistuivat kirjan Liikkuvuusharjoittelu – hallittua voimaa ja liikkuvuutta tekemiseen. Kirjan julkaisi VK-Kustannus Oy 2018, ja sen ovat kirjoittaneet Mäkinen sekä fysioterapeutit Mika Pihlman ja Tuulia Luomala. Närhi oli kirjassa mallina. Hän on kamppailuseura Budokwain valmennuspäällikkö ja Mäkisen tavoin entinen maajoukkueurheilija.

”Liikkuvuusharjoittelu-kirja oli pitkäaikainen haave. Mikan kanssa valmennettiin yhdessä taekwondon liikesarjamaajoukkuetta 2004–2012 ja sinä aikana huomattiin puutteet suomalaisurheilijoiden liikkuvuudessa”, kertoo Mäkinen.

Syntyi ajatus urheilijoiden liikkuvuuden kehittämisestä.

”Venyttelyä on paljonkin väheksytty ja pidetty jopa haitallisena tai ainakin turhana sekä kuntoutusalan että valmennuksen ammattilaisten piirissä. Kirjassa yritämme uudistaa näkemystä siitä, mitä liikkuvuusharjoittelu on ja mitä sen tulisi olla”.

” ”Tavoite on hyvinvoiva ja toiminnallinen keho.”

Roosa Närhi avustaa Titta Keinästä kiertämään vartaloa kolmioasennossa.­

Mäkinen kertoo, että samaa työtä hän ja Närhi ovat jatkaneet verkossa liikkuvuustesteillä, -harjoituksilla ja -valmentajakoulutuksilla.

”Se on konkretisoinut teoriaa ja luonut myös uusia konsepteja, kuten liikkuvuuskuntopiirit.” Tuotteet on koottu verkkoon Exercisemaster-sivustoksi.

Närhi kertoo kehitystyön vaiheista:

”Aluksi pidettiin perinteisiä koulutuksia. Ihmisiä tuli paikalle ja vedettiin päivän setti. Jo ennen koronaviruspandemiaa tehtiin digiversioita. Kun pandemia alkoi, alettiin panostaa niihin. Viime keväästä alettiin rakentaa Exercisemasteria.”

Yksi tuotteista on ohjattu tunti nimeltään Mobility Circuit. Siinä on tavallisesti alkulämmittelyt ja pyörittelyt, liikkuvuusprogressioiden varaan rakennettu kuntopiiri ja lisäksi tiettyjen lihasryhmien täsmäharjoitteita. Tavoite on hyvinvoiva ja toiminnallinen keho.

” ”Liikkuvuusharjoittelu hakee turvallisesti liikkeen äärilaajuutta.”

Liikkuvuusharjoittelun kehittäjät Roosa Närhi (vas.) ja Jarkko Mäkinen taipuvat harjoitteisiin itsekin.­

Mäkisen ja Närhen mielestä liikkuvuusharjoittelu on yhtä lailla keskeinen oheisharjoittelun muoto kuin vaikkapa voimaharjoittelu. Harjoittelu tähtää parempaan kehonhallintaan, lihastasapainon ylläpitämiseen ja suorituksia haittaavien liikerajoitusten poistamiseen.

Mäkinen selittää, millaisia hankaluuksia lihasten yhteistyön puute voi aiheuttaa: ”Kun jalka ojentuu potkuun, etureisi jännittyy. Takareisi ei saisi silloin kiristää, tai muuten liike jää hitaaksi ja liikelaajuus vajaaksi. Myös loukkaantumisriski kasvaa.”

Liikkuvuusharjoittelu hakee turvallisesti liikkeen äärilaajuutta. Siten voima ja räjähtävyys, mikä vaikkapa punttisalilta on haettu, saadaan turvallisesti käyttöön.

Liikkuvuusharjoittelulla voi vähentää kankeutta ja toisaalta auttaa hallitsemaan yliliikkuvuutta. Tulokset eivät kuitenkaan tule sormia napsauttamalla: mitä isompi tavoite, sitä enemmän pitää tehdä työtä.

Närhen mukaan tuloksia verrattuna alkutilanteeseen voi odottaa, kun ohjelmaa on tehty intensiivisesti 4–6 viikkoa. ”Se tarkoittaa 2–4 kertaa viikossa, 45 minuutista tuntiin kerralla.”

”Liikkuvuus on fyysinen ominaisuus siinä, missä mikä tahansa muukin. Jos haluat kehittää liikkuvuutta, sen harjoittelun pitää olla painopisteenä”, Närhi toteaa.

Liikkuvuusprogressioita on useita erilaisia, mutta niissä kaikissa on viisi vaikeustasoa. Niillä saa harjoituksesta itselleen sopivan haastavan.

”Esimerkiksi Mobility Circuitissa samaa progressiota hyödynnetään kolme viikkoa joka viikko vaikeustasoa lisäten. Jos ei pysty nostamaan vaikeustasoa, voi jatkaa aiempaa”, kuvailee Närhi.

” ”Kivoja ideoita on tullut.”

Jarkko Mäkinen korjaa Titta Keinäsen käden linjaa liikkuvuusharjoitteessa. Asento muistuttaa joogasta tuttua soturia.­

Titta Keinäsen viikosta vierähtää 15–25 tuntia aktiiviseen harjoitteluun. Liikkuvuusharjoittelua hän tekee viikoittain, liikkuvuusprogressioita keskimäärin kerran kuussa.

”Kivoja ideoita on tullut”, kuvaa Keinänen liikkuvuusharjoittelua.

”Jokaista harjoitetta on mietitty pitkälle, ja ne selitettiin huolellisesti. Erityisesti nyt korona-aikana, kun olin karanteenissa kotona, oli Facebookin välityksellä helppo ja kiva päästä harjoitteluun mukaan kotoa käsin.”

Keinänen sai sytykkeen kokeilla liikkuvuusharjoittelua Jarkko Mäkisen ohjaamasta treenistä. Turussa karatella ja taekwondolla on paljon luontaista yhteistyötä, sillä siellä harjoittelee molempien lajien kotimaisia huippuja. Liikkuvuuden alkukartoituksen Keinänen teki netissä syksyllä 2020.

”Hyvällä mallilla oli lähtötilanne.”

Mitä hyötyä liikkuvuusharjoittelusta sitten on, jos asiat ovat hyvin?

Titta Keinäsen valmentaja ja karaten olympiavalmentaja Kai Keinänen kuvaa karatea: ”Karate on nopeus- ja voimalaji, jota taito hallitsee.”

Hänen mielestään liikkuvuusharjoittelu hyödyttää karatea kahdella tavalla: ”Ensiksi se varmistaa, ettei tule loukkaantumisia. Toiseksi se tuo hallintaa ja liikkuvuutta.”

”Harjoittelusta karkeasti 50 prosenttia tähtää siihen, että keho pysyy ehjänä, ja 50 prosenttia tekemisestä on voittamisen kannalta olennaisia asioita.”

” ”Kun on useampia liikkeitä peräkkäin, harjoite lämmittää oikeita paikkoja.”

Titta Keinänen tekee askelkyykkyä Roosa Närhen ohjauksessa. Vieressä keskustelevat valmentaja Kai Keinänen ja liikkuvuusharjoittelun kehittäjiin kuuluva Jarkko Mäkinen.­

Kai Keinänen on koulutukseltaan fysioterapeutti ja pystyy arvioimaan liikkuvuusharjoittelua kokemuksensa pohjalta.

”Harjoitteet ovat oikein ohjattuna turvallisia, koska nivelten liikesuunnat menevät fysiologisesti oikein.”

”Ajatus dynaamisesta liikkeestä yhdistettynä liikkuvuuteen ja hallintaan on ollut muutenkin nousussa, mutta tässä se on johtava tekijä, ja siitä itse pidän”, hän sanoo.

Keinäsen mukaan karatessa liikkeen hallinta on perusvaatimuksia.

”Karatessa pitää käyttää liikkuvuuden äärialueella voimaa hallitusti. Se on eri asia kuin tehdä spagaatti. Eli pelkkä notkeus ei riitä.”

Liikkuvuuden hallinnan puute korostuu väsyneenä.

”Jos väsyneenä on tilanteessa, jossa pito loppuu, voi tulla revähdyksiä. Tässä hallinta auttaa”, Keinänen miettii.

Keinänen toteaa, ettei Mäkisen ja Närhen liikkuvuusharjoitteissa ole keksitty pyörää uudestaan.

”Toki tässä on aidosti innovatiivisia asioita mukana. Yksittäinen liike voi olla suhteellisen helppo, kun sen irrottaa kokonaisuudesta. Mutta kun on useampia liikkeitä peräkkäin, harjoite lämmittää oikeita paikkoja.”

Keinänen hyödyntääkin liikkuvuusprogressioita muun muassa ohjatessaan karateharjoituksen alkulämmittelyä.

” ”Vanhemmat voivat olla jopa liikkuvampia kuin lapsensa.”

Tasapainoa vaativassa liikkeessä yhdistyvät pakaravenytys ja vartalon kierto. Liike parantaa myös olkanivelen liikkuvuutta.­

Kamppailulajien lisäksi Mäkisen ja Närhen harjoitteita ovat hyödyntäneet muun muassa jalkapalloilijat, jääkiekkoilijat, suunnistajat, voimistelijat ja ringetten pelaajat. Tänä keväänä mukaan tulee uusia lajeja, kuten koripallo, yleisurheilu, tanssiurheilu ja miekkailu.

”Esimerkiksi voimistelussa ja taitoluistelussa liikkuvuus on jo lajiedellytys. Monessa muussa lajissa se saattaa olla unohdettu voimavara”, sanoo Mäkinen.

Mäkinen ja Närhi ovat havainnet eroja urheilijoiden liikkuvuudessa eri liikuntalajien mutta myös saman lajin urheilijoiden välillä. Havainnot ovat olleet karujakin.

”Liikkuvuudessa on aika isojakin puutteita. Kun harjoitellaan paljon, voi käydä hassusti”, toteaa Närhi.

Liikkuvuusharjoittelua voi Närhen mukaan suositella kaikenikäisille, myös lapsille. Hän on huomannut, että lasten liikkumisen kulttuuri on muuttunut. Aiemmin liikkuvuus tuli melkein itsestään pihaleikeissä ja vaikka puihin kiipeilemällä. Lähtökohta urheilulle onkin nyt erilainen kuin aiemmin.

”On tärkeää, että valmentajat heräävät tähän”, hän pohtii.

Närhen mukaan nykykulttuurissa nuoret eivät ole jatkuvasti liikkeessä, vaan viettävät aikaa esimerkiksi tietokoneilla, millä on vaikutusta monipuoliseen liikkuvuuteen.

”Vanhemmat voivat olla jopa liikkuvampia kuin lapsensa.”

” ”Ennaltaehkäisevä juttu sellaiseenkin, mitä ei vielä edes tiedosta.”

Ponnistus ilmaan pyramidiasennosta.­

Urheilijoiden lisäksi liikkuvuusohjelmia ovat käyttäneet kuntoilijat. Ilmaisia harjoitteita voi bongata Liikkuvuusharjoittelu-nimiseltä Facebook-sivulta. Maksullinen Liikkuvuus-online pyöri ensimmäistä kertaa syksyllä.

”Tietoon ei ole tullut negatiivista palautetta”, kertoo Närhi.

Liikkuvuusharjoittelun säännöllisyys ja oikea kohdennus ovat saaneet aikaan tuloksia.

”Henkilö ei esimerkiksi ole päässyt syväkyykkyyn. Muutaman viikon harjoittelun jälkeen on päässyt”, kertoo Närhi.

Vanhat mielikuvat liikkuvuudesta ovat kuitenkin juurtuneet syvälle: kun on kerran kankea, on aina kankea.

”Ihmisten ja valmentajien ajatuksissa on tapahtunut paljon, mutta valmista ei ole vielä”, miettii Närhi.

Palataan vielä Titta Keinäseen. Hän on ainakin urheilu-uran tässä vaiheessa säilynyt vammoitta.

”Liikkuvuusharjoittelun hyöty tulee monesta suunnasta. Mitä enemmän vuosia tulee, sitä enemmän sille on tarvetta. Ennaltaehkäisevä juttu sellaiseenkin, mitä ei vielä edes tiedosta.”

Titta Keinänen piti karatesta välillä neljän vuoden tauon. Hän on taas palannut lajin pariin ja tähtää olympialaisiin.­