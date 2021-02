Urheilun erilaisissa vuosilistauksissa pistää silmään yksi asia: naisten vähyys. Tässä jutussa HS kertoo kymmenestä valovoimaisesta urheilijasta, jotka ovat lajiensa ehdottomia huippuja.

Urheilun erilaiset listaukset toistavat poikkeuksetta samaa litaniaa: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, Roger Federer... Oli sitten kyse suosiosta, tuloista tai paremmuudesta, samat nimet keikkuvat listojen kärkipäässä.

Viime vuonna tapahtui kuitenkin pieni muutos ainakin yhdellä listalla ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016. Talouslehti Forbesin perinteisellä rahalistalla sadan eniten ansainneen urheilijan joukkoon sijoittui kaksi naista.

He olivat tennispelaajat Naomi Osaka ja Serena Williams.

Osaka oli sijalla 29. Kukaan nainen ole koskaan sijoittunut listalla häntä korkeammalle. Williams oli 33:s.

Osaka myös tienasi vuoden aikana enemmän kuin kukaan urheileva nainen ennen häntä. Tienestien nousulle oli kaksi selitystä: megasopimus urheiluvälinejätti Niken kanssa ja useat sopimukset Tokion olympialaisten sponsoreiden kanssa.

Myös Naomi Osakan urheilulliset ansiot ovat kiistattomia. Tässä jutussa HS esittelee Osaka mukaan luettuna kymmenen valovoimaista urheilijaa, jotka ovat omien lajiensa ehdottomia huippuja maailmassa.

Urheilijat esitellään aakkosjärjestyksessä.

Simone Biles, voimistelu

Simone Biles on voimistelun valtias.­

Kaikkien aikojen menestyneimmän voimistelijan titteli on helppo jakaa yhdysvaltalaiselle Simone Bilesille. Hänellä on enemmän MM-mitaleja kuin kenelläkään muulla voimistelijalla miehet mukaan luettuna. Kahdenkymmenenviiden MM-mitalin lisäksi Bilesin palkintokaapissa on neljä olympiakultaa.

Biles, 23, on kuin luotu voimistelijaksi. Hän on pituudeltaan 142 senttiä, ja hänen tasapaino-ominaisuutensa ovat loistavat.

Bilesin piti päättää menestyksekäs uransa viime kesänä Tokion olympialaisiin, mutta koronaviruspandemia lykkäsi uran loppuhuipennusta.

Bilesille jatkaminen vielä vuodella oli kuitenkin vaikeaa. Hän ei haluaisi olla enää missään tekemisissä Yhdysvaltojen voimisteluliiton kanssa, koska hänen mielestään liitto ei ole selvittänyt riittävästi rooliaan lääkäri Larry Nassarin hyväksikäyttöskandaalissa.

Biles oli yksi Nassarin uhreista.

Sifan Hassan, yleisurheilu

Sifan Hassan hallitsee ratajuoksun pitkiä matkoja.­

Yleisurheilussa kausi 2020 muistetaan lähinnä pitkien juoksumatkojen ennätyksistään. Sifan Hassan osallistui talkoisiin juoksemalla tunnin juoksun maailmanennätyksen 18,93 kilometriä.

Lisäksi Hassan yritti 10 000 metrin maailmanennätystä, mutta huono sää Hengelossa Hollannissa esti maailmanennätyksen. Sen sijaan Euroopan ennätys meni rikki ajalla 29.36,67.

Hassan nousi penkkiurheilijoiden tietoisuuteen viimeistään vuoden 2019 Dohan MM-kisoista, joissa hän ensimmäisenä urheilijana koskaan voitti sekä 1 500 että 10 000 metrin maailmanmestaruudet.

Therese Johaug, hiihto

Therese Johaug on tällä hetkellä ylivoimainen hiihtäjä.­

Kun puhutaan hiihdosta, yksi on ylitse muiden, Therese Johaug. 32-vuotias norjalainen voittaa lähes kaikki hiihtokisat, joihin hän osallistuu. Viime viikonlopun Falun maailmancup oli vain poikkeus säännöstä.

Maailmanmestaruuksia on kymmenen eli enemmän kuin kenelläkään muulla aktiivihiihtäjällä.

Johaugilla olisi mitalikaapissa ahtautta vielä enemmän, jos häneltä eivät olisi jääneet väliin yhdet MM-kisat ja olympialaiset dopingista tulleen kilpailukiellon takia.

Käryn jälkeen on usein sanottu, että Johaug on ylivoimainen juuri dopingin takia. Näyttöä kiellettyjen aineiden jatkuvasta käytöstä ei kuitenkaan ole.

Chloe Kim, lumilautailu

Chloe Kim voitti vain 17-vuotiaana olympiakultaa.­

Vuonna 2018 lumilautailija Chloe Kim pääsi Time-lehden sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle. Hän oli tuolloin täyttänyt 18 vuotta. Hieman aikaisemmin, ollessaan vielä 17-vuotias, hän voitti halfpipen olympiakultaa nuorimpana lumilautailijana.

Kim on voittanut kaikki suuret lumilautailukisat: olympialaisten lisäksi maailmanmestaruuden, nuoriso-olympialaiset ja X Gamesin.

Kun Pekingin olympialaisiin on reilu vuosi jäljellä, Kim tekee paluuta: hän kilpaili ensimmäisen kerran 22 kuukauteen 23. tammikuuta Laax Openissa – ja voitti.

Yhdysvaltalaisen Kimin vanhemmat ovat kotoisin Etelä-Koreasta.

Kim Sei-young, golf

Kim Sei-young valittiin LPGA-kiertueen vuoden pelaajaksi.­

Golfin naisten maailmanlista on eteläkorealaisten hallinnassa. Yhdysvaltojen LPGA-kiertueen osakilpailuissa muille jää tarjolle vain murusia.

Kim Sei-young on maailmanlistan kakkonen, mutta hänet valittiin LPGA-kiertueen vuoden pelaajaksi. Myös Yhdysvaltojen golftoimittajat valitsivat Kimin vuoden naispelaajaksi.

Kim, 28, kuului pitkään niiden huippupelaajien sarjaan, jotka eivät ole koskaan urallaan voittaneet major-turnausta. Viime vuonna se ”tahra” poistui, kun hän voitti PGA-mestaruuden.

Jos olympialaiset järjestetään, Kim on yksi suosikeista.

Katie Ledecky, uinti

Katie Ledeckyllä on vapaauinnissa kolmella matkalla maailmanennätys.­

Yhdysvaltalainen Katie Ledecky hallitsee pitkien matkojen vapaauintia.

Kukaan muu uimari ei ole myöskään voittanut MM-kisoissa yhtä paljon maailmanmestaruuksia vapaauinnissa kuin Ledecky. Hän on saavuttanut yhteensä 11 MM-kultaa yksilömatkoilta ja ollut lisäksi voittamassa neljää viestimestaruutta.

Olympiakultamitaleja 23-vuotiaalla uimarilla on viisi.

Ledeckyn nimissä ovat maailmanennätykset 400, 800 ja 1 500 metrin vapaauinneissa. Tokion olympialaisissa olisi ensimmäistä kertaa ohjelmassa naisille myös 1 500 metrin vapaauinti, joten Ladeckylla olisi jälleen mahdollisuus kirjoittaa historiaa.

Naomi Osaka, tennis

Naomi Osaka nousi korkealle urheilun rahalistalla.­

Rahapalkkioilla mitattuna tennis on ehkä tasa-arvoisin urheilulaji. Forbesin tuoreimmassa listauksessa kymmenen eniten ansaitsevan tenniksen pelaajan joukossa on neljä naista. Heistä korkeimmalla eli listan neljäntenä on Naomi Osaka.

Japanilainen Osaka ansaitsi kesästä 2019 kesään 2020 37,4 miljoonaa dollaria (noin 31 miljoonaa euroa). Se on enemmän kuin kukaan nainen koskaan tenniksessä.

Grand Slam -mestaruuksia Osaka, 23, on voittanut kolme. Tuorein tuli syyskuussa pelatuista Yhdysvaltojen avoimista.

Osaka on myös yhteiskunnallisesti aktiivinen. Hän on sanonut vihaavansa sitä, että urheilijoilta yritetään kieltää poliittiset kannanotot.

Megan Rapinoe, jalkapallo

Megan Rapinoe nousi laajempaan tietoisuuten vuoden 2019 MM-kisoissa.­

Onko Megan Rapinoe maailman paras jalkapalloilija? Joidenkin mielestä ei, vaikka Rapinoe valittiin vuoden 2019 MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi.

Yhdysvaltalainen on joka tapauksessa tuonut jalkapalloon uuden ulottuvuuden, josta kaikki eivät suinkaan pidä – eikä etenkään Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump.

Rapinoe on ihmisoikeusaktivisti, joka on keskittynyt erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämiseen.

Eikä unohdeta jalkapalloa. Rapinoe on tehokas laitahyökkääjä, joka sekä viimeistelee maaleja että antaa oivaltavia läpisyöttöjä joukkuetovereilleen.

Pamela Rosa, rullalautailu

Pamela Rosa on rullalautailun tähtiä.­

Jos Tokion olympialaiset järjestetään, yksi suurimmista olympiavoittajaehdokkaista on brasilialainen Pamela Rosa. Hän on park-skeittauksen maailmanlistan ykkönen. Lisäksi kun useille skeittaajille kilpaileminen ei ole varsinainen ”juttu”, Rosan tavoitteena on nimenomaan menestyminen kisoissa.

Rosalle skeittaus on tuonut taloudellista turvaa, josta myös hänen perheensä on päässyt nauttimaan; Rosa osti vanhemmilleen paremman asunnon ja rahoittaa sisarensa yliopisto-opintoja.

Katie Taylor, nyrkkeily

Katie Taylorilla on IBF:n, WBA:n, WBC:n ja WBO:n kevyensarjan mestaruusvyöt.­

Irlantilainen Katie Taylor kuuluu niihin harvoihin nyrkkeilijöihin, jolla on kaikkien neljän suuren nyrkkeilyliiton mestaruusvyö. Arvovaltainen Ring-nyrkkeilysivusto pitää Tayloria tämän hetken parhaana naisten sarjojen nyrkkeilijänä.

Taylor, 34, on ollut ammattilaisena kevyessä sarjassa voittamaton, muun muassa Eva Wahlström sai joulukuussa 2018 kokea irlantilaisen kovuuden, mutta amatöörinä Taylor kärsi Rion olympialaisissa yllätystappion Mira Potkoselle.

Valtavat palkkiosummat liikkuvat nyrkkeilyn MM-otteluissa, jos ottelijan etunimi on esimerkiksi Anthony tai Vasil, mutta vähitellen myös nimi Katie on merkinnyt suurempia palkkioita. Taylorin ottelukorvauksen arvioidaan olevan noin miljoona euroa.