Jalkapallon MM-kisojen juomatarjoilu Qatarissa on puhuttanut yli kymmenen vuotta.

Jalkapallon vuoden 2022 MM-kisoissa Qatarissa on myynnissä alkoholia, mutta toistaiseksi tämä ”etu” on myönnetty vain kalliimpiin lippupaketteihin, joihin kuuluu muun muassa ruokatarjoilua, kertoo uutistoimisto AFP.

Qatar on muslimivaltio, jossa on tiukat alkoholisäännöt, mutta nyt tehty myönnytys tarkoittaa sitä, että Qatarin viranomaiset hyväksyvät periaatteen, jonka mukaan stadioneilla on mahdollista nauttia alkoholia.

AFP:n mukaan kyse on selkeästä osoituksesta, että olutta ja muita juomia saattaa olla saatavilla myös tavallisille jalkapallokannattajille. Sitä ei ole vielä käsitelty Qatarin kanssa.

Alkoholikysymys on ollut esillä siitä lähtien, kun MM-kisat myönnettiin Qatarille vuonna 2010.

MM-kisojen stadionpalveluista vastaava Jaime Byrom uskoo, että tarjoilu pelaa kisoissa.

”Oletuksemme on se, että ihmisillä on mahdollisuus juoda”, Byrom totesi maanantaina.

Byrom esitteli maanantaina kisoihin räätälöityjä erikoispaketteja. Muun muassa 80 000 katsojan Lusail-stadionin ”helmiaitioon” sisältyy oma baarimestari, samppanjavalikoima, sommelierit ja laatuviinat. Alkulohkovaiheessa helmiaitioon pääsee 4 100 eurolla yhteen otteluun. Hinta on yhdeltä henkilöltä.

Qatarissa on vain muutamia alkoholia tarjoavia baareja ja ravintoloita luksushotellien yhteydessä, ja yksi valtion valvoma alkoholiliike, jossa osto-oikeuteen tarvitaan erillinen lupa. Nykyisten sääntöjen mukaan satunnaisella matkailijalla, kuten jalkapallofanilla, ei ole asiaa kyseiseen myymälään.

Vaikka Qatarissa alkoholin hinta on viime vuosina pudonnut, tuopillinen olutta maksaa noin 13 euroa ja lasi viiniä 16 euroa.

MM-kisat pelataan Qatarissa marras-joulukuussa ensi vuonna.