Padel Club Finland rakennuttaa halleja neljälle paikalle pääkaupunkiseudulle ja laajemmin ympäri maata.

Mailapeli padel saa lisää vauhtia, kun pääkaupunkiseudulle valmistuu neljä uutta hallia.

Padel Club Finland rakennuttaa kentät Myllypuroon, Pirkkolaan, Tammistoon ja Kirkkonummelle.

”Yhteensä meille tulee noin 30 kenttää, mutta tarkemmat lukumäärät vahvistuvat, kun asian etenevät kaupungin päätöksissä”, Padel Club Finlandin toimitusjohtaja Kalle Väinölä sanoi HS:lle.

”Kaikki kaupungit ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti näihin hankkeisiin.”

Uudet kentät vastaavat kysyntään, joka tuntuu olevan valtava. Nykyisellään vapaita vuoroja on vaikea saada ja kenttäkapasiteetti tuntuu liian pieneltä harrastusmääriin nähden.

Väinölä loi uraa ammattilaisgolfissa yksitoista vuotta, mutta on viime vuodet vienyt padelia vauhdilla eteenpäin.

Tulevista padelkeskuksista Tammiston valmistuminen on pisimmällä. Siellä ovat tilat valmiina ja kentät avautuvat kevään aikana. Myllupuron pelipaikaksi tulee uusi liikuntakeskus Puro.

Padelin räjähdysmäisessä suosiossa on samoja merkkejä kuin squashin leviämisessä 1970-80-lukujen taitteessa. Silloin laji laajeni ympäri Helsinkiä ja Suomea, mutta on nyttemmin tasaantunut ja halleja jopa muutettu toisiin tarkoituksiin.

”Näen kaksi syytä, miksi padel on erilainen verrattuna squashiin. Ensimmäinen on se, että tämä on nelinpeli. Vielä merkittävämpää on, että tämä on läpivuoden harrastus”, Väinölä sanoi.

Padel Club Finland on saanut keskukset tähän mennessä Espooseen, Vantaalle ja Helsinkiin. Tänä vuonna padelrynnäkkö pyyhkii koko maan yli, kun uusina paikkoina mukaan tulevat Oulu, Hyvinkää, Kuopio, Pori, Hämeenlinna ja Lappeenranta.

Jokaisessa padelkeskuksessa noudatetaan tiettyä klubihenkeä ja tilat rakennetaan niin, että pelaaminen on turvallista myös koronavirusaikana.