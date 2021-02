Daniel Kinahanin arveltiin vetäytyneen nyrkkeilybisneksestä, mutta BBC sai selville, että näin ei olekaan.

Ammattilaisnyrkkeilyn erikoinen maailma sai uuden käänteen Britannian yleisradioyhtiö BBC:n uusien tutkimusten myötä. BBC:n Panorama -ohjelma sanoo löytäneensä todisteita, että järjestäytyneen rikollisryhmän johtajaksi epäilty Daniel Kinahan on yhä mukana ammattilaisnyrkkeilyn taustalla.

Kinahanin osallistuminen korkeimman tason ottelujen järjestämiseen on ollut julkinen salaisuus, mutta BBC tuo nyt asiaan uutta tietoa.

Kinahan on nimetty Irlannin oikeudessa ”Kinahanin järjestäytyneen rikollisryhmän” johtajaksi. BBC kuvaa ryhmää ”yhdeksi Euroopan raaimmista huumekartelleista”. BBC:n mukaan ryhmä on mukana huumeiden välityksessä, rahanpesussa ja rikollismaailman teloituksissa,

Kinahanin ympärillä on yleensä syvä hiljaisuus. Entinen MM-tason nyrkkeilijä Barry McGuigan kertoi BBC:lle, että siihen on syynsä.

”Pelotteluvaikutus on ilmeinen. Siitä ei ole epäilystäkään. Tilannetta on tarkasteltava erittäin huolellisesti, koska se on verisen vaarallista.”

Kinahan oli auttamassa vuonna 2012 nyrkkeilyn promoottoritoimisto MGM:n perustamisessa Marbellaan Espanjaan. Yhtiö on nopeasti kasvanut MTK Global -organisaatioksi, joka huolehtii 250 nyrkkeilijästä ympäri maailmaa.

MTK Globalin mukaan Kinahan ei ole ollut mukana yhtiössä vuoden 2017 jälkeen.

BBC:lle MTK Globalin asianajajat kuitenkin kertoivat, että Kinahan edelleen on joidenkin nyrkkeilijöiden neuvonantajana. Lisäksi Kinahan työskentelee myös joidenkin muiden nyrkkeilypromoottorien nyrkkeilijöiden kanssa, asianajajat sanoivat.

Selkeä esimerkki Kinahanin mukanaolosta saatiin viime kesänä, kun WBC-liiton raskaansarjan mestari Tyson Fury julkaisi Instagramissa videon, jossa hän ilmoitti jälleen kiinnostuksensa MM-otteluun IBF-, WBA- ja WBO-liittojen mestarin Anthony Joshuan kanssa.

”Juuri sain puhelun Daniel Kinahanilta. Hän kertoi, että Britannian suurin ottelu on sovittu. Iso huudahdus, Dan. Hän sai tämän aikaiseksi”, Fury totesi videolla.

Kinahan muutti Dubaihin vuonna 2016, jossa hänet palkattiin Bahrainin prinssin erikoisneuvonantajaksi urheilujärjestö KHK:hon. Furyn videota seurannut hämminki näytti johtavan siihen, että hän todella vetäytyisi kaikesta nyrkkeilyyn liittyvästä. BBC:n mukaan näin ei siis ole kuitenkaan tapahtunut.

Joka tapauksessa MTK Global on laajentunut Yhdysvaltoihin, ja yhtiötä ja myös Kinahania vastaan on 18. joulukuuta nostettu syyte neljästä rahankiristyksestä Kaliforniassa. Syytteen nosti toinen nyrkkeilytoimisto, Heredia Boxing.

Kinahanin asianajajat korostavat, että Kinahania ei ole koskaan tuomittu ja että kaikki esitetyt väitteet ovat vääriä.

”Hän on ylpeä tähänastisista saavutuksistaan nyrkkeilyssä. Hän on toiminut rehellisesti ja sitoutunut asettamaan ottelijoiden tarpeet etusijalle. Kinahan on menestyvä ja itsenäinen neuvonantaja nyrkkeilyalalla. Se on julkinen tieto, että hän on vetäytynyt MTK:n liiketoiminnasta”, asianajajat toteavat BBC:lle.