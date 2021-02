Ykkösase Kuier nyt mukana, kun Suomi haastaa lohkon kovimmat.

194-senttinen Awak Kueir on Suomen naisten koripallomaajoukkueen eli Susiladiesin tähtipelaaja.­

Naisten koripallomaajoukkue päättää karsinnat kesällä pelattavaan EM-turnaukseen, kun Portugalin Matosinhosin kuplassa otellaan neljän joukkueen karsintalohkon viimeiset pelit. Joukkue kohtaa torstaina Belgian ja lauantaina Ukrainan.

Lohkossa kolme ensimmäistä peliään hävinnyt Suomi voitti marraskuun kuplan toisessa ottelussa Portugalin, ja sen myötä sauma EM-paikkaan pysyi ehjänä päätöspeleihin. Toki mahdollisuudet ovat pitkälti vain teoreettiset, myöntää päävalmentaja Pekka Salminenkin. Ja niinpä tämä viikko tähtää osaltaan jo tulevaan, EM-2021:n yli.

”Tämä on meille jälleen hyvä mahdollisuus ottaa askelta eteenpäin”, Salminen totesi tiistaina maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa.

Salmisen porukka on nuori, sillä 15 pelaajan ryhmässä seitsemällä pelaajalla on alle kymmenen maaottelua tilillään ja kolme hakee debyyttiään naisten tasolla. Vasta 15-vuotias Elina Aarnisalo on yksi heistä.

”Kun saamme lisää pelaajia Euroopan kentille ja junioreita rakennetaan, menestystä tulee väistämättä. Hyvältä näyttää, meillä on hyviä ikäluokkia tulossa. Ja jos tämä [karsinta] epäonnistuu, niin syksyllä jatketaan seuraavissa karsinnoissa”, Salminen maalasi tulevaa.

Lohkovoiton ja sitä kautta varman EM-paikan varmistanut Belgia sekä Suomen marraskuussa 18 pisteellä kukistanut Ukraina tuovat nuorelle ryhmälle kovasti haastetta, mutta uskoa joukkueessa piisaa. Ja muutaman kuukauden takaiseen tilanteeseen erona on se, että maajoukkueen ykkösnimi, Italian liigassa pelaava Awak Kuier on nyt Susiladiesin pelaavassa kokoonpanossa.

Kuier seurasi hotellihuoneensa eristyksestä marraskuiset pelit, sillä hänellä todettiin tuolloin koronatartunta. Nyt 194-senttinen Kuier on valmiina taistoon korin allakin kovia joukkueita vastaan.

”Oli rankkaa seurata sivusta viimeksi, mutta eihän sille voinut mitään. Nyt riittää kyllä motivaatiota”, Kuier sanoi.

”Belgia on iso ja fyysinen joukkue. Ja heidän tähtensä”, WNBA-pelaaja Emma Meesseman on tosi kova, mutta se on hyvä haaste itsellenikin. Jokainen meidän joukkueesta lähtee voittamaan näitä pelejä.